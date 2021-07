Welche Corona-Regeln gelten aktuell in Bayern ?

Corona-Zahlen in Bayern steigen wieder. Wie auch im Nachbar-Bundesland Baden-Württemberg, wo eine Anpassung der Corona-Verordnung vorgenommen wird, gibt es auch im Freistaat zahlreiche Lockerungen der Corona-Regeln. Durch ein Urteil eines Gerichts dürfen nun beispielsweise auch Bars und Kneipen in Innenräumen öffnen. Mehrere Landkreise in Bayern weisen mittlerweile eine Inzidenz von über 30 auf.

Neue Corona-Regeln Bayern: Bars und Kneipen dürfen auch innen öffnen

Reine Kneipen und Bars im Freistaat dürfen ab sofort auch innen wieder öffnen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof kippte die Regelung zur Schließung von Innenräumen reiner Schankwirtschaften, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Für Bars und Kneipen ohne Essensangebot gelten damit ab sofort die gleichen Regeln wie für Restaurants. Discos und Clubs sind von der Entscheidung nicht betroffen.

Maskenpflicht in Bayern: Ist die FFP2-Maskenpflicht aufgehoben?

Als eines der ersten Bundesländer hatte Bayern eine FFP2-Maskenpflicht eingeführt. Trotz Lockerungen in vielen Bereichen gilt diese weiterhin. Das heißt etwa beim Einkaufen, in Bus und Bahn und auch draußen, wenn kein Abstand eingehalten werden kann, muss man eine FFP2-Maske tragen.

Auch der bayrische Ministerpräsident Markus Söder trägt FFP2-Maske.

© Foto: Sven Hoppe/DPA

Corona-VO in Bayern: Gilt eine Maskenpflicht für Geimpfte?

Auch vollständig geimpfte Personen müssen weiter eine Maske tragen. Von einer möglichen Testpflicht und Kontaktbeschränkungen sind sie allerdings befreit.

Kontaktbeschränkung: Wie viele Leute dürfen sich treffen?

In Bayern gelten die Kontaktbeschränkungen abhängig von der Inzidenz. Diese wird eingeteilt in über und unter 50. Liegt die Inzidenz unter 50 dürfen sich maximal 10 Personen aus verschiedenen Haushalten treffen. Steigt die Inzidenz über 50 sind nur Treffen mit maximal 10 Personen aus dem eigenen und zwei weiteren Haushalten erlaubt.

Treffen sind wieder mit mehr Menschen erlaubt.

© Foto: Christin Klose/DPA

Corona Regeln Bayern für Gastronomie aktuell: Das gilt für Restaurant und Bar

Die Regeln für die Gastronomie sind nach Inzidenz gestaffelt. Das gilt bei über und unter einer Inzidenz von 50.

Inzidenz über 50: Außen und innen geöffnet zwischen 5 und 1 Uhr. Testpflicht, wenn Gäste aus mehreren Haushalten zusammensitzen.

Außen und innen geöffnet zwischen 5 und 1 Uhr. Testpflicht, wenn Gäste aus mehreren Haushalten zusammensitzen. Inzidenz 50 oder niedriger: Außen- und Innengastronomie zwischen 5 und 1 Uhr geöffnet.

Maskenpflicht Bayern auch in der Gastronomie

In den Innenräumen von Restaurants, Bars und Kneipen gilt in Bayern weiterhin eine Maskenpflicht. Personal, das Kontakt mit Gästen hat, sowie Gäste, die nicht am Tisch sitzen müssen eine FFP2-Maske tragen. Sitzt man am Tisch, kann die Maske abgenommen werden.

Corona-Verordnung Bayern

Die bayrische Landesregierung hat die einzelnen Regelungen in zahlreichen gesellschaftlichen Bereichen in einer Übersicht zusammengefasst. Zur Übersicht über die Corona-Verordnung geht es hier.

Corona-Zahlen in Bayern: Inzidenz liegt aktuell über 12

Die 7-Tage-Inzidenz in Bayern liegt aktuell (Stand 24.07.) über 10. So sehen die Zahlen im Detail laut RKI-Dashboard aus:

7-Tage-Inzidenz : 12,2

: 12,2 Neuinfektionen : 220

: 220 Infektionen insgesamt: 651.678

Todesfälle: 15.319

In Bayern steigt die Zahl der Coronavirus-Infizierten weiter - und nur noch in zwei Regionen haben sich in den vergangenen sieben Tagen keine Menschen mit dem Erreger der Krankheit Covid-19 angesteckt. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag für die Stadt Straubing und den Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz keine Neuinfizierten für diesen Zeitraum.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag im Landkreis Berchtesgadener Land mit 37,8 bayernweit am höchsten. Dahinter folgen die Stadt Bamberg mit einem Wert von 33,6 und der Landkreis Dillingen an der Donau mit 30,0.

Insgesamt meldeten die Gesundheitsämter in Bayern dem RKI binnen eines Tages 220 Corona-Neuinfektionen und 2 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Erreger.

Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 3.13 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich. Bayernweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen mittlerweile bei 12,2, im Bundesdurchschnitt bei 13,6.