Der Bundestag hatte Ende vergangener Woche das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen, das die meisten der bisherigen Corona-Maßnahmen nur noch übergangsweise bis Anfang April erlaubt. Damit wurde der „Freedom Day“ verschoben. Doch mit dem Wegfall er meisten Corona-Regeln, fragen sich viele, wie es um das Tragen einer Maske steht.

Gibt es nach dem 02. April 2022 noch eine Maskenpflicht ?

Hier eine Übersicht zu den neuen Corona-Maßnahmen zum Thema Maskenpfllicht.

Maske tragen nach 20.03.2022: Wann endet die Maskenpflicht in Deutschland?

Das von Bundestag und Bundesrat beschlossene Infektionsschutzgesetz gilt seit Sonntag, 20.03.2022. Damit greift bei den stark gelockerten Corona-Regeln bundesweit ein so genannter Basisschutz, der im Kern lediglich eine Maskenpflicht vorsieht für

öffentliche Verkehrsmittel (ÖPNV)

(ÖPNV) Einrichtungen mit besonders durch das Coronavirus gefährdeten Menschen – Pflegeheim und Klinik

Schärfere Maßnahmen dürfen die Länder nur für so genannte Hotspots anordnen. Übergangsweise dürfen die Länder aber die bisherigen Regeln noch bis zum 2. April in Kraft lassen.

Maskenpflicht nach dem 02. April 2022: Das sind die Bedingungen

Nach dem neuen Infektionsschutzgesetz fallen ab dem 3. April die Corona-Regeln weitgehend weg. Für regionale „Hotspots“ können aber weitergehende Beschränkungen kommen, wenn das Landesparlament für diese eine besonders kritische Corona-Lage feststellt. Wegen hoher Infektionszahlen bereiten erste Länder längere Schutzauflagen vor.

Maßnahmen wie etwa die Maskenpflicht im Einzelhandel sind nach dem neuen Gesetz nur noch in Hotspots möglich. Alle Infos zur Maskenpflicht beim Einkaufen gibt es hier:

Maskenpflicht soll wohl in einigen Bundesländern nach 2. April bestehen

Der Groll in den Ländern sitzt noch tief, dass der Bund im Alleingang den Instrumentenkasten zum Eindämmen der Pandemie verkleinerte und es komplizierter wird. In einigen Regionen soll er jetzt genutzt werden. Wegen hoher Infektionszahlen bereiten erste Länder längere Schutzauflagen vor.

In Mecklenburg-Vorpommern mit der aktuell höchsten Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 2400 sollen wesentliche Maßnahmen wie die Maskenpflicht in Innenbereichen und Testvorgaben für Ungeimpfte in der Gastronomie bis zum 27. April fortdauern. Auch Hamburg will die Maskenpflicht in Innenräumen über den 2. April hinaus fortsetzen. In Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen setzen sich die oppositionellen Grünen ebenfalls dafür ein, dass man das ganze Land zum Hotspot erklärt.

Bayern ließ vorerst offen, wie es mit den Corona-Regeln nach dem 2. April weitergeht. Gesundheitsminister Klaus Holetschek wollte sich nach Beratungen des Kabinetts noch nicht dazu äußern, ob und wie der Freistaat von der Hotspot-Regel Gebrauch machen könnte.

Entfällt die Maskenpflicht in BW nach dem 02.04.?

In Baden-Württemberg fallen ab 3. April die meisten Corona-Schutzmaßnahmen weg. Wie alle anderen Bundesländer nutzt Baden-Württemberg seit 20. März 2022 die Übergangsregel im neuen Gesetz, um die Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen bis zum 2. April aufrechterhalten zu können. Kretschmann sieht durch das neue Bundesgesetz keine rechtliche Grundlage mehr für eine landesweite Verlängerung der Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen. Allenfalls sei es nach der Übergangsfrist bis zum 2. April möglich, einzelne Regionen zu Hotspots zu erklären.

Kretschmann hatte dem Bund am Dienstag erneut vorgeworfen, dass er den Ländern die Instrumente im Kampf gegen die Pandemie wegnehme, obwohl diese nicht zu Ende sei. Aber er habe das nach dem 2. April nicht mehr zu verantworten. „Ab dem Zeitpunkt übernimmt der Bund die Verantwortung für die Pandemie.“ Er sei dann nicht mehr zuständig. Von den landesweiten Corona-Auflagen dürfte zunächst noch die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen übrig bleiben.

Kritik am Ende der Maskenpflicht in Deutschland

Der Deutsche Städtetag erwartet eine rasche Korrektur der neuen Corona-Regeln. Eine Maskenpflicht in Innenräumen über den 2. April hinaus wäre „absolut richtig“. Städtetags-Präsident Markus Lewe erwartet einen Flickenteppich an Regelungen. „Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass das Gesetz bald wieder korrigiert werden muss“, sagte er zudem den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Österreich: FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen wieder eingeführt

Nachdem mehrere Länder in Europa Corona-Regeln weitgehend abgeschafft haben, zieht Österreich wegen stark steigender Infektionszahlen die Zügel erneut an. Während in Deutschland weitgehende Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen beschlossen worden sind, sollen diese in Österreich wieder verschärft werden. Ab Mitte dieser Woche werde im Nachbarland wieder eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen gelten