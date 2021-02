Noch vor dem Corona-Gipfel hat Sachsen angekündigt, Kindergärten und Grundschulen von Montag, 15.02., an wieder öffnen zu wollen

Medienberichten zufolge wollen auch Niedersachsen und Thüringen ähnliche Schritte gehen

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hingegen gibt sich in dieser Frage zurückhaltend

Sachsen will Kindertagesstätten und Grundschulen landesweit von Montag an wieder öffnen. Es sei mitten in der Corona-Pandemie ein „vorsichtiger Öffnungsschritt“ im Interesse der Kinder, sagte der sächsische Kultusminister, Christian Piwarz (CDU), am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Dresden. Ein uneingeschränkter Regelbetrieb sei aber nicht möglich. Die Kinder würden in festen Gruppen und Klassen betreut.

Alle anderen Schülerinnen und Schüler sollen spätestens vom 8. März an wieder in Präsenz unterrichtet werden. Eine Ausnahme bilden in Sachsen die Abschlussklassen, die schon seit Mitte Januar wieder an den Schulen präsent sind.

Piwarz begründete die Öffnung der Einrichtungen für die Jüngsten mit Inzidenzwerten unter 100. Landkreise, die noch über diesem Wert liegen, müssten in den nächsten zwei bis drei Wochen unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen kommen. Andernfalls müssten Kitas und Schulen wieder schließen.

Kindergärten und Grundschulen öffnen: Sachsen will neue Regeln am Freitag beschließen

Sachsen will die neue Corona-Schutzverordnung an diesem Freitag beschließen. Sie tritt am Montag (15. Februar) in Kraft. Einige Bundesländer haben Kitas und Grundschulen schon geöffnet, etwa Niedersachsen, Bremen und Hessen.

Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) kündigte an, dass Sachsen nun auch wie andere Bundesländer einen Abholservice im Einzelhandel gestattet. Von Montag an soll „Click and Collect“ möglich sein. Kunden und Kundinnen können dann von zu Hause aus bestellen und die Ware im Laden abholen. Am Mittwoch berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs und -chefinnen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie.

Thüringen entwickelt Stufenplan, der auch Schulen und Kitas einschließt

Thüringen hat einen Stufenplan für das Pandemie-Management in der Corona-Krise vorgelegt. Er soll - gemeinsam mit ähnlichen Plänen aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen - in die Beratungen der Ländervertreter mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch eingehen, kündigte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Dienstag in Erfurt an. Ziel sei es, zu einem bundesweit einheitlichen Vorgehen im Umgang mit der Pandemie zu kommen. Sollte das nicht gelingen, diene der Stufenplan als Grundlage für die nächste Landesverordnung zum 20. Februar, fügte Ramelow hinzu.

Der „Thüringer Orientierungsrahmen - Weg aus der Pandemie“ sei am Dienstag vom Kabinett verabschiedet worden. Damit stünde den Menschen, aber auch den Bildungseinrichtungen, der Wirtschaft und den Religionsgemeinschaften künftig ein klares Regelwerk zur Verfügung. Der Stufenplan werde nun den Fraktionen im Landtag zur Beratung zugeleitet. Mögliche Änderungen der rot-rot-grünen Vorlage könnten dann in den finalen Verordnungstext einfließen, kündigte Ramelow an.

Kultusminister sprechen sich bei sinkenden Corona-Zahlen für schrittweise Öffnung der Schulen aus

Die Kultusminister der Länder sprechen sich bei weiter sinkenden Corona-Zahlen dafür aus, dass die Schulen ab der kommenden Woche schrittweise wieder aufmachen. Einen entsprechenden Beschluss fassten sie am Montagabend in einer Schaltkonferenz, der am Dienstag veröffentlicht wurde. „Die negativen Folgen von Schulschließungen für die Bildungsbiografien und die soziale Teilhabe von Kindern und Jugendlichen müssen begrenzt werden“, heißt es in dem Papier.

Die brandenburgische Bildungsministerin und derzeitige Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Britta Ernst, sagte: „Die KMK hat einstimmig beschlossen, dass beginnend ab dem 15. Februar 2021 nach den Abschlussklassen auch die unteren Jahrgänge wieder zur Schule gehen sollen, wenn die gute Entwicklung der Inzidenzwerte anhält.“ Dies gebe man der Ministerpräsidentenkonferenz mit auf den Weg.

Der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in Bayern hält Öffnungen ab Mitte Februar für zu früh. Es gebe ein "nicht unerhebliches Infektionsrisiko in den Schulen", sagt der CSU-Politiker. Schulen sollten bei möglichen Öffnungen nicht automatisch Priorität haben.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet sagte am Dienstag im Düsseldorfer Landtag, Schulen und Kitas seien das „entscheidende Thema“ bei den Bund-Länder-Beratungen mit Merkel. Man könne so viele Tablets anschaffen wie man wolle: „Das Homeoffice für Kinder ist kein guter Lernort.“

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte: „Wir gehen jetzt erstmal stufenweise vor. Priorität haben Kindertagesstätten und Grundschulen. Darin besteht Konsens zwischen Kanzlerin und Ministerpräsidenten.“

Schulen und Kitas: Städte- und Gemeindebund drängt auf Öffnungsstrategie

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund dringt vor den Corona-Beratungen von Bund und Ländern auf eine Öffnungsstrategie für Schulen und Geschäfte - regional differenziert, aber nach bundesweit einheitlichen Kriterien. „Ein regionaler Ansatz für schrittweise Öffnungen ist unverzichtbar. Die Leute sind den Lockdown leid“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der „Rheinischen Post“ (Mittwoch). Die Leitlinien müssten bundesweit einheitlich festgelegt werden. Priorität müsse dabei die Öffnung von Schulen und Kitas haben, forderte Landsberg.

Der Chef des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, drängt vor dem Corona-Gipfel auf eine klare Öffnungsstrategie.

© Foto: DPA

Mutationen des Corona-Virus gefährden Lockdown-Lockerungen bei Corona-Gipfel