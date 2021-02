Wichtigstes Thema des Gipfels und auch in Baden-Württemberg: Werden Schulen und Kitas sofort geöffnet oder gibt es einen Stufenplan?

Jetzt steht fest, welche Pläne Baden-Württemberg verfolgt.

Schule BW: Schulöffnung zunächst verschoben

Baden-Württemberg lautet nach mehreren Wochen ohne Präsenzunterricht und Diskussionen um eine Schulöffnung eine der brennendsten Fragen: Wann geht es mit Schule und Kita im Südwesten wieder los? Schließlich wollten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (72/Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (56/CDU) eigentlich die Grundschulen und Kitas in einem Sonderweg jenseits der bundesweiten Beschlüsse schon am 1.02.2021 öffnen. Sie mussten ihre Pläne dann aber aufgeben - wegen Ausbrüchen der Dritten Welle. Für Eltern, Kinder und Jugendliche inlautet nach mehreren Wochen ohneund Diskussionen um eineeine der brennendsten Fragen: Wann geht es mitundim Südwesten wieder los? Schließlich wollten Ministerpräsidentund Kultusministerineigentlich die Grundschulen und Kitas in einemjenseits der bundesweiten Beschlüsse schon am 1.02.2021 öffnen. Sie mussten ihre Pläne dann aber aufgeben - wegen Ausbrüchen der zunehmend gefährlichen Mutationen des Coronavirus in Kitas und der

Beschlüsse auf dem Corona-Gipfel zu Schule und Kita

Jetzt kommt der zweite Anlauf im Bemühen um Normalität um den Alltag für Eltern, Schüler und Kindern in

Kindergärten,

Grundschulen und

weiterführenden Schulen

Corona-Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel (66, CDU) und den Länderchefs in der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) unter der Leitung von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (56/SPD) dreht sich um neue Corona-Regeln, den Lockdown und – die ersehnte Öffnung von Der aktuellevon Bundeskanzlerin Angela Merkel (66, CDU) und den Länderchefs in der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) unter der Leitung von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (56/SPD) dreht sich um, den Lockdown und – die ersehnte Öffnung von Schulen und Kitas

Beschlussvorlage sieht schrittweise Öffnung vor

Priorität“. Und weiter steht dort: „Dieser Bereich soll daher als erster schrittweise wieder geöffnet werden“. Hierzu hieß es bereits in der sieben Seiten langen Beschlussvorlage vom Mittwoch , die bereits im Netz kursierte: „Um Bildung und Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, haben Öffnungen im Betreuungs- und Bildungsbereich (...)“. Und weiter steht dort: „Dieser Bereich soll daher als ersterwieder geöffnet werden“.

Die Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel am 10.02.2020 sieht eine Priorität für die Öffnung von Schulen und Kitas vor.

© Foto: Sven Kaufmann

Entwurf: Individuelle Regelung der Bundesländer - auch in Baden-Württemberg

Wie und wann genau - darüber sollen die Länder selbst entscheiden - also auch Baden-Württemberg: „Die Länder entscheiden im Rahmen ihrer Kultushoheit über die schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht und die Ausweitung des Angebots der Kindertagesbetreuung.“

Unterricht in Schulen: Hygienemaßnahmen, Schnelltests, Digitalisierung

Grundsätzlich seien aber Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionen weiter notwendig, hieß es. Also regelmäßiges Lüften und Hygienemaßnahmen. Vermehrt sollten auch Corona-Schnelltests einen sicheren Unterricht ermöglichen. Die Länder sollen ihre Anstrengungen vergrößern, "die Digitalisierung des Lernens zu befördern".

Winfried Kretschmann ist über Angela Merkels Linie hin zu individuellen Entscheidungen der Länder enttäuscht. Hieß es aus Kreisen der Konferenz-Teilnehmer. Er hatte offenbar auf eine einheitliche Lösung gesetzt.

In Bayern hatte sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) aber schon mehrfach kritisch zu baldigen Lockerungen des Corona-Lockdowns geäußert.

Winfried Kretschmann fordert Grundschul- und Kita-Öffnung in BW

Für Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (72/Grüne) war stets mehr denn je klar: „Priorität haben Kindertagesstätten und Grundschulen.“ Darin bestehe Konsens zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Ländern.

Abschlussklassen auch untere Jahrgänge wieder zur Schule gehen sollen - „wenn die gute Entwicklung der Inzidenzwerte anhält“, wie es hieß. 7-Tage-Inzidenz von 57,6 – Stand Mittwoch, 10.02.2021 – sogar der Primus unter den Bundesländern. Doch wie geht es jetzt weiter? Schließlich ist es erklärtes Ziel, zu einem bundesweit einheitlichen Vorgehen im Umgang mit der Pandemie zu kommen. Tatsächlich beschloss die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) schon beim letzten Gipfel, dass ab 15. Februar nach denauch untere Jahrgänge wieder zur Schule gehen sollen - „wenn die gute Entwicklung der Inzidenzwerte anhält“, wie es hieß. Aktuell sinken die Fallzahlen in Deutschland stetig. Baden-Württemberg ist mit einer– Stand Mittwoch, 10.02.2021 – sogar der Primus unter den Bundesländern. Doch wie geht es jetzt weiter? Schließlich ist es erklärtes Ziel, zu einem bundesweitVorgehen im Umgang mit der Pandemie zu kommen.

Corona Schule BW: Schrittweise Öffnung der Schulen ab 22. Februar

Baden-Württemberg will Kitas und Grundschulen nach den Faschingsferien am 22. Februar schrittweise wieder öffnen. Wenn die Infektionszahlen es zulassen. Für weiterführende Schulen bleibt es beim Distanzunterricht.

Kanzlerin Angela Merkel hatte darauf gedrungen, erst zum 1. März Kitas und Grundschulen wieder zu öffnen. Das wollten sich die Länder jedoch nicht vorschreiben lassen.

Trotz der Gefahr von Virusmutationen gibt man sich in der Stuttgarter Koalition optimistisch, dass sich der Trend fortsetzt und erste Öffnungsschritte möglich sind. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern hat der Südwesten wegen der freien Faschingswoche aber noch einen gewissen Zeitpuffer.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann: „Wir gehen jetzt erstmal stufenweise vor. Priorität haben Kindertagesstätten und Grundschulen. Darin bestehe Konsens zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten.

Kultusministerin Susanne Eisenmann will Grundschul- und Kita-Öffnung sowie Corona-Tests

Auch Kultusministerin Susanne Eisenmann (56/CDU) drängt auf eine Öffnung von Grundschulen und Kitas nach den Faschingsferien: „Die Situation von Familien und von Kindern, insbesondere von kleinen Kindern, ist beängstigend.“ Sie warb erneut für Massentests, um das Virus besser im Griff zu behalten und Lockerungen ins Auge fassen zu können.

Homeschooling: Der Präsident des Kinder brauchen andere Kinder zum Aufwachsen und für eine gesunde und gute Entwicklung - unbedingt.“ Experten warnen schon länger vor den Folgen des: Der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes , Heinz Hilgers, sagte der „Passauer Neuen Presse“: „brauchen andere Kinder zum Aufwachsen und für eine gesunde und gute Entwicklung - unbedingt.“

Kultusministerin will Schulen für Abschlussklassen öffnen

Die Kultusministerin will auch, dass die Abschlussjahrgänge wechselweise zurückkehren können. Ihr Sprecher fügte hinzu: „Perspektivisch in einem nächsten Schritt ist dann auch an den weiterführenden Schulen Präsenzunterricht im Wechselmodell anzustreben - sofern es das Infektionsgeschehen zulässt.“ Der Beschluss von Bund und Ländern, der eine Verlängerung des Lockdowns mit den Kontaktbeschränkungen bis zum 7. März vorsieht, lässt das theoretisch zu.

Inzidenz: Weitere Öffnungen erst ab einem 7-Tages-Wert von 35

Bund und Länder sehen die Möglichkeit für weitergehende Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie erst bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Dann sollten der Einzelhandel, Museen und Galerien sowie Betriebe mit körpernahen Dienstleistungen wieder aufmachen können.

Öffnung und Stufenplan: Das planen Sachsen, Thüringen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen

In einigen Bundesländern fielen erste Entscheidungen schon im Vorfeld:

Thüringen hat einen Stufenplan für das Pandemie-Management in der Corona-Krise vorgelegt.

Ähnliche Pläne haben Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Die Zeichen stehen also auf einer Öffnung - entweder komplett, oder in einem Stufenplan.

Lehrerverband: Schulen noch mehrere Wochen schließen

Gefahren durch die Virusmutation müssen wir bei der Öffnung der Schulen vorsichtig vorgehen.“ Er empfehle, lieber noch ein, zwei Wochen zu warten als zu früh zu viel zu riskieren. Es gibt aber auch Stimmen, die vor einer Öffnung warnen: Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes , Heinz-Peter Meidinger, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Gerade angesichts der schwer kalkulierbarendurch die Virusmutation müssen wir bei der Öffnung der Schulen vorsichtig vorgehen.“ Er empfehle, lieber noch ein, zwei Wochen zu warten als zu früh zu viel zu riskieren.

Warnung vor Ausbreitung der Mutationen

Ohne Risiken bleibt eine Öffnung - ob sofort oder in Stufen - nicht: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnte vor baldigen Lockerungen. In eigenen Berechnungen komme er zum Ergebnis, dass bei der derzeitigen Ausbreitung der neuen Virus-Mutationen die Fallzahlen nur noch bis Ende Februar sinken dürften. Epidemiologisch gesehen „müssten wir sogar verschärfen“, weil eine dritte Welle mit „Turbo-Virus“ drohe.

Video Entwurf: Länder sollen über Schul- und Kita-Öffnungen Mehr zum Video

Schließung der Schulen und Kitas bei steigenden Corona-Zahlen denkbar