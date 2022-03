Der „Freedom Day“ wurde in nahezu allen Bundesländern verschoben, die meisten Corona-Regeln bleiben in den Bundesländern noch bis zum 2. April bestehen. Das sieht das neue Infektionsschutzgesetz vor. Doch was kommt danach?

Wo wird ab 2. April Maskenpflicht gelten?

gelten? In welchen Bundesländern wird die sogenannte „ Hotspot-Regel “ angewandt?

“ angewandt? Was bedeutet die Hotsport-Regel?

Alle Infos zu den geplanten Maßnahmen im April

Corona Regeln ab 2. April: Das sagt das Infektionsschutzgesetz

Der Bundestag und der Bundesrat haben Mitte März das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Damit sollen ab dem 20. März die allermeisten Corona-Regeln fallen, nur noch ein Basisschutz sollte es geben. Damit die Länder sich aber auf diese neuen Regeln vorbereiten konnten, gab es eine Übergangsfrist bis zum 2. April. Von diesem haben nahezu alle Bundesländer Gebrauch gemacht, sodass fast überall noch Zugangsbeschränkungen, Maskenpflichten und 3G-Regelungen gelten.

Der 2. April rückt aber immer näher. Immer mehr Länder verkünden jetzt, was ab diesem Datum in ihrem Bundesland gelten soll. Ein Flickenteppich kündigt sich an, denn: Das neue Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass nur in sogenannten „Hotspots“ schärfere Maßnahmen von den Ländern beschlossen werden können. Das Gesetz klärt jedoch nicht, ob zum Beispiel ein ganzes Bundesland zu einem Hotspot erklärt werden könnte.

Ab 2. April sollen also laut Infektionsschutzgesetz nur noch folgende Regeln gelten:

Maskenpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen Maskenpflicht im ÖPNV

im ÖPNV lokale Regeln je nach Infektionslage

Alles weitere (Maskenpflicht in Innenräumen, 3G oder 2G-Regeln) soll wegfallen.

Neue Regeln ab 2. April: Das planen Bayern, MV, Sachsen und Co.

Die Länder haben sich lautstark gegen das neue Gesetz gewehrt. Sie kritisieren, dass das Gesetz den Instrumentenkasten der Länder verkleinert. Aus diesem Grund tüfteln die Bundesländer aktuell an den neuen Verordnungen, die ab dem 2. April gelten sollen.

Hier ein Überblick der geplanten Corona-Regeln in den Bundesländern (wird laufend aktualisiert):

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg fallen ab 3. April die meisten Corona-Schutzmaßnahmen weg. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht durch das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes keine rechtliche Grundlage mehr für eine landesweite Verlängerung der Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen. Auch regionale Auflagen für bestimmte Hotspots stünden nach der Übergangsfrist, die am 2. April endet, zunächst nicht an, sagte der Grüne am Dienstag in Stuttgart. Es werden also nur die Maßnahmen, wie sie oben beschrieben sind, gelten.

Bayern

Die bayerische Staatsregierung lässt vorerst offen, wie es mit den Corona-Regeln nach dem 2. April weitergeht - und fordert von der Bundesregierung erneut klare und bundesweit einheitliche Maßstäbe dafür. Staatskanzleichef Florian Herrmann und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (beide CSU) wollten sich nach einer Videoschalte des Kabinetts am Dienstag noch nicht dazu äußern, ob und wie der Freistaat von der neuen Hotspot-Regelung im Bundesinfektionsschutzgesetz Gebrauch machen könnte. Ziel müsse erst einmal sein, dass es hierfür bundeseinheitliche Kriterien gebe.

Hamburg

In Hamburg soll die Maskenpflicht in Innenräumen auch über den 2. April hinaus gelten. Dafür müsste das Land aber als Hotspot deklariert werden, was noch nicht geschehen ist. Ansonsten würden alle Corona-Regeln fallen.

Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sollen wesentliche Corona-Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht in Innenbereichen und Testvorgaben für Ungeimpfte bei Gaststättenbesuchen auch noch den April über gelten. Wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin mitteilte, sollen die zunächst bis zum 2. April befristeten Übergangsregelungen bis zum 27. April fortdauern. Ein entsprechender Antrag werde dem Landtag zu seiner Sondersitzung am Donnerstag vorgelegt.

3G in bestimmten Bereichen und Maskenpflicht im Einzelhandel sollen also weiterhin gelten.

Sachsen

Auch in Sachsen sollen die meisten Corona-Regeln wegfallen. Nach den aktuellen Plänen der Landesregierung sollen ab Anfang April im Gesundheits- und Sozialwesen die FFP-2-Maskenpflicht sowie die Testpflicht bestehen bleiben. Auch in Schulen soll weiter getestet werden, hier fällt das Masken-Tragen aber weg. Für welche anderen Maßnahmen es nur eine „dringende Empfehlung“ geben soll, will das Kabinett noch bis zur Beschlussfassung in der kommenden Woche festlegen.