Schnelltests auf Corona liefern das Ergebnis in 30 Minuten statt in 48 bis 72 Stunden

Die Verlässlichkeit ist je nach Hersteller mit einem teuren PCR-Test vergleichbar, liegt teilweise bei 99,68 Prozent

Bei der Kostenübernahme gibt es noch Unklarheiten

Corona-Quarantäne, die bislang in vielen Situationen für Probleme gesorgt hat. Vor dem von 14 auf 10 Tage verständigt, berichten verschiedene Medien Voraussetzung für eine vorzeitige Aufhebung soll Wichtige Neuerung bei der, die bislang in vielen Situationen für Probleme gesorgt hat. Vor dem Gipfel am 25.11. haben sich Bund und Länder auf eine Verkürzungverständigt, berichten verschiedene Medien Voraussetzung für eine vorzeitige Aufhebung soll laut Hamburger Abendblatt allerdings ein negativer Schnelltest sein.

„Wir wollen die Quarantäne verkürzen, ohne ein zusätzliches Risiko einzugehen“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gegenüber der norddeutschen Zeitung. „10 Tage Quarantäne mit Schnelltest am Ende ist genauso sicher wie 14 Tage Quarantäne ohne Test.“ Für Betroffene bedeute dies vier Tage weniger häusliche Isolation, so Spahn.

Bislang 14 Tage Corona-Quarantäne für Negative und 10 Tage für Positive

Komplizierte und widersprüchliche Regelungen der einzelnen Länder und Gesundheitsämter hatten in der Vergangenheit für Verwirrung gesorgt. So musste man in Stuttgart mit negativem Test bislang 14 Tage in Quarantäne bleiben, mit positivem aber nur 10, so die Stuttgarter Nachrichten.

Dies wurde damit begründet, dass eine vorliegende Infektion in dieser Zeit wissenschaftlich gesichert wieder verschwinde, während eine noch nicht entdeckte Ansteckung medizinisch gesehen auch noch 2 Wochen nach dem letzten Kontakt zum Vorschein kommen könne. Mit dieser Art von Ungleichbehandlung hat es nun ein Ende, doch ist bisher nicht bekannt, ob die Krankenkassen den Schnelltest für ein vorzeitiges Ende der Quarantäne bezahlen.

Bringt der Schnelltest die neue Normalität?