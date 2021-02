Wie geht es in Deutschland nach dem 14.2. weiter? Wird der harte Lockdown verlängert? Oder gibt es Lockerungen? Darüber sprechen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs beim nächsten Corona-Gipfel. Diskutiert werden vor allem die Themen:

Es zeichnet sich eine Verlängerung des Lockdown über den 14.2. hinaus ab. Wie lange die Maßnahmen gelten sollen, wird aber noch diskutiert.

HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth erklärte, Lockerungsmaßnahmen müssten schon bei einem Inzidenzwert von über 50 möglich sein - etwa mit strengeren Regeln für die Zahl der Kunden oder die Hygiene. Zudem habe auch laut einer jüngsten Studie unter den Beschäftigten der Branche „kein erhöhtes Infektionsgeschehen festgestellt“ werden können.

„Der aktuelle harte Lockdown darf nicht ohne eine klare Öffnungsperspektive für die Händler fortgesetzt werden“, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-Württemberg , Sabine Hagmann. Ein Festhalten an den bisherigen „pauschalen und mit der Gießkanne erlassenen Maßnahmen“ über den 14. Februar hinaus wäre nicht nachvollziehbar, sagte sie.

Angesichts der gesunkenen Corona-Fallzahlen in Bayern – die Landeshauptstadt München hat den kritischen Inzidenz-Wert unterschritten – verlangen die Einzelhändler ein Ende des Lockdowns. Der Handelsverband Bayern (HBE) fordert Ministerpräsidentund sein Kabinett am auf, die Geschäfte wieder öffnen zu lassen. Hauptgeschäftsführerwarf der Staatsregierung einen fehlenden Fahrplan Richtung Normalität vor. „Die Infektionszahlen sinken immer weiter“, erklärte Puff. „Einkaufen in Bayern war und ist sicher.“ Der Handel sei kein Treiber der Corona-Pandemie.