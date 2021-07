Nicht nur Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, sondern auch Teile von Baden-Württemberg sind von Hochwasser und Überschwemmungen betroffen - wenn auch nicht in der selben Massivität wie die beiden anderen Bundesländer. Im Kreis Lörrach sind zahlreiche Straßen gesperrt worden. Heftige Gewitter und Starkregen sorgten im Landkreis für Hochwasser, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Rettungskräfte haben den Angaben zufolge Probleme, in die Gemeinden zu gelangen. Schwerpunkte seien die Gemeinden Inzlingen und Grenzach-Wyhlen. „Verkehrsteilnehmer werden gebeten, diese Gebiete zu meiden und wenn möglich auf die Teilnahme am Straßenverkehr zu verzichten“, hieß es weiter.

Hochwasser und Überschwemmungen auch in Inzlingen und Grenzach sowie im Kreis Waldshut

Zudem meldete die Integrierte Leitstelle 80 laufende Einsätze. Viele Keller wurden überflutet. In der Nacht habe die Freiwillige Feuerwehr in Inzlingen 28 Einsätze gehabt, sagte Kommandant Thomas Muck. Da das alleine nicht mehr zu bewältigen gewesen sei, habe die Lörracher Feuerwehr die Einsatzkräfte unterstützt. Gegen 2.00 Uhr in der Nacht sei er alarmiert worden, sagte Muck. „Da war wahnsinnig Energie in der Luft.“ Es habe gewittert. „Ich bin schon durch Wasserlachen gefahren, die einen halben Meter tief waren. Mülleimer wurden entgegengespült, Gullys hochgedrückt“, schilderte er. „Da wusste ich schon, was uns erwartet.“ Inzwischen habe sich die Lage beruhigt. Aus einer unterspülten Fußgängerunterführung müssten noch rund 1,5 Meter Schlamm abtransportiert werden.

Im Kreis Waldshut sind mehrere Keller vollgelaufen, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mitteilte. Zudem ist der Anbau eines Hauses in Stühlingen eingestürzt, nachdem ein Fluss über die Ufer getreten ist. In der Region rund um Konstanz mussten in der Nacht zwei Bundesstraßen gesperrt werden.

Jugendlicher in Inzlingen im Hochwasser aus Gully gerettet

Auf einer hochwassergefluteten Straße in Inzlingen (Landkreis Lörrach) ist nach Feuerwehrangaben ein Jugendlicher in einen offenen Gully gesogen worden. Dessen Vater und ein benachbarter Feuerwehrmann hätten den 17-Jährigen in der lebensgefährlichen Lage festhalten können, sagte Kommandant Thomas Muck am Freitag. Weitere Einsatzkräfte hätten geholfen, den Teenager zu retten. Er habe einen Schock erlitten, sei aber nach kurzem Aufenthalt wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Überschwemmung und Hochwasser im Allgäu

Überschwemmung in Wangen im Allgäu im Landkreis Ravensburg: Aufgrund des Starkregens am späten Donnerstagabend ist dort ein Wohngebiet überflutet worden. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg am frühen Freitagmorgen mitteilte, wurden zunächst zwei Brückendurchflüsse des Epplingser Bachs durch Treibgut blockiert. Dadurch sei das Ufer übergetreten und hätte das angrenzende Wohngebiet Epplingser Halde überschwemmt.

Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnen bis Samstag im Südwesten mit teils kräftigem Dauerregen. Auch am Freitag erwarten die Wetterexperten weiterhin Regen und teils kräftige Gewitter. Unwetterartiger Starkregen mit 40 Litern pro Quadratmeter sei mancherorts nicht auszuschließen.

Überschwemmung in Wangen heute Hochwasser überschwemmt Wohngebiet Epplingser Halde Wangen im Allgäu

Aktuell viele Überschwemmungen in Deutschland: Rheinland-Pfalz und NRW besonders betroffen