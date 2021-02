Der Lockdown ist bis zum 7. März verlängert. Darauf haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder geeinigt. Doch für den Handel gibt es eine Perspektive: Ab einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von 35 sollen Geschäfte wieder öffnen dürfen. Dann sollten der Einzelhandel, Museen und Galerien sowie Betriebe mit körpernahen Dienstleistungen unter konkreten Auflagen wieder aufmachen können, heißt es in dem Beschluss von Bund und Ländern.

Auf dieser Karte ist zu sehen, welche Städte und Landkreise über bzw. unter dem neuen Grenzwert liegen:

Angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder weitere Lockerungen für die Menschen im Freistaat in Aussicht gestellt. Bei den Lockerungen sieht Söder ab Anfang März zunächst Gärtnereien an der Reihe. Hier gehe es auch um verderbliche Waren, daher wäre es wichtig, hier zu öffnen. Anschließend gehe es um den Einzelhandel, der „natürlich nicht ewig zu sein“ werde. „Aber auch hier muss die Zahl stimmen“, sagte Söder. Angepeilt sei die Inzidenz von 35.

Ministerpräsident Markus Söder hat am Aschermittwoch Lockerungen in Aussicht gestellt. Gärtnereien könnten in Bayern bald wieder öffnen. © Foto: Peter Kneffel/DPA

Angesichts der gesunkenen Corona-Fallzahlen in Bayern hatten die Einzelhändler im Vorfeld ein Ende des Lockdowns. Der Handelsverband Bayern (HBE) forderte Ministerpräsidentund sein Kabinett am auf, die Geschäfte wieder öffnen zu lassen. Hauptgeschäftsführerwarf der Staatsregierung einen fehlenden Fahrplan Richtung Normalität vor. „Die Infektionszahlen sinken immer weiter“, erklärte Puff. „Einkaufen in Bayern war und ist sicher.“ Der Handel sei kein Treiber der Corona-Pandemie.

„Die Politik hangelt sich perspektivlos nur von einem Lockdown zum anderen“, kritisierte Puff. „Klare Aussagen, unter welchen Bedingungen und wann die Betriebe wieder öffnen können: Fehlanzeige.“ Das sture Festhalten am harten Lockdown sei immer weniger nachvollziehbar. „Unsere Händler werden ohne Perspektive und finanzielle Hilfen alleine gelassen“, sagte der HBE-Hauptgeschäftsführer. „Frust, Existenzängste, Verzweiflung und Wut auf die Politik nehmen dramatisch zu. Wir haben es satt, immer nur salbungsvolle Worte zu hören.“

Unterdessen hat die Zahl der Unternehmensgründungen in Bayern während der Corona-Pandemie zugelegt. In Teilen hängt das nach Einschätzung des Statistischen Landesamts direkt mit der Krise zusammen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 94.368 Firmen in Bayern gegründet, im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von fünf Prozent.