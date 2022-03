Schon bei den saarländischen Landtagswahlen 2017 war sie Spitzenkandidatin der SPD. Den Posten der Ministerpräsidentin verpasste sie damals. 2022 gilt sie Prognosen zufolge als heiße Anwärterin auf das Amt.

Wer ist Anke Rehlinger ?

? Seit wann ist sie in der Politik aktiv ?

? Wie stehen ihre Chancen bei den Landtagswahlen im Saarland am 27. März 2022?

Die SPD-Politikerin im Porträt.

Ehemann, Sohn, Alter, Twitter – Der Steckbrief von Anke Rehlinger

Name : Anke Rehlinger

: Anke Rehlinger Geburtstag : 6. April 1976

: 6. April 1976 Alter : 45 Jahre

: 45 Jahre Geburtsort : Wadern

: Wadern Partei : SPD

: SPD Beruf : Juristin, Politikerin

: Juristin, Politikerin Ausbildung : Studium Rechtswissenschaft

: Studium Rechtswissenschaft Wohnort : Nunkirchen

: Nunkirchen Familienstand : Ehemann (getrennt)

: Ehemann (getrennt) Kinder : ein Sohn

: ein Sohn Twitter : @AnkeRehlinger

: @AnkeRehlinger Instagram: ankerehlinger

Über Jura in die Politik – Die Karriere von Anke Rehlinger

Nach dem Abitur studierte Anke Rehlinger Rechtswissenschaften an der Universität des Saarlandes. Schon während des Studiums trat Rehlinger 1998 in die SPD ein. Damals war sie 22 Jahre alt. In ihren Anfängen übernahm sie Ämter als Kreisvorsitzende sowie im Landesverband der Jusos.

Auch auf Landesebene machte sich Rehlinger nach und nach einen Namen. So wurde sie 2013 zunächst zur stellvertrentenden Landesvorsitzenden der SPD Saarland gewählt, 2014 wurde sie Landesministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr. 2017 stellte die SPD sie bei den Landtagswahlen 2017 erstmals als Spitzenkandidatin auf. Seit den Wahlen 2017 ist Rehlinger stellvertretende Ministerpräsidentin des Saarlands. Nur ein Jahr später kam ihr auf Landesebene der Posten des Vorsitzes der SPD Saarland zu und auch im Bund ist die 45-Jährige inzwischen aktiv: Seit dem 6. Dezember 2019 ist sie stellvertretende Bundesvorsitzende.

Landtagswahlen 2022 im Saarland: Wird Anke Rehlinger neue Ministerpräsidentin?

Prognosen zufolge führt sie vor ihrem Kollegen von der CDU Saarland-Trend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa für die „Bild am Sonntag“ erhoben hat, kommen die Sozialdemokraten in dieser Woche auf 39 Prozent. Die Union erreicht 31 Prozent. Grüne und FDP liegen demnach jeweils bei 5 Prozent, die AfD bei 6 Prozent der Stimmen. Damit deutet alles auf einen Regierungswechsel hin. Seit 1999 hat die SPD im Saarland keinen Ministerpräsidenten mehr gestellt. In den vergangenen 23 Jahren wurde das Land von der CDU geführt. Das könnte sich am Sonntag (27. März) ändern, denn Anke Rehlinger gilt als heiße Anwärterin auf das Amt.zufolge führt sie vor ihrem Kollegen von der CDU Tobias Hans . Im, den das Meinungsforschungsinstitut Insa für die „Bild am Sonntag“ erhoben hat, kommen die Sozialdemokraten in dieser Woche auf 39 Prozent. Die Union erreicht 31 Prozent. Grüne und FDP liegen demnach jeweils bei 5 Prozent, die AfD bei 6 Prozent der Stimmen. Damit deutet alles auf einen Regierungswechsel hin.

Leichtathletik vor der Politik-Karriere: Rehlinger hält Saarland-Rekord

Bevor Anke Rehlinger ihre Karriere in der Politik begann, war sie viele Jahre erfolgreich in der Leichtathletik aktiv. Noch immer hält sie in Saarland den Landesrekord im Kugelstoßen von 16,03 Meter. 2015 nahm sie noch an Wettkämpfen teil und wurde Saarlandmeisterin der Altersklasse W40.

Ehemann und Kinder – So lebt Rehlinger privat

Viel ist über das Privatleben der SPD-Politikerin nicht bekannt. Mit Ehemann Thomas hat sie einen gemeinsamen Sohn. Im Januar 2022 gab Rehlinger die Trennung des Paares bekannt.

Twitter und Instagram – Anke Rehlinger auf den sozialen Medien

Wie die meisten Politiker ist auch Anke Rehlinger auf den sozialen Plattformen aktiv und informiert über ihre tägliche Arbeit. Auf Twitter folgen ihr mehr als 6800 Follower, auf Instagram sind es 7700. Fast täglich meldet sie sich dort in Form von Veranstaltungshinweisen, Meinungsbeiträgen oder Eindrücken aus dem Alltag zu Wort.