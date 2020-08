Frankreich hat 19 neue Corona-Risikogebiete ausgewiesen. Damit gelten nun 21 Verwaltungsbezirke als „rote Zonen“, wie Premierminister Jean Castex am Donnerstag in Paris mitteilte. Die Einstufung ermöglicht es den Behörden, die Corona-Maßnahmen auszuweiten. Damit reagiert die Regierung auf den starken Anstieg der Infektionszahlen.

Auch ein Großteil des Mittelmeer-Raums sowie die Verwaltungsbezirke um die Großstädte Bordeaux und Toulouse gehören nun zu den besonders betroffenen Gebieten. Dort übersteigt die Zahl der Neuansteckungen die Schwelle von 50 auf 100.000 Einwohner.

Steigende Corona-Zahlen: Frankreich will Ausgangssperre verhindern

Frankreich will trotz des Wiederaufflammens der neue landesweite Ausgangssperre vermeiden. Das sei zu schaffen, wenn alle mitarbeiten würden, sagte Premierminister Jean Castex am Donnerstag. „Je mehr Aktivitäten eingestellt werden, je mehr sich die wirtschaftliche und soziale Krise vertieft, desto dramatischer werden die menschlichen Folgen sein.“ will trotz des Wiederaufflammens der Coronavirus-Pandemie in Frankreich einevermeiden. Das sei zu schaffen, wenn alle mitarbeiten würden, sagteam Donnerstag. „Je mehr Aktivitäten eingestellt werden, je mehr sich die wirtschaftliche und soziale Krise vertieft, desto dramatischer werden die menschlichen Folgen sein.“

Das Krankenhaussystem sei bereit für eine mögliche neue Welle was Betten, Masken, Medikamente und Beatmungsgeräte betrifft, so Castex. Eine Situation wie im Frühjahr solle jedoch unbedingt verhindert werden. Frankreichs Regierung hatte sich in der Vergangenheit bereits für regionale Beschränkungen ausgesprochen. So müssen etwa Bars und Restaurants in Marseille, das schwer getroffen ist, um 23 Uhr schließen.

Castex erklärte, dass es am Ende der Ausgangsbeschränkungen Mitte Mai weniger als 1000 neue Corona-Infektionen pro Tag in Frankreich gegeben habe. Jetzt sei man bei mehr als 3000. „Natürlich sind diese Zahlen mit Vorsicht zu interpretieren, wir testen viel mehr Menschen. Aber diese Zunahme der Tests erklärt nicht alles“, so der Premier. „Die Zahl der Krankenhauseinweisungen beginnt langsam aber sicher zu steigen“, warnte er.

Deutsche Bundesregierung spricht Reisewarnung aus

Département Bouches-du-Rhône um die Hafenstadt Marseille als solche Zonen mit „aktiver Virus-Ausbreitung“ eingestuft. Auch die Bundesregierung hat eine Bisher waren nur Paris und dasum die Hafenstadtals solche Zonen mit „aktiver Virus-Ausbreitung“ eingestuft. Auch die Bundesregierung hat eine Reisewarnung für die Region um Paris und die Mittelmeerregion ausgesprochen. Für Urlauber bedeutet das, dass sie sich bei der Einreise nach Deutschland auf das Virus testen lassen und womöglich in Quarantäne müssen.

Das sind die aktuellen Zahlen für Frankreich

Die Zahl der Neuinfektionen war in Frankreich zuletzt stark angestiegen. Nach den neuesten Zahlen von Mittwochabend erreichte sie einen neuen Höchststand mit 5429 registrierten Fällen innerhalb von 24 Stunden.

Laut Johns Hopkins University haben sich bisher 291.374 Menschen in Frankreich mit dem Virus infiziert (Stand: 27. August 2020, 11.28 Uhr)

30.549 Menschen sind mit oder am Coronavirus gestorben

85.811 gelten als genesen

„Wir müssen jetzt einschreiten“, betonte Castex. Zur Eindämmung des Virus kündigte der Regierungschef eine Maskenpflicht in Hochschulen an sowie eine Ausweitung der Maskenpflicht auf das gesamte Pariser Stadtgebiet. Ab kommender Woche ist der Mund-Nasen-Schutz in Frankreich zudem in Unternehmen sowie für die meisten Schüler Pflicht.