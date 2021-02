Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken.

Der Lockdown gilt in Deutschland bis 14. Februar.

Am 10. Februar findet der nächste Corona-Gipfel statt.

Wie ist die Lage in München?

München hat einen wichtigen Grenzwert am Donnerstag unterschritten. Nach Informationen des RKI liegt die Inzidenz unter dem Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über sieben Tage. Wie ist die Lage in München?

Corona Zahlen München: Inzidenzwert fällt unter 50

Die Inzidenz in der bayrischen Hauptstadt liegt am Donnerstag, 4.2., nach Informationen des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 48,0 und damit unter 50. Dieser Grenzwert ist die Zielmarke in der Bekämpfung der Pandemie. Nach Informationen der Stadt München lag der Wert zum letzten Mal Anfang Oktober so niedrig.

Die Grafik der Stadt zeigt, wie hoch die Inzidenz in den vergangenen Monaten war.

Corona Zahlen München: Aktuelle Fallzahlen

Das RKI meldet täglich in seinem Dashboard die Corona-Zahlen der Städte und Landkreise. Die aktuellen Zahlen am Donnerstag 4.2.:

Zahl der Infizierten: 51.939

Zahl der Neuinfektionen: 120

Zahl der Toten: 987

7-Tage-Inzidenz: 48,0

Inzidenz unter 50: Gibt es Lockerungen?

Lockerungen einhergehen. Das ist nicht der Fall. Denn die Angesichts der guten Zahlen fragen sich viele, ob damit nuneinhergehen. Das ist nicht der Fall. Denn die Corona-Regeln gelten weiter. Allerdings seien die Infektionsketten für die Gesundheitsämter ab einem Wert von 50 wieder nachverfolgbar. Das heißt, dass die Pandemie besser bekämpft werden kann und so die Zahlen weiter sinken können. Dadurch werden Lockerungen langfristig wahrscheinlicher.

Corona Bayern: Hotspots an der Grenze zu Tschechien

Auch im Vergleich zu anderen Städten und Kreisen in Bayern steht München gut dar. Denn besonders in den Kreisen an der Grenze zu Tschechien gibt es hohe Infektionszahlen (Stand 4.2., 0:00 Uhr)

Mit 378,7 weist der Kreis Hof die höchste Inzidenz in Bayern auf.

Der Kreis Tirschenreuth liegt mit 351,2 auf dem zweiten Platz.

Die Stadt Hof weist eine Inzidenz von 277,1 auf.

Der Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge ist mit 264,3 ebenfalls ein Hotspot.

Auch der Kreis Regen (235,1) ist weiter Hotspot.

Corona Zahlen in Bayern sinken

Die Corona-Lage entspannt sich in vielen Teilen Bayerns: In München und 19 weiteren Städten und Kreisen des Freistaats ist die 7-Tage-Inzidenz auf unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gesunken. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten neuen Zahlen des Robert Koch-Instituts in Berlin hervor. Bayernweit am besten da steht die Stadt Regensburg mit einem Wert von 24,1. Auch die landesweite Inzidenzzahl ist auf 83,1 weiter leicht zurückgegangen, Anfang der Woche war diese noch bei über 90.

Corona Mutation München - Variante aus England breitet sich aus

Die Corona-Mutation ist in Deutschland angekommen. Medienberichten zufolge soll sich die Mutante B117 aus England auch im Großraum München verbreiten. Labore konnten auch in weiteren Regionen Bayerns die Mutation nachweisen. Im Klinikum Bayreuth hat sich der Verdacht auf eine Ausbreitung der Corona-Mutation aus Großbritannien bestätigt. Wie die Klinik am Mittwochabend berichtete, gibt es neun gesicherte Fälle der Mutation B.1.1.7. Es handelt sich demnach um sieben Patienten und zwei Beschäftigte. Das Krankenhaus hatte zuvor mehr als 20 Verdachtsfälle bestimmt.

