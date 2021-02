Die nächtliche Ausgangssperre ist ab Donnerstag aufgehoben.

Beim Corona-Gipfel am 10.2. entscheiden Bund und Länder über neue Corona-Regeln

Wird der Lockdown in BW verlängert oder kommen Lockerungen?

Ab Donnerstag können Menschen in Baden-Württemberg auch nach 20 Uhr wieder einkaufen, joggen gehen oder sich mit einem Freund treffen. Denn mit der Ausgangssperre ist eine Corona-Regel schon vor dem Corona-Gipfel gekippt worden. Doch Politiker in Baden-Württemberg dämpfen die Hoffnung für weitere Lockerungen.

Video Justiz kippt nächtliche Ausgangssperre in Baden-Württemberg Mehr zum Video

Lockerungen bei Regeln der Ausgangssperre in Baden-Württemberg

Bisher galt in Baden-Württemberg eine nächtliche Ausgangssperre von 20 bis 5 Uhr. Die hat der Verwaltungsgerichtshof jetzt gekippt. Zum letzten Mal findet sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Anwendung. Damit war der Eilantrag einer Klägerin aus Tübingen erfolgreich.

Ausgangssperren sollen in BW nur noch in Hotspots gelten

Baden-Württemberg die Frage der Verhältnismäßigkeit gestellt würde, sagte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet am Montag der dpa in Stuttgart. „Jetzt haben wir juristische Klarheit.“ 15 Stadt- und Landkreise liegen bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz unter 50, nur noch vier Kreise über 100. Nachdem der Verwaltungsgerichtshof die landesweiten nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gekippt hat, will das Land nur noch für Corona-Hotspots solche Maßnahmen ergreifen. Es sei absehbar gewesen, dass angesichts der sinkenden Infektionszahlen indie Frage der Verhältnismäßigkeit gestellt würde, sagte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet am Montag der dpa in Stuttgart. „Jetzt haben wir juristische Klarheit.“ 15 Stadt- und Landkreise liegen bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz unter 50, nur noch vier Kreise über 100.

Wird der Lockdown verlängert BW?

Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht Lockerungen der Lockdown-Regeln kritisch. (Archivbild)

© Foto: Tom Weller/DPA

Welche Lockerungen kommen?

Lockerungen der Corona-Regeln in Baden-Württemberg stehen noch nicht fest. Bisher ist also nur klar, dass die Ausgangssperre in der Nacht aufgehoben wird. Weiterederin Baden-Württemberg stehen noch nicht fest. Medienberichten zufolge haben sich die Ministerpräsidenten der Länder jedoch schon auf eine Linie für Lockerungen geeinigt. Demzufolge soll es ab 15. Februar folgende Lockerungen geben:

Öffnung von Kitas,

Öffnung von Grundschulen

Eventuell Öffnung bei Friseuren

Gesundheitsminister Lucha spricht sich gegen Lockerungen des Lockdowns aus

Manne Lucha von den Grüne im Vorfeld des Corona-Gipfels. Schon der Lockdown light im November sei falsch gewesen, sagt Gesundheitsministervon den Grüne im Vorfeld des Corona-Gipfels. Er sprach sich entschieden gegen eine Lockerung des Lockdowns aus.

Gesundheitsminister Manne Lucha (rechts), hier mit MP Kretschmann und Innenminister Strobl, spricht sich gegen Lockerungen des Lockdowns aus.

© Foto: Marijan Murat/DPA

Corona Schule BW: Wann öffnen Grundschulen und Kitas?

Besonders umstritten ist die Öffnung von Schulen und Kitas in Baden-Württemberg. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) drängte immer wieder auf eine Rückkehr zumindest der Grundschüler in den Präsenzunterricht. Ein Corona-Ausbruch mit dem mutierten Virus in eine Freiburger Kita, hatte die Öffnung vor dem 14. Februar verhindert. Ob die Grundschulen nach dem 22. Februar, also dem Ende der Faschingsferien öffnen können, ist zur Zeit unklar.

Teststrategie Baden-Württemberg: Corona Test für Personal an Schulen und Kitas

Nach einem offenem Streit über die Corona-Teststrategie haben sich Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) zunächst darauf verständigt, Tests an Kitas und Grundschulen auszuweiten. „Das Personal an Bildung- und Betreuungseinrichtungen in Präsenz soll zunächst bis Ostern ein Angebot von zwei Schnelltests pro Woche erhalten“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Ministerien vom Freitag in Stuttgart.

Öffnung der Friseure ab 14.Februar? Salons im Südwesten wollen öffnen

Die Friseure im Südwesten dringen vor dem nächsten Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Mittwoch auf schnelle Öffnungsperspektiven für ihre Salons. Ein Festhalten an den scharfen Lockdown-Maßnahmen für das Friseurhandwerk über den 14. Februar hinaus lasse sich nicht mehr rechtfertigen, sagte der Geschäftsführer des Fachverbands Friseur und Kosmetik Baden-Württemberg, Matthias Moser, der Deutschen Presse-Agentur. Er begründete diese Haltung auch mit der finanziellen Not, mit der viele kleine Friseurbetriebe konfrontiert seien. „Unser Handwerk braucht eine Rückkehr zur Normalität, sonst gibt es für viele keine Zukunft.“

Aktuelle Corona Regeln Baden-Württemberg: Das gilt bis zum 14. Februar

Die aktuelle Corona-Verordnung in Baden-Württemberg gilt noch bis zum 14. Februar. Folgende Regeln gelten:

Kontaktbeschränkungen: Treffen sind nur mit Personen des eigenen Haushalts und maximal einer weiteren Person erlaubt. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht.

Schulen und Kitas: Schulen und Kitas sind geschlossen. Eine Notbetreuung ist eingerichtet.

Maskenpflicht: In Geschäften, beim Arzt, bei der Arbeit und im ÖPNV müssen medizinische Masken getragen werden.

Einzelhandel: Geschäfte sind bis auf Läden des täglichen Bedarfs geschlossen. Click & Collect ist aber möglich.

Gastronomie: Restaurants, Bars und Kneipen sind bis auf Abhol- und Lieferservice geschlossen.

Friseure: Friseure und andere körpernahe Dienstleistungen sind ebenfalls geschlossen.