Ostern steht vor der Tür und damit auch der Gründonnerstag 2021. Aufgrund von Corona findet auch das diesjährige Osterfest wieder in einem sehr eingeschränkten Rahmen statt.

Beim Corona-Gipfel war am Montag, 22.03.2021, der bislang schärfste Lockdown seit Beginn der Pandemie beschlossen worden. Somit hätte der Gründonnerstag einmalig zum Feiertag werden sollen, der für viele arbeitsfrei gewesen wäre. Doch nur zwei Tage später hat Bundeskanzlerin Merkel den Beschluss zum Ruhetag jetzt wieder gekippt.

Die Verwirrung bleibt: Arbeiten oder arbeitsfrei? Haben Arztpraxen, Apotheken und Geschäfte geöffnet oder geschlossen? Die Antworten findet ihr in dieser Übersicht.

Wann ist Gründonnerstag 2021?

Gründonnerstag ist immer am Donnerstag vor Ostern und fällt dieses Jahr auf den 1. April 2021.

Bayern, BW, NRW und Co. – Ist Gründonnerstag ein Feiertag?

Bayern, Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen: Der Gründonnerstag Geschäfte und Ämter wie gewohnt geöffnet. Egal oboder: Der Gründonnerstag ist in ganz Deutschland kein gesetzlicher Feiertag. Für Arbeitnehmer heißt das für gewöhnlich: Es wird ganz normal gearbeitet. Daher haben üblicherweise auchund Ämter wie gewohnt

Merkel stoppt Oster-Beschluss: Doch kein Ruhetag an Gründonnerstag

spontanen Corona-Gipfel. Nach anhaltender heftiger Kritik Folgeprobleme entstanden wären, hätte man – wie beschlossen – den Gründonnerstag und Karsamstag zu Ruhetagen erklärt. Aufwand und Nutzen stünden in keinem guten Verhältnis, wurde Merkel von Teilnehmern der völlig überraschend einberufenen Runde mit den Länderregierungschefs zitiert. Am Mittwoch, 24.03.2021, tagten Angela Merkel und die Ministerpräsidenten erneut bei einem. Nach anhaltender heftiger Kritik kippte Merkel die Regeln zu den Oster-Ruhetagen an Gründonnerstag sowie Karsamstag . Begründet wurde die Entscheidung damit, dass zu vieleentstanden wären, hätte man – wie beschlossen – denzuerklärt. Aufwand und Nutzen stünden in keinem guten Verhältnis, wurde Merkel von Teilnehmern der völlig überraschend einberufenen Runde mit den Länderregierungschefs zitiert.

Gründonnerstag: Arbeitsfrei oder arbeiten?

Um die Osterfeiertage hätten laut dem Beschluss beim Corona-Gipfel einmalig zwei zusätzliche Ruhetage geschaffen werden sollen, um das ganze Land fünf Tage am Stück komplett herunterzufahren. Somit wären an Gründonnerstag (1. April) und Karsamstag (3. April), die normalerweise keine Feiertage und somit normale Werktage sind, Geschäfte geschlossen gewesen. Die Ruhetage hätten laut Bundeskanzlerin Angela Merkel analog zu Sonn- und Feiertagen behandelt werden sollen, wodurch ein Großteil der Beschäftigen an diesen beiden zusätzlichen Tagen frei gehabt hätte.

Doch da der Beschluss am Mittwoch, 24.03.2021 gekippt wurde und der Gründonnerstag nun doch kein Sonder-Feiertag ist, müssen Arbeitnehmer wie gewohnt zur Arbeit.

Einzelhandel, Apotheke, Arztpraxen – geöffnet oder geschlossen?

Da der Gründonnerstag 2021 ein normaler Werktag und kein Feiertag ist, haben Geschäfte, Apotheken und Arztpraxen zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Beim Einzelhandel hängt dies aber natürlich von den jeweiligen Corona-bedingten Regelungen vor Ort ab.

Haben Corona-Impfzentren am Gründonnerstag geöffnet?

Impf- und Testzentren bleiben über die Osterfeiertage geöffnet. Bürgerinnen und Bürger werden ermutigt, die kostenlosen Testangebote zu nutzen. Das Bundesgesundheitsministerium rechnet damit, dass die Lieferung von Impfstoff nach Ostern dann deutlich anzieht. Wie aus einer Prognose des Ministeriums hervorgeht, könnten allein vom 5. April bis 1. Mai bis zu 15,3 Millionen Dosen Impfstoff hinzukommen, davon mehr als 10 Millionen von Biontech/Pfizer. Damit könnte die Impfkampagne deutlich Fahrt aufnehmen.

Gründonnerstag Corona: 2021 nur virtueller Gottesdienst

Die Kirche gedenkt an Gründonnerstag dem letzten Abendmahl, das Jesus vor seinem Tod mit den Jüngern hielt. Traditionell wird ein Gottesdienst am späten Nachmittag oder abends abgehalten. Dabei werden diese wichtigen drei Elemente berücksichtigt: die Fußwaschung, das Abendmahl und die Gebetswache.

Doch auch wie im letzten Jahr sieht das Corona-bedingt 2021 anders aus: Versammlungen sollen an diesen Tagen verboten und die Kirchen gebeten werden, ausschließlich virtuelle Gottesdienste zu veranstalten. Ostern, das wichtigste Fest der Christen, findet damit zum zweiten Mal in Folge hauptsächlich im privaten und kleinen Kreis statt. sollen an diesen Tagenund die Kirchen gebeten werden,zu veranstalten. Ostern, das wichtigste Fest der Christen, findet damit zum zweiten Mal in Folge hauptsächlich im privaten und kleinen Kreis statt.

Bedeutung: Was wird an Gründonnerstag gefeiert?

Ostern ist das höchste Fest im Kirchenjahr und mit dem Gründonnerstag beginnen die drei Tage von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu. Christen weltweit gedenken Jesu und feiern damit den Sieg des Lebens über den Tod. Am Gründonnerstag wird an das letzte Abendmahl von Jesus erinnert. Das nahm Jesus zusammen mit seinen zwölf Jüngern ein, bevor Judas Iskariot ihn verraten hat. An diesem Abend teilte er mit ihnen Brot, Wein und wusch ihnen die Füße. Es war sein letzter Abend in Freiheit. Nachts wurde er von den Soldaten festgenommen.

Deshalb heißt der Tag Gründonnerstag

Wie der Gründonnerstag zu seinem Namen kam, ist nicht sicher. Es gibt dafür mehrere Theorien:

Eine davon geht auf das lateinische Wort „virides“ zurück. Das heißt übersetzt „die Grünen“. So bezeichnete man im Mittelalter die Büßer, die nach der Fastenzeit und dem Kirchenbußerlass am Donnerstag vor dem Karfreitag wieder in die Kirche aufgenommen wurden. Grün deshalb, weil die Farbe im kirchlichen Kontext für frisch, sündenfrei und erneuert steht.

Möglich ist auch, dass sich der Name vom mittelhochdeutschen Wort „grînen“ ableitet. Das bedeutet so viel wie weinen. Dazu gab es in dieser Nacht allen Grund, als Judas Jesus verraten hat. Deshalb die Theorie, dass an diesem Tag viel geweint wurde.

Ein ganz anderer Ansatz dreht sich um das Essen. Am Gründonnerstag herrscht der Brauch, grünes Gemüse und Kräuter zu essen. Daher der grüne Donnerstag.

Essen und Bräuche am Gründonnerstag

Die katholischen und evangelischen Messen in den Kirchen sind sehr feierlich gestaltet. In einigen katholischen Gemeinden gehört das Ritual des Fußwaschens in den Gottesdienst. Einer der bekanntesten Bräuche am Gründonnerstag ist es, ein grünes Essen zu kochen. Diese Gerichte kommen häufig auf den Teller:

Spinat mit gekochten Eiern oder Spiegeleiern.

Grünes Gemüse wie Kohl oder Salat.

Grüne Soße, eine typisch hessische Soße, in der mindestens sieben Kräuter sind.

Bauernregeln rund um den Gründonnerstag

Rund um die Ostertage und den grünen Donnerstag ranken sich ein paar Bauern- und Wetterregeln:

Am Donnerstag und Karfreitag Regen, gibt selten Erntesegen.

Ist der Gründonnerstag weiß, wird der Sommer sicher heiß.

Ostern 2021: Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag

Corona-Gipfel 24.03.2021: Spontanes Treffen mit Merkel zu Oster-Regeln und Ruhetagen

