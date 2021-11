länger als sechs Monate - in Ausnahmefällen auch nur fünf Monate - zurückliegt. Immer mehr Menschen bekommen eine Booster- Impfung gegen das Coronavirus. Denn die Corona-Zahlen in Deutschland steigen und Ärzte sowie das Robert-Koch-Institut (RKI) appellieren an die Menschen, sich die erste, zweite oder dritte Impfung gegen Covid-19 abzuholen. Boostern dürfen sich in Deutschland inzwischen alle Personen, deren zweite Impfdosis- in Ausnahmefällen auch nur fünf Monate - zurückliegt.

Kann ich die Booster-Impfung auch in den digitalen Impfnachweis speichern?

Wie lange ist das digitale Impfzertifikat gültig?

Alle Infos zur 3. Impfung und dem Impfzertifikat.

Nach Booster-Impfung: Eintrag in digitalen Impfpass?

Es ist so, wie es bereits bei der Erst- und Zweitimpfung gewesen ist: Das digitale Impfzertifikat für eine Booster-Impfung kann in der CovPass-App oder der Corona-Warn-App gespeichert werden. Dort kann es dann, sobald ein Impfnachweis verlangt wird, durch die CovPass-Check App überprüft werden.

Um die Auffrischungsimpfung in einer der Apps zu speichern, braucht man einen QR-Code. Meistens bekommt man diesen nach der Impfung. Scannt man diesen Code mit dem QR-Code-Scanner in einer der Apps ein, wird die Auffrischungsimpfung dort automatisch vermerkt. Man kann aber auch in eine Apotheke gehen und sich den QR-Code für den anschließenden Scan dort generieren lassen.

Digitales Impfzertifikat: Wie lange gilt der Impfstatus?

Laut der staatlichen Website zum Infektionsschutz ist das digitale Impfzertifikat 12 Monate gültig. Diese Wirkungsdauer kann aber nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst werden. In Österreich sind die Impfnachweise lediglich neun Monate lang nach der zweiten beziehungsweise dritten Impfung gültig.

