Horoskop für den 21. April 2023.

Das Horoskop für Freitag, 21.4.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: In Sache Liebe hat dich jemand aufs Glatteis geführt. Du brauchst dir also in diese Richtung keine Hoffnungen mehr zu machen.

Freundschaft: Du bekommst heute eine kleine Inspiration von einem Freund. Lass dich von der Begeisterung anstecken.

Beruf: Du zündest aktuell die nächste Stufe der Karriere-Rakete. Pass aber auf, dass in deinem Leben aber trotzdem das Gleichgewicht bewahrt bleibt.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Du hast das Gefühl, zu wenig Zeit mit deinem Partner zu verbringen. Woran liegt das? Braucht ihr vielleicht ein gemeinsames Hobby?

Freundschaft: Heute könntest du von einem Freund herausgefordert werden. Nimm die Herausforderung an und zeige, was du drauf hast.

Beruf: Aufgepasst. Im Job hat dir jemand die Gelbe Karte gezeigt. Ob berechtigt oder nicht, du solltest trotzdem vorsichtig sein.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: In Sachen Liebe scheint für dich aktuell nur die Sonne. Genieße die schöne Zeit mit dem Menschen, der dir am wichtigsten ist.

Freundschaft: Ein echter Lichtblick erwartet dich heute aus deinem Freundeskreis. Der tut auch Not in diesen grauen Apriltagen.

Beruf: Eine neue Idee sorgt aktuell im Job für Begeisterung. Ziehe aus deinem Arbeitseifer jede Menge positive Energie und gib Gas.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Auf und ab geht es bei dir aktuell in Liebesdingen. Weil du aber deinen Teil zu den Abs beiträgst, kannst du an der Gesamtsituation auch etwas ändern.

Freundschaft: Eine enttäuschende Nachricht erwartet dich heute aus dem Freundeskreis. Die Absage für einen Termin? Schwamm drüber, es gibt Schlimmeres.

Beruf: Chef, ich brauch mehr Geld. So plump solltest du nicht in die Gehaltsverhandlungen gehen. Aber aktuell stehen die Sterne für Lohnverhandlungen günstig.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Die Liebe ist kein Lotteriespiel. Du kannst dich also nicht nur auf dein Glück verlassen, sondern musst etwas dafür tun.

Freundschaft: Heute ist ein guter Tag, um Zeit mit Freunden zu verbringen. Wie lange warst du schon nicht im Kino?

Beruf: Aktuell sind ein paar Überstunden im Job dran. Das ist ok, solange es nicht zu einer Gewohnheit wird.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Du findest in deinem Bekanntenkreis jemanden so richtig süß? Geh mit deinen Gefühlen offen um.

Freundschaft: Keine Lust auf deine Freunde? Das ist auch in Ordnung. Dann nimm heute mal eine kleine Auszeit.

Beruf: Im Job fehlt dir gerade die Motivation. Ist es die allgemeine Frühjahrsmüdigkeit oder brauchst du mal eine Luftveränderung?

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Die Erwartungen in der Partnerschaft gehen aktuell stark auseinander. Das lässt sich nur durch ein faires Gespräch klären.

Freundschaft: Ein alter Freund meldet sich mal wieder bei dir. Zeig, dass du dich freust.

Beruf: Im Kollegenkreis ist momentan dicke Luft. Dein diplomatisches Gespür könnte für Besserung sorgen.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Du hast in Sachen Liebe ein großes Tief überwunden. Dein Partner hat daran einen großen Anteil. Bedanke dich mit einer Überraschung.

Freundschaft: Du hast Lust auf ein paar Stunden mit Freunden, aber keine Idee? Dann lass die anderen entscheiden.

Beruf: Beruhigende Routine ist aktuell im Job angesagt. Das muss auch mal sein.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Ein Flirt oder Date steht bevor und du weißt nicht, was du anziehen sollst? Frage um Rat, vielleicht bei Freunden?

Freundschaft: Ein Freund unterschätzt dich. Das solltest du sportlich nehmen und ihn herausfordern.

Beruf: Du und deine Kollegen haben einen tollen Erfolg errungen. Das darf auch mal gefeiert werden.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Du und dein Partner sind aktuell wegen einer Sache nicht einer Meinung. Das muss aber nicht in einem Streit enden.

Freundschaft: Manchmal ist auch in der Freundschaft zu viel Nähe nicht gut. Lass die Leine hier etwas lockerer.

Beruf: Ein falsches Wort von dir sorgt aktuell im Job für Missstimmung. Schau, wie du das wieder regeln kannst.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: In der Beziehung ist es aktuell etwas langweilig? Du hast die Chance, das zu ändern.

Freundschaft: Heute hat keiner von den Freunden Zeit für dich? Dann unternimm halt mal allein was. Vielleicht lernst du neue Leute kennen.

Beruf: Deine Kreativität ist derzeit im Beruf gefragt. Löse damit ein Problem und sammle Pluspunkte in der Führungsetage.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Du hast einen Fehler gemacht und bereust diesen auch? Dann geh offen damit um.

Freundschaft: Du brauchst Hilfe, aber traust dich nicht zu fragen? Los, was soll schon passieren.

Beruf: Du hast eine anstrengende Woche hinter dir? Dann sieh zu, dass du am Wochenende etwas ruhiger machst und frische Energie tankst.

