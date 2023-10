Horoskop für den Donnerstag, 12. Oktober 2023. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf Welche Entwicklungen gibt es heute in Sachen Liebe, Beruf und Freundschaft? Antworten liefert das. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf unserer Horoskop-Seite

Das Horoskop für Donnerstag, 12.10.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Love is in the Air... Bei dir ist derzeit Schmetterlingszeit. Genieße diesen wundervollen Zustand und sauge die positive Energie auf.

Freundschaft: Ein Freund könnte heute deine Unterstützung benötigen. Sei für ihn da und höre ihm aufmerksam zu.

Beruf: Heute könntest du mit unerwarteten Veränderungen im Beruf konfrontiert werden. Bleibe flexibel und denke innovativ, um diese Herausforderungen zu meistern.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: In Sachen Liebe wird es Zeit, reinen Tisch zu machen. Aber auch dabei solltest du Fairness und gute Manieren nicht vergessen.

Freundschaft: In der Freundschaft solltest du heute besonders aufmerksam sein und deine Freunde mit kleinen Aufmerksamkeiten überraschen. Zeige ihnen, wie wichtig sie dir sind.

Beruf: Heute könntest du die Möglichkeit haben, dich als Teamplayer zu beweisen. Arbeite eng mit deinen Kollegen zusammen, um gemeinsam Erfolge zu erzielen.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: In der Partnerschaft gibt es Streit über das leidige Thema Geld? Gibt jemand mehr aus, als ihr verdient? Ein Haushaltsbuch kann eure Lösung sein.

Freundschaft: In der Freundschaft solltest du heute darauf achten, dass du nicht zu viel von deinen eigenen Problemen erzählst. Zeige Interesse an den Belangen deiner Freunde und sei für sie da.

Beruf: Heute könntest du die Chance haben, deine Führungsqualitäten zu beweisen. Nutze diese Gelegenheit, um Verantwortung zu übernehmen und andere zu inspirieren.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Du hast jemanden im Auge, bist aber nicht der einzige Interessent? Dann sei jetzt kreativ und überzeuge mit einem ungewöhnlichen Auftritt.

Freundschaft: Ein Freund könnte heute deine Unterstützung benötigen. Sei für ihn da und biete ihm deine Hilfe an.

Beruf: Heute könntest du die Möglichkeit haben, deine beruflichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Nutze diese Gelegenheit, um neue Herausforderungen anzunehmen und dich zu verbessern.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Du bist bei einem Flirt in ein Fettnäpfchen getappt. Der Klassiker. Es gibt aber noch Hoffnung. Nimm einen neuen Anlauf.

Freundschaft: In der Freundschaft solltest du heute besonders aufmerksam sein und deine Freunde mit kleinen Aufmerksamkeiten überraschen. Zeige ihnen, dass du an sie denkst.

Beruf: Im Beruf könntest du heute die Möglichkeit haben, dich als Teamplayer zu beweisen. Arbeite eng mit deinen Kollegen zusammen, um gemeinsam Erfolge zu erzielen.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Du wünschst dir mehr Action in deinem Liebesleben. Wer hindert dich daran, selbst die Initiative zu ergreifen?

Freundschaft: Eine Freundschaft könnte heute auf eine harte Probe gestellt werden. Zeige Verständnis und sei bereit, Kompromisse einzugehen.

Beruf: Heute könntest du die Möglichkeit haben, neue Ideen einzubringen und deinen beruflichen Horizont zu erweitern. Nutze diese Gelegenheit, um dich weiterzuentwickeln.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Hast du die Suche nach der wahren Liebe wirklich schon aufgegeben? Warum? Dafür ist es niemals zu spät.

Freundschaft: In der Freundschaft solltest du heute besonders aufmerksam sein und deinen Freunden mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zeige ihnen, dass sie sich auf dich verlassen können.

Beruf: Heute könntest du die Gelegenheit haben, neue Projekte anzugehen und deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Sei mutig und nutze deine Kreativität, um erfolgreich zu sein.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: In Sachen Liebe wird von dir heute jede Menge Einfühlungsvermögen gefordert. Sei sensibel und aufmerksam, dann kannst du deinem Schatz eine große Hilfe sein.

Freundschaft: Ein Freund könnte heute deine Unterstützung benötigen. Sei für ihn da und höre ihm aufmerksam zu.

Beruf: Du könntest heute feststellen, dass sich neue Möglichkeiten ergeben, um deine Karriere voranzutreiben. Sei offen für Veränderungen und nutze deine Fähigkeiten, um erfolgreich zu sein.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: In der Liebe ist dies aktuell für dich die Zeit der verpassten Möglichkeiten. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt, aber du schießt gar nicht. Was ist los mit dir?

Freundschaft: Eine alte Freundschaft könnte heute wieder in dein Leben treten. Sei offen für eine Versöhnung und zeige deinem Freund, dass du ihn vermisst hast.

Beruf: Heute könnten unerwartete Herausforderungen im Beruf auf dich zukommen. Bleibe fokussiert und behalte dein Ziel im Auge.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: In Sachen Liebe steht dir ein sehr schöner Tag bevor. Wenn du dich voll darauf einlässt, wird er lange in Erinnerung bleiben.

Freundschaft: Ein Freund könnte dich um Rat bitten. Höre aufmerksam zu und gebe ihm ehrliche und unterstützende Ratschläge.

Beruf: Heute könnten unerwartete Hindernisse in deinem beruflichen Umfeld auftauchen. Bleibe ruhig und überlege gut, wie du damit umgehen kannst.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Ist deine aktuelle Beziehung in einer Sackgasse oder habt ihr eine gemeinsame Zukunft? Mach dir diese Entscheidung nicht zu leicht.

Freundschaft: In der Freundschaft solltest du heute darauf achten, dass du nicht zu sehr im Mittelpunkt stehst. Nimm dir Zeit für deine Freunde und zeige Interesse an ihren Belangen.

Beruf: Heute hängt dein beruflicher Erfolg von deiner Ausdauer und deinem Durchhaltevermögen ab. Bleibe fokussiert und lasse dich nicht von Rückschlägen entmutigen.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Auch in der Liebe gibt es nicht nur Schwarz und Weiß. Wie immer im Leben besteht die Realität auch aus jeder Menge Grautönen.

Freundschaft: In der Freundschaft solltest du heute besonders aufmerksam sein und deine Freunde mit kleinen Gesten überraschen. Zeige ihnen, wie wichtig sie dir sind.

Beruf: Heute könnten sich neue Möglichkeiten im Beruf ergeben. Sei offen für Veränderungen und nutze deine Kreativität, um erfolgreich zu sein.

