Ungeimpfte in Baden-Württemberg müssen mit der Ausrufung der Alarmstufe auf einiges verzichten. Sie sind von der Teilnahme am öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen.

Corona-Regeln im Fitnessstudio: „2G“ gilt in BW beim Sport in Innenbereichen

Alarmstufe ausgerufen: Ungeimpfte Personen dürfen jetzt nur noch draußen Sport treiben. In Innenräumen gilt dann ausschließlich die 2G-Regel. Es haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Bisher war in der Warnstufe in Baden-Württemberg ein negativer PCR-Test die Voraussetzung, um Sport in geschlossenen Räumen zu machen. Nun wurde wegen der hohen Coronazahlen dieausgerufen: Ungeimpfte Personen dürfen jetzt nur noch draußen Sport treiben. In Innenräumen gilt dann ausschließlich die 2G-Regel. Es haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt.

Fitnessstudio BW Alarmstufe: PCR-Test reicht bei 2G-Regel nicht mehr

PCR-Test keinen Zutritt zu Fitnessstudios in BW mehr. Wenn man nicht gegen Corona geimpft oder von einer Infektion genesen ist, kann man Indoor keinen Sport mehr machen. Weil Baden-Württemberg unter den Bundesländern mit den höchsten Inzidenzwerten liegt, hat man auch mit negativemkeinen Zutritt zumehr. Wenn man nicht gegen Corona geimpft oder von einer Infektion genesen ist, kann man Indoor keinen Sport mehr machen.

Maskenpflicht und Auflagen – aktuelle Corona-Regeln im Fitnessstudio in BW

Im Gegensatz zu Bayern braucht man in Baden-Württemberg keine FFP2-Maske zu tragen. Es gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.

Corona-Auflagen: Gemeinschaftseinrichtungen wie Umkleiden, Duschen oder Aufenthaltsräumen können in allen Stufen nur auf eine bestimmte Personenzahl begrenzt genutzt werden. Nicht-immunisierte Beschäftigte mit direktem Kontakt zu externen Personen sind in der jeder Stufe des Warnsystems verpflichtet, sich zwei Mal pro Woche per Antigen-Schnelltests zu testen.

Testpflicht im Fitness: Ausnahmen in Baden-Württemberg zu PCR- und Schnelltest

Ausgenommen von dem Zutritts- und Teilnahmeverbot in der Alarmstufe sind:

Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen

Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können

Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gibt

Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine Impfempfehlung der Stiko gibt

Antigen-Schnelltest vorlegen. Die Ausnahme gilt allerdings nicht für Saunen, Dampfbäder und ähnliche Angebote. Außerdem ausgenommen sindKinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind,Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule (Testung in der Schule). Diese brauchen zudem keinen negativen Antigen-Schnelltest. Diese Personen müssen nach Angaben des Landes Baden-Württemberg in beiden Stufen lediglich einen negativenvorlegen. Diegilt allerdings nicht für Saunen, Dampfbäder und ähnliche Angebote. Außerdem ausgenommen sindbis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind,Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule (Testung in der Schule). Diese brauchen zudem keinen negativen Antigen-Schnelltest.

2G-Regel Fitness BW: Ungeimpfte müssen Beitrag nicht weiter zahlen – Vertrag pausieren

Bei der 2G-Regelung in Fitnessstudio gilt für Ungeimpfte keine Beitragspflicht mehr. Der Grund: Sie können die Leistung nicht mehr in Anspruch nehmen. Viele Fitnessstudios pausieren die Mitgliederverträge der nicht geimpften Personen, bis das Training im Studio wieder erlaubt ist. Dieser pausierte Zeitraum wird dann an die reguläre Vertragslaufzeit angehängt. Verbraucherschützer raten dazu, dieses Aussetzen der Beiträge aber zu Überwachen, da sich nicht alle Sportstätten an die Vorgaben halten.