Nico Santos wurde durch seinen Hit „Rooftop“ bekannt. Der Sänger war jedoch auch schon häufiger im Fernsehen zu sehen. Aktuell nimmt er zum zweiten Mal an der Vox-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ teil.

Der Musiker prägt die deutsche Charts-Landschaft schon seit einigen Jahren und erfreut die Fans immer wieder mit neuen Ohrwürmern. Aber wer ist Nico Santos privat? Hat er eine Frau? Wir haben alle Infos rund um den Sänger in diesem Porträt zusammengefasst.

Nico Santos im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Nico Santos findet ihr hier auf einen Blick:

Bürgerlicher Name : Nico Wellenbrink

: Nico Wellenbrink Geburtstag : 7. Januar 1993

: 7. Januar 1993 Geburtsort : Bremen

: Bremen Alter : 30

: 30 Sternzeichen : Steinbock

: Steinbock Größe : 1,75 m

: 1,75 m Wohnort : Wennigsen

: Wennigsen Beruf : Sänger, Songwriter

: Sänger, Songwriter Beziehungsstatus: verheiratet

verheiratet Kinder : keine

: keine Instagram: nicosantosofficial

Nico Santos nimmt an „Sing meinen Song“ 2023 teil

„Sing meinen Song“. Unter den sieben Künstlern und Künstlerinnen ist auch Nico Santos. Er tauscht seine Hits mit Clueso, Alli Neumann, Johannes Oerding, Das beliebte Tauschkonzert auf Vox feiert Jubiläum: 2023 läuft bereits die zehnte Staffel von. Unter den sieben Künstlern und Künstlerinnen ist auch. Er tauscht seine Hits mit Montez Stefanie Kloß , und LEA . Es ist nicht das erste Mal für ihn, denn in Staffel 7 war er bereits als Sänger dabei.

Hat Nico Santos eine Frau und Kinder?

Viele Fans interessieren sich für den Beziehungsstatus ihres Idols. Der Sänger ist vergeben und mittlerweile sogar verheiratet. Nach zwei Jahren Beziehung kam es schließlich im Juni 2022 zum nächsten Schritt. Die Hochzeit fand auf der Insel Mallorca statt. Zu seiner Frau Aileen Wellenbrink erfährt man nicht viel, da die beiden ihr Privatleben weitgehend bedeckt halten. Kinder haben sie bisher noch keine.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Das sind die Lieder von Nico Santos

Seinen ersten großen Hit feierte Nico Santos mit dem Song „Rooftop“ der 2017 als Single veröffentlicht und dreifach mit Gold ausgezeichnet wurde. Seither folgten sein Debüt-Album „Streets of Gold“ und sein zweites Album „Nico Santos“, das im Mai 2020 erschien.

Damit fing seine musikalische Laufbahn aber nicht an: Bereits 2011 veröffentlichte er einen selbst komponierten Song auf YouTube mit dem Titel „Eres perfecta“. Seither hat er einige Zusammenarbeiten mit Künstlern wie B-Case, Lvndscape und Topic abgeschlossen.

Santos schreibt auch Songs für andere Musiker. Unter anderem war er an Shindys und Bushidos Kollaborationsalbum Classic beteiligt.

Auch einige Titel-Songs für Filme wie „3 Türken und ein Baby“ und „Fack ju Göthe 2“ stammen aus seiner Feder.

Letztes Jahr im Oktober veröffentlichte er seine neue Single „One Day“ und damit nicht genug, denn am 26. Mai 2023 kommt sein neustes Album „Ride“ raus.

Nico Santos geht 2023 und 2024 auf Tour

Der Sänger geht auf Tour: Am 13. Mai 2023 startet er mit seiner Tour zum aktuellen Album „Summer Ride“in Westerstede. Damit zieht der 30-Jährige durch 14 Konzerthallen in ganz Deutschland bis einschließlich zum 1. September 2023. Die nächste Tour ist für 2024 bereits geplant, diesmal wird es ihn auch nach Österreich, Luxemburg und in die Schweiz ziehen.

Wie hoch ist das Vermögen von Nico Santos?

Was verdient man als erfolgreicher Sänger? Das fragen sich viele Fans. Über das Vermögen von Nico Santos ist offiziell nichts bekannt. Das Portal „vermoegenmagazin“ schätzt es jedoch auf vier Millionen Euro.