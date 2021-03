Die Corona-Impfungen in Deutschland laufen schleppend

Experten warnen vor einer dritten Corona-Welle

Angela Merkel (CDU) pocht auf eine breite Beteiligung. Virologen mahnen, Fortschritte beim Testen und Impfen könnten möglicherweise zu langsam sein. Es droht demnach eine große dritte Corona-Welle. Baldige Corona-Impfungen in Arztpraxen und mehr Tests in Unternehmen sollen ein neues Hochschnellen der Infektionszahlen in den nächsten Wochen verhindern. Die Wirtschaftsspitzen appellieren an die Betriebe, Schnelltests für Beschäftigte anzubieten – sie bleiben für Firmen aber freiwillig. Kanzlerin pocht auf eine breite Beteiligung. Virologen mahnen, Fortschritte beim Testen und Impfen könnten möglicherweise zu langsam sein. Es droht demnach eine große dritte Corona-Welle.

Corona-Schnelltests sollen neue Infektionsketten verhindern

Die seit Montag verstärkten Corona-Schnelltests sollen immer neue Infektionsketten und -herde verhindern. Erschwert wird das, weil die britische Virusmutante seit Wochen immer stärker um sich greift. Gleichzeitig öffneten in den meisten Regionen Deutschlands in dieser Woche weitere im Lockdown geschlossene Bereiche. Schnelltests durch geschultes Personal etwa in Apotheken und Testzentren waren zunächst erwartungsgemäß noch nicht überall verfügbar, Tests zum eigenen Einsatz zum Verkaufsstart am Wochenende schnell vergriffen.

Nach Prognosen der Deutschen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) sind schnelle Fortschritte beim Impfen in den kommenden Wochen entscheidend, um eine dritte Welle möglichst flach zu halten. Während sich Deutschland noch in einer Talsenke befinde, steige die Kurve der Intensivversorgung in anderen Ländern wie Belgien, Frankreich und Italien derzeit wieder an, Tschechien sei bereits mittendrin.

RKI: Corona-Gefährdung für Bevölkerung „sehr hoch“

Die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung sei nach wie vor „sehr hoch“, teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit. Binnen sieben Tagen steckten sich pro 100.000 Einwohner 67,5 Menschen neu an. In Sachsen und Sachsen-Anhalt liegt diese Inzidenz leicht, in Thüringen deutlich darüber. 66 von 412 Kreisen liegen über 100. Die Zahl der Todesfälle wegen oder mit Covid-19 stieg bundesweit auf 71.934.

„Wir haben ganz klare Anzeichen dafür: In Deutschland hat die dritte Welle schon begonnen“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler im Gespräch mit der UN-Journalistenvereinigung (ACANU) in Genf. „Ich bin sehr besorgt.“ Die strikte Anwendung von Schutzmaßnahmen wie Maske tragen und Abstand halten sei trotz Impfungen weiter dringend nötig.

Die Impfkampagne sei ein Wettlauf gegen das mutierende Virus. Die Ziellinie sei aber in Sicht: Wenn es keine Unterbrechungen wegen Produktionsausfällen oder aus anderen Gründen gebe, könnten bis Herbst 80 Prozent der Bevölkerung immun gegen das Virus sein. „Wenn das der Fall ist, können alle Maßnahmen aufgehoben werden“, sagte Wieler.

© Foto: Tobias Schwarz/dpa

Berliner Forscher: „Dritte Corona-Welle ist schon da und in voller Fahrt“

Auch Kai Nagel, Professor an der Technischen Universität Berlin , teilt diese Einschätzung. Nach seiner Ansicht rollt die dritte Corona-Welle bereits durch Deutschland. Sie sei „schon da und in voller Fahrt.“ Und sie werde höhere Infektionszahlen und mehr Tote als die zweite Welle bescheren – „wenn wir nicht energisch gegensteuern und den Werkzeugkasten erweitern“, sagte Nagel in einem Interview mit der Berliner Zeitung. Als Grund für diese Dynamik nennt Nagel die ansteckenden Mutationen des Coronavirus

Corona-Mutationen: Welche Rolle spielen die Virus-Varianten B117, B1351 und B1525?

tausenden Veränderungen des Coronavirus setzen sich durch und können eine Gefahr darstellen. Das VOC) und registriert deren Verbreitung. Um festzustellen, ob und welche Mutationen bei einem positiven Corona-Test vorliegen, erfolgt in den Labors eine so genannte Genomsequenzierung. Virologen weisen darauf hin, dass ein Virus wie SARS-CoV-2 sich permanent verändert. Das ist normal. Doch nur wenige dieserdes Coronavirus setzen sich durch und können eine Gefahr darstellen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) beobachtet diese so genannten „bedenklichen Varianten“ (Variants of Concern, kurz) und registriert deren Verbreitung. Um festzustellen, ob und welche Mutationen bei einem positiven Corona-Test vorliegen, erfolgt in den Labors eine so genannte Genomsequenzierung.

Zu den bedenklichen VOC-Mutanten gehören aktuell:

die britische Mutation B117,

die südafrikanische Mutation B1351 und

die brasilianische Variante P1.

Laut RKI weisen diese besorgniserregenden Varianten als wichtige Gemeinsamkeit die Mutation N501Y auf und traten jeweils zuerst in Großbritannien, Südafrika und Brasilien auf. Welche Rolle diese Varianten im Hinblick auf die 7-Tage-Inzidenz spielen, lesen sie hier.

Corona-Impfung von Johnson & Johnson in der EU zugelassen

Die Europäische Union hat einen vierten Corona-Impfstoff zugelassen: Auch das Mittel des US-Herstellers Johnson & Johnson kann ab sofort genutzt werden. Die EU-Kommission genehmigte dies am Donnerstag auf Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA. Bei dem Mittel reicht - anders als bei anderen Präparaten - eine Spritze, was Impfungen sehr beschleunigen könnte. Es ist zudem leicht handhabbar, weil es im Kühlschrank gelagert werden kann.

Nächster Corona-Gipfel am 22. März