Reisewarnungen für ganze Staaten wie die Niederlande oder auch für einzelne Regionen ausgesprochen – am 7. Oktober auch für die niederländische Provinz Limburg, die direkt an der deutschen Grenze gelegen ist. Die Hauptstadt Maastricht befindet sich im Dreiländer-Winkel zwischen der Bundesrepublik, Belgien und den Niederlanden. Als einziges Gebiet in in Holland bleibt die Provinz Zeeland von der deutschen Reisewarnung ausgenommen. Wegen der Corona-Pandemie werden immer wiederfür ganze Staaten wie die Niederlande oder auch für einzelne Regionen ausgesprochen – am 7. Oktober auch für die niederländische Provinz Limburg, die direkt an der deutschen Grenze gelegen ist. Die Hauptstadtbefindet sich im Dreiländer-Winkel zwischen der Bundesrepublik, Belgien und den Niederlanden. Als einziges Gebiet in in Holland bleibt die Provinzvon der deutschen Reisewarnung ausgenommen.

Für Grenzpendler von und nach Nordrhein-Westfalen gibt es noch offene Fragen. „In unserer deutsch-niederländischen Grenzregion sind selbst kurze Fahrten ins jeweilige Nachbarland fast alle meldepflichtig. Das schreibt die neue Corona-Einreiseverordnung vor, die seit vergangenem Samstag (3.10.) in Kraft getreten ist“, berichtet der Sender Antenne Niederrhein.

Meldepflicht für kleinen Grenzverkehr zwischen NRW und den Niederlanden

Wer bis zu 24 Stunden aus einem niederländischen Risikogebiet nach NRW einreist, müsse zwar nicht in Quarantäne und brauche auch keinen negativen Corona-Test vorweisen. Selbst kurze Fahrten – beispielsweise zum Einkaufen oder Tanken – müssten jedoch dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Das gelte sowohl für Niederländer als auch für Deutsche, die über die Grenze kommen. Die Fahrten können online über ein Formular auf den Webseiten der Kreises Kleve und Borken gemeldet werden. Außerdem gibt es eine Info-Hotline. Für Pendler und Schulkinder gelten spezielle Regeln und andere Formulare.

Offene Grenzen in Europa sind in Gefahr

Bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr hatte es Ministerpräsident Armin Laschet durch Druck auf den Bund noch geschafft, die Grenzen zu den Benelux-Ländern als einzige in ganz Deutschland offen zu halten. Die Region gilt historisch und wirtschaftlich als Herz der 1957 durch die Römischen Verträge gegründeten Europäischen Gemeinschaft.

Neue Corona-Regeln für Holland

Schon Spätsommer reagierten die Niederlande mit neuen Regeln. Das Wichtigste in Kürze:

Es gibt eine deutsche Reisewarnung für Nord- und Südholland sowie inzwischen für alle Provinzen außer Zeeland.

Die Corona-Zahlen in den Niederlanden liegen täglich über 3000 oder sogar 4000 und bewegen sich damit weiter auf hohem Niveau.

Um die steigende Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in den Griff zu bekommen, wurden in den Niederlanden die Corona-Maßnahmen verschärft.

Corona Zahlen Niederlande: Das sind die aktuellen Fallzahlen in Holland

Infizierte: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 141.226 Menschen in den Niederlanden nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie die in der Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete.

Genesene: Bis zum Freitag hatten etwa 4381 Menschen die Infektion überstanden.

Neuinfektionen: Die JHU meldete 4032 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Der bisherige Rekord liegt bei 6980 und wurde am 29. September vermeldet.

Covid-19 Holland: Ernste Lage in Amsterdam, Rotterdam und Den Haag

Die Niederlande verschärfen wegen steigender Infektionszahlen ihre bislang eher lockeren Corona-Auflagen. In den drei größten Städten Amsterdam, Rotterdam und Den Haag sei die Lage inzwischen "ernst", sagte Regierungschef Mark Rutte. Es bestehe dringender Handlungsbedarf. Gesundheitsminister Hugo de Jonge sagte: "Wir tun unser bestes, aber das Virus ist besser."

Corona Regeln Niederlande: Maskenpflicht und neue Regeln für Gastronomie und Sport

Die Niederlande gehören zu den wenigen europäischen Länder, die bisher keine strengen Corona-Regeln verhängt haben. Eine Maskenpflicht gilt bisher etwa nur in öffentlichen Verkehrsmitteln. So sehen die neuen Regeln aus:

Nun wird den Menschen in Amsterdam, Rotterdam und Den Haag empfohlen, auch beim Einkaufen eine Maske zu tragen.

Ladenbesitzer können Kunden ohne Maske abweisen.

Bars und Restaurants müssen künftig um 22.00 Uhr schließen, wie Rutte ankündigte.

Sportveranstaltungen wie Fußballspiele müssen ohne Publikum stattfinden.

Privathaushalte dürfen nur noch vier Besucher über 13 Jahren empfangen.

Außerdem sollen wieder möglichst viele Menschen von zu Hause aus arbeiten.

Bundesregierung Belgien Risikogebiet: Im Nachbarland der Niederlande gilt Reisewarnung

Das Auswärtige Amt hat auch ganz Belgien zum Risikogebiet erklärt. Im Nachbarstaat der Niederlande sind die Infektionszahlen ebenfalls sehr hoch. Seit der Reisewarnung für Belgien gibt es in Europa kaum noch Länder, in denen keine Region oder das gesamte Land als Risikogebiet gilt.

Corona Risikogebiet: Herbstferien in den Niederlanden? - das müssen Urlauber wissen

Urlauber, die eine Reise in die von Corona betroffenen Gebiete gebucht haben, können die Reise in der Regeln kostenlos stornieren. das gilt allerdings nur, wenn die Buchung vor der Einstufung als Risikogebiet erfolgt ist. Individualreisen zu stornieren, ist schwieriger. Übernachtungen in Hotels oder Ferienwohnungen sind im niederländischen Recht aktuell aber nicht verboten.

Niederländischer König Willem-Alexander sagt Deutschland-Besuch ab

Der niederländische König Willem-Alexander sagte einen Besuch in Deutschland ab. Dies sei nach gemeinsamen Überlegungen mit den deutschen.Behörden beschlossen worden, teilte das niederländische Regierungspresseamt mit.

Coronavirus in Holland: Zweifel am Sinn von Reisewarnungen

Reisewarnungen folgen. Trotz aller Corona-Rekorde kommen unterdessen Zweifel am Sinn und Unsinn von Reisewarnungen für vermeintliche „Risikogebiete“ auf. Folgen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) sowie das ihnen unterstellte Robert-Koch-Institut jedoch der bisherigen Logik für Risikogebiete, müssten schon bald weiterefolgen.

Interaktive Karte von Holland: Dashboard zeigt euch alle aktuellen Corona-Zahlen und Risikogebiete

Man kann sich alle wichtigen Daten wie die Anzahl der bestätigten Fälle auf 100.000 Einwohner, die Reproduktionszahl und die Krankenhauseinlieferungen pro Tag ansehen. Zudem beinhaltet die Webseite zwei interaktive Karten:

Risikograde der verschiedenen Regionen

Verteilung der bestätigten Fälle in den Niederlanden

Amsterdam und Den Haag Risikogebiet: Meiste Corona-Neuinfektionen in ganz Holland

Nach Angaben der niederländischen Zeitung „De Volkskrant“ gibt es die meisten Ansteckungen in den bei Touristen beliebten Städten Amsterdam (bis zu 249 am Tag) sowie Den Haag (bis zu 134 am Tag). Das an der Nordsee gelegene Den Haag mit dem Strandviertel Scheveningen ist gleichzeitig die Hauptstadt der Provinz Südholland.

Reisebeschränkungen Niederlande: Was Urlauber wissen müssen

Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in bestimmte Gebiete der Niederlande und gibt auf seiner Internetseite Hinweise für eine sichere Reise. Die Corona-Zahlen in dem Land steigen. Das müssen Reisende jetzt wissen:

Einreise: Die Einreise aus Deutschland ist problemlos möglich. Allerdings müssen Reisende ein Gesundheitsformular ausfüllen und mit sich führen.

Reiseverbindungen: Es bestehen Einschränkungen, Streichungen und Ausfälle bei Flugverbindungen und Fernbussen, sowie auch beim grenzüberschreitenden Gebrauch von Mietwagen.

Beschränkungen im Land: Museen sind geöffnet, die Besucherzahl wird aber über vorherige Online-Buchungspflicht reguliert. Strände sind geöffnet, es besteht jedoch die Möglichkeit von regulierenden Sperrungen von Parkplätzen und Zufahrten. Mögliche Einschränkungen bei Unterkünften sollten direkt dort erfragt werden.

Corona-Regeln: Die Abstandsregel von 1,5 m ist überall einzuhalten. Es besteht Maskenpflicht ab einem Alter von 13 Jahren im Öffentlichen Personennahverkehr, auf Fähren, auf Flügen der KLM und am Flughafen Schiphol. Ansonsten gelten die auch in Deutschland üblichen Hygieneregeln.

Corona-Regeln in den Niederlanden: Maskenpflicht im Freien in Amsterdam und Rotterdam

Amsterdam und Rotterdam haben nach Informationen des ADAC eine Maskenpflicht im Freien eingeführt. Im berühmten Rotlichtviertel von Amsterdam gilt an Wochenenden ein Alkoholverkaufsverbot. Bei Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen sollen Bußgelder von bis zu 400 Euro fällig sein.

André Rieu sagt Weihnachtskonzerte ab

Unterdessen werden die Corona-Folgen auch im Kulturleben der Niederlande immer stärker deutlich: Der Geiger André Rieu (70) sagte die traditionellen Weihnachtskonzerte seines Johann-Strauss-Orchesters in Maastricht wegen der Pandemie für dieses Jahr ab.