Der Start in die Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg dürfte für volle Straßen und mehr Betrieb an den Flughäfen sorgen

Corona und Urlaub 2021: Verzicht auf Flugreisen führt zu mehr Stau

Baden-Württemberg gehört laut ADAC zu den Top drei der staureichsten Bundesländer. Wegen der Corona-Pandemie verzichteten viele Menschen auf Flugreisen und verreisten lieber mit dem Auto. Bereits in den Pfingstferien staute es sich an einigen Tagen häufiger als vor der Pandemie. Nun stehen Urlauber vor einigen Fragen:

Wo muss man mit Stau rechnen?

Auf welchen Autobahn-Abschnitten ist besonders viel Verkehr?

Wann dürfen Lkw fahren? Wann gilt ein Lkw-Fahrverbot?

Stau zum Start der Sommerferien und volle Flughäfen

Dieser Trend könnte sich laut den Verkehrsexperten im Sommer 2021 fortsetzen. „Von einem großen Chaos mit Staulängen von über 20 Kilometer gehen wir aber nicht aus“, sagte Bach. Die Zurückhaltung der Menschen beim Fliegen wegen der Corona-Pandemie macht derweil den Flughäfen im Südwesten auch in den Sommerferien zu schaffen, aber es geht aufwärts. Der Regionalflughafen Karlsruhe/Baden-Baden rechnet mit mehr Flügen als noch in den Sommerferien 2020. Insgesamt sollen rund 1100 Flieger in den Sommerferien starten und landen. Im Vergleich zum Vorjahr sind das rund 350 Flüge mehr.

Wo und wann drohen in Deutschland Staus am Wochenende?

Auf den Strecken Richtung Süden und an den deutschen Küsten wird es freitags vor allem zwischen 13 und 19 Uhr voll, kündigt der ACE an. Am Samstag rollt die Stauwelle vor allem zwischen 10 und 16 Uhr, ab mittags kommt der Rückreiseverkehr dazu. Sonntags drohen ab etwa 14 Uhr starke Staus, auch auf den Einfallstraßen zurück in die Ballungsgebiete.

Stau auf der Fahrt in den Urlaub: Wann fahren Lkw?

Zumindest dürfen im Juli und August Lkw samstags zwischen 7 und 20 Uhr nicht fahren und am Sonntag gilt jetzt wieder das generelle Lkw-Fahrverbot zwischen 0 und 22 Uhr. Wer kann, reist besser antizyklisch, das heißt: ganz früh am Morgen oder später abends, am besten aber mitten in der Woche.

Fahrt in den Urlaub Ende Juli: Sperrungen sind möglich

Vereinzelt gibt es Sperrungen, auch infolge der Unwetter, aktuelle Informationen bietet etwa der ADAC online an. Rund um die Großräume Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, auf den Routen zu und von Nord- und Ostsee sowie auf folgenden Abschnitten erwarten die Autoclubs an diesem Wochenende Verzögerungen und Staus –meist in beide Richtungen.

Auf diesen Autobahnabschnitten droht am Wochenende vom 31.07.2021 und 01.08.2021 Stau:

A 1 Köln - Dortmund - Osnabrück - Bremen - Hamburg - Lübeck

A 2 Berlin - Hannover - Dortmund A 3 Köln - Frankfurt/Main - Würzburg - Nürnberg - Passau

A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden - GörlitzA 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt/Main - Karlsruhe - Basel

A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Hannover - Hamburg - Flensburg

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A 9 Halle/Leipzig - Nürnberg - München

A 10 Berliner Ring

A 11 Berliner Ring - Dreieck Uckermark

A 19 Dreieck Wittstock/Dosse - Rostock

A 24 Hamburg - Berlin

A 40 Venlo - Duisburg - Essen

A 45 Dortmund - Gießen

A 61 Koblenz - Ludwigshafen

A 72 Leipzig - Chemnitz - Hof

A 81 Singen - Stuttgart - Heilbronn

A 93 Kufstein - Kiefersfelden - Inntaldreieck

A 95 München - Garmisch-Partenkirchen

A 96 München - Lindau

A 99 Umfahrung München

Reise in den Sommerferien: Stau in Österreich und der Schweiz

Verkehr und Staus zu rechen. Das gilt besonders für die Zufahrten in die Urlaubsregionen und die Transitstrecken. Dazu zählen die bekannten Transitstrecken Fernpass, Brenner, Inntal und Tauern sowie die Strecke vor dem Gotthard-Tunnel. Auch in Österreich und in der Schweiz ist mit stockendemundzu rechen. Das gilt besonders für die Zufahrten in die Urlaubsregionen und die Transitstrecken. Dazu zählen die bekannten Transitstreckenundsowie die Strecke vor dem

Über die Wartezeiten an den deutsch-österreichischen Grenzübergängen Walserberg, Kiefersfelden und Suben informiert die österreichische Infrastrukturgesellschaft Asfinag online.

Urlaub mit der Bahn: Wartezeiten und Zugausfälle