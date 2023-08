Horoskop für Mittwoch, 30. August 2023. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf Was erwartet uns in Sachen Liebe, Beruf und Freundschaft? Antworten liefert das. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf unserer Horoskop-Seite

Das Horoskop für Mittwoch, 30.8.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Dein Liebesleben ist aktuell ein wahres Feuerwerk der Gefühle. Da schauen andere ganz neidisch auf dich.

Freundschaft: Ein Freund könnte heute deine Unterstützung benötigen. Sei für ihn da und höre ihm aufmerksam zu.

Beruf: Dies ist ein guter Tag, um deine Karriere voranzutreiben. Sei ambitioniert, arbeite hart und nutze deine Fähigkeiten, um deine Aufstiegschancen zu erhöhen.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Es ist an der Zeit, in dein Liebesleben mal etwas Ordnung zu bringen. Beginne damit, zu überlegen, wer dir wirklich wichtig ist.

Freundschaft: Du bist aktuell sehr beliebt in deinem Freundeskreis. Das liegt wahrscheinlich an deinem ruhigen und ausgeglichenen Wesen. Genieße die Aufmerksamkeit und sei für deine Freunde da.

Beruf: Dein beruflicher Erfolg hängt heute von deiner Ausdauer und deinem Durchhaltevermögen ab. Bleibe fokussiert und lasse dich nicht von Rückschlägen entmutigen.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Bei einem Flirt hast du dir einen ordentlichen Korb eingehandelt? Egal! Aufstehen, Krone richten und weiter geht’s.

Freundschaft: Ein Freund könnte heute deine Unterstützung benötigen. Sei für ihn da und biete ihm deine Hilfe an.

Beruf: Im Beruf könnten sich heute neue Möglichkeiten ergeben. Sei offen für Veränderungen und nutze deine Kreativität, um erfolgreich zu sein

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Du hast erotische Wünsche und diese noch nie mit deinem Partner besprochen? Raus damit! Was hast du denn zu verlieren?

Freundschaft: In der Freundschaft solltest du heute besonders aufmerksam sein und deinen Freunden mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zeige ihnen, dass sie sich auf dich verlassen können.

Beruf: Im Beruf könntest du heute mit unerwarteten Veränderungen konfrontiert werden. Bleibe flexibel und denke innovativ, um diese Herausforderungen zu meistern.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Der Liebesurlaub mit deinem Schatz war schön, ist aber leider vorbei? Dann plant doch jetzt schon den nächsten. Denn: Vorfreude ist die schönste Freude.

Freundschaft: Ein Freund könnte heute deine Unterstützung benötigen. Sei für ihn da und höre ihm aufmerksam zu.

Beruf: Im Beruf könntest du heute die Möglichkeit haben, dich als Teamplayer zu beweisen. Arbeite eng mit deinen Kollegen zusammen, um gemeinsam Erfolge zu erzielen.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: In deiner Beziehung kriselt es gerade heftig. Woran liegt es? Suche das offene Gespräch und schau, wie und ob sich das Problem lösen lässt.

Freundschaft: Eine alte Freundschaft könnte heute wieder in dein Leben treten. Sei offen für eine Versöhnung und zeige deinem Freund, dass du ihn vermisst hast.

Beruf: Im Beruf könntest du heute die Chance haben, deine Führungsqualitäten zu beweisen. Nutze diese Gelegenheit, um Verantwortung zu übernehmen und andere zu inspirieren.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Deine Partnerschaft könnte etwas mehr Action vertragen? Dann ergreife die Initiative und bringe etwas mehr Feuer ins Spiel.

Freundschaft: Ein Freund könnte dich um Rat bitten. Höre aufmerksam zu und gebe ihm ehrliche und unterstützende Ratschläge.

Beruf: Im Beruf könntest du heute die Möglichkeit haben, dich als Teamplayer zu beweisen. Arbeite eng mit deinen Kollegen zusammen, um gemeinsam Erfolge zu erzielen.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Deine Beziehung sorgt für Gesprächsstoff in deinem Bekanntenkreis. Lass sie reden.

Freundschaft: In der Freundschaft solltest du heute darauf achten, dass du nicht zu sehr im Mittelpunkt stehst. Nimm dir Zeit für deine Freunde und zeige Interesse an ihren Belangen.

Beruf: Im Beruf könntest du heute die Möglichkeit haben, neue Ideen einzubringen. Sei mutig und teile deine kreativen Vorschläge mit deinen Kollegen.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Dein diplomatisches Geschick könnte dir heute bei deinem Partner Pluspunkte einbringen. Du kannst damit eine verfahrene Situation lösen.

Freundschaft: In der Freundschaft solltest du heute besonders aufmerksam sein und deine Freunde mit kleinen Gesten überraschen. Zeige ihnen, wie wichtig sie dir sind.

Beruf: Im Beruf könntest du heute unerwartet vor neue Herausforderungen gestellt werden. Sei flexibel und nutze deine Fähigkeiten, um diese zu meistern.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Es gibt Situationen in Liebe und Partnerschaft, die lassen sich nicht ohne fremde Hilfe lösen. Du steckst aktuell in so einer.

Freundschaft: Ein Freund könnte dich um Rat bitten. Höre aufmerksam zu und gebe ihm ehrliche und unterstützende Ratschläge.

Beruf: Im Beruf könntest du heute die Chance haben, deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Nutze diese Gelegenheit, um dich weiterzuentwickeln.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Ohne Kompromissbereitschaft geht auf kurz oder lang jede Beziehung in die Brüche. Akzeptiere das, bevor es zu spät ist.

Freundschaft: In der Freundschaft solltest du heute besonders aufmerksam sein und deinen Freunden mit kleinen Aufmerksamkeiten eine Freude bereiten.

Beruf: Dies ist ein guter Tag, um deine beruflichen Ziele zu überdenken und neue Pläne zu schmieden. Sei kreativ und nutze deine innovativen Ideen, um voranzukommen.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: In der Liebe läuft es aktuell wundervoll für dich. Es gibt also keinen Grund, auch nur eine einzige Kleinigkeit zu ändern.

Freundschaft: In der Freundschaft solltest du heute besonders aufmerksam sein und deinen Freunden mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zeige ihnen, dass sie sich auf dich verlassen können.

Beruf: Im Beruf gibt es aktuell weder Höhen noch Tiefen. Das ist in Ordnung. Nutze die Zeit, um deine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und dich auf kommende Herausforderungen vorzubereiten.

