Bund und Länder treffen sich am Freitag, 19.03.2021, zu einem Impfgipfel

Das weitere Vorgehen in der Impfstrategie in Deutschland soll besporchen werden

Der Impfstopp von Astrazeneca wurde am Donnerstag aufgehoben

Am Montag, 22.03.2021, findet ein weiterer Corona-Gipfel statt

mit einem Warnhinweis für Frauen unter 55 Jahren. Die Aufhebung des vorübergehenden Impfstopps von Astrazeneca ist auch eine wichtige Voraussetzung für einen breiten Impfstart in Arztpraxen. Nach dem Impfstopp von Astrazeneca vor über einer Woche hatten Bund und Länder ihren auf Mittwoch geplanten Impfgipfel verschoben. Sie wollten die Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) abwarten. Diese bekräftigte am Donnerstag die Sicherheit des Impfstoffes, so dass die Impfungen mit dem Präperat ab Freitag in Deutschland wieder aufgenommen werden -Die Aufhebung des vorübergehenden Impfstopps von Astrazeneca ist auch eine wichtige Voraussetzung für einen breiten Impfstart in Arztpraxen.

Impfgipfel, 19.03.2021: Um was geht es?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder beraten am heutigen Freitag in einer Schaltkonferenz über konkrete Maßnahmen, wie die Corona-Impfkampagne in Deutschland beschleunigt werden kann. Dabei geht es unter anderem um folgende Fragen:

Ab wann können Hausärzte impfen?

Können Hausärzte von der strengen Impf-Priorisierungen abweichen, wenn es auch ärztlicher Sicht ratsam erscheint?

Vor dem Corona-Gipfel am 22.03.21: Wie ist die Impflage in BW?

Die Astrazeneca-Impfungen sind nach dem vorläufigen Stopp auch in Baden-Württemberg wieder im Einsatz. Impfzentren im Land mussten dennoch ihre Termine absagen und teilweise sogar vorübergehend schließen. Wie ist die Lage in BW aktuell?

Städtebund fordert früheres Impfen in Praxen und Lockerung der Impfreihenfolge

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat Bund und Länder vor ihrem Impfgipfel aufgefordert, mit den Impfungen in den Arztpraxen früher als bisher geplant zu beginnen. „Auch wenn derzeit noch nicht genug Impfdosen vorhanden sind, sollten bestimmte Kontingente alsbald über die Apotheken an die Hausärzte gehen“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitagausgaben). Auch die Priorisierung der Impfgruppen solle gelockert werden.

Nötig sei ein klares Konzept, mit dem so schnell wie möglich die Hausärzte in das Impfgeschehen eingebunden werden könnten, forderte Landsberg. „Wir werden in absehbarer Zeit eine so große Menge an Impfdosen zur Verfügung haben, dass wir diese nicht mehr allein in den Impfzentren verimpfen können“, sagte der Verbandsvertreter. Die neue Impfstrategie solle auch die Betriebsärzte einbinden, die gerade in großen Unternehmen eine Vielzahl von Menschen impfen könnten.

Landsberg forderte zudem, die Priorisierung der Impfgruppen zu lockern. Wenn in einem Impfzentrum Impfdosen in großer Zahl übrig blieben, müsse vor Ort entschieden werden dürfen, auch Menschen aus Gruppen zu impfen, die noch nicht an der Reihe sind. „Eine Impfdosis im Arm ist immer besser als eine Impfdosis, die im Kühlschrank lagert, nur um bürokratische Vorgaben zu erfüllen“, sagte Landsberg.

Virologe Kekulé fordert „Notstrategie“

Der Virologe Alexander Kekulé forderte, beim Impfen auf eine „Notstrategie“ umzusteigen, um die Unterbrechung bei den Astrazeneca-Impfungen schnell aufzuholen. Er warb in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ dafür, alle Älteren zunächst nur einmal zu impfen. „Das schafft eine Teilimmunität, die schon sehr weitgehend vor Erkrankungen und noch zuverlässiger vor Tod schützt“, sagte der Direktor des Instituts für Virologie der Universität Halle-Wittenberg.

Dass die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna derzeit nur für Zweifach-Impfungen zugelassen sind, sollte aus seiner Sicht überdacht werden. Es koste in der gegenwärtigen Lage „viele Menschenleben, wenn wir die kostbaren Dosen für Zweitimpfungen verwenden, statt damit doppelt so viele Menschen zu schützen“, sagte Kekulé. Auch die Briten hätten zunächst nur einmal geimpft und die Pandemie so unter Kontrolle gebracht. Dieser Erfolg sei inzwischen ausreichend durch Studien belegt.