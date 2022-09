vier Kinder, die – allen voran der neue Enkeltöchter und Enkelsöhne der Queen. Das britische Königshaus erlebt derzeit epochale Veränderungen– und mit ihm Millionen Royal-Fans weltweit. London bereitet sich auf das größte Ereignis seiner jüngeren Geschichte vor – das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II . Sie hinterlässt, die – allen voran der neue König Charles III. – in den Fokus des öffentlichen Interesses rücken. Doch nicht nur sie sind dieser Tage häufig zu sehen, sondern auch dieder Queen.

Doch wer sind die Enkel der Queen ?

? Wie viele Enkelkinder hatte sie?

hatte sie? Und wie heißen die Urenkel?

Alle Infos zu den Enkeln der verstorbenen Königin von England gibt es hier in der Übersicht.

Die Namen der acht Enkel der Queen in Reihenfolge ihrer Geburt

Familie erlebt Tage der Trauer. Immer wieder sind Bilder zu sehen, in denen etwa die Großbritannien nimmt Abschied von der verstorbenen Königin. Auch ihreerlebt Tage der Trauer. Immer wieder sind Bilder zu sehen, in denen etwa die vier Kinder von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip die letzte Reise ihrer Mutter begleiten. Auch die Enkel halten eine Totenwache für ihre Großmutter. Viele interessieren sich da für die Namen der acht Enkelkinder und ihr Alter:

Peter Phillips (44) – geboren am 15. November 1977

Zara Tindall (41) – geboren am 15. Mai 1981

Prinz William (40) – geboren am 21. Juni 1982

Prinz Harry (38) – geboren am 15. September 1984

Beatrice of York (34) – geboren am 08. August 1988

Eugenie Brooksbank (32) – geboren am 23. März 1990

Lady Louise Windsor (18) – geboren am 08. November 2003

James, Viscount Severn (14) – geboren am 17. Dezember 2007

Enkel der Queen halten Totenwache am 17.9.2022

Der geschlossene Sarg der Queen ist noch bis zum Montagmorgen in der Westminster Hall des britischen Parlaments aufgebahrt, bevor dann das Staatsbegräbnis für die Königin, die 70 Jahre lang auf dem Thron saß, ansteht. Ihre acht Enkel - einschließlich der Prinzen William und Harry - halten am 17.9.2022 eine 15-minütige Totenwache. Wenn an diesem Samstagabend die Queen-Enkel die Totenwache am Sarg halten, soll der zum Thronfolger aufgerückte Prinz William am Kopf stehen und Prinz Harry am Fuß, wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Palast-Quellen gemeldet hatte. Auf Wunsch ihres Vaters König Charles III. werden beide Brüder ihre Militäruniform tragen. Die übrigen Enkelinnen und Enkel der Queen würden bei der Totenwache formelle schwarze Anzüge beziehungsweise Kleider tragen, hieß es. Zu Williams Seite sollen die Kinder von Queen-Tochter Prinzessin Anne, Zara Tindall und Peter Phillips, stehen. Die Töchter von Prinz Andrew, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie, flankieren Harry. Auf Höhe der Sarg-Mitte positionieren sich die jüngsten Queen-Enkel, Lady Louise und Viscount Severn, die Kinder von Prinz Edward. Die Enkelkinder seien sehr darauf bedacht, der toten Königin ihre Aufwartung zu machen, hieß es.

Das sind die Urenkel der verstorbenen Königin von England

Doch auch die meisten der Enkel der Queen haben bereits eigene Kinder. Damit war die Königin mehrfache Urgroßmutter. Hier eine Übersicht der Urenkel von Queen Elizabeth II.:

Savannah Anne Phillips (Tochter von Peter Phillips und Autumn Kelly – geboren 2010)

Isla Elizabeth Phillips (Tochter von Peter Phillips und Autumn Kelly – geboren 2012)

George Alexander Louis (Sohn von Prinz William und Kate, Prinzessin von Wales – geboren 2013)

Mia Grace Tindall (Tochter von Zara und Mike Tindall – geboren 2014)

Charlotte Elizabeth Diana (Tochter von Prinz William und Kate, Prinzessin von Wales – geboren 2015)

Louis Arthur Charles (Sohn von Prinz William und Kate, Prinzessin von Wales – geboren 2018)

Lena Elizabeth Tindall (Tochter von Zara und Mike Tindall – geboren 2018)

Archie Harrison Mountbatten-Windsor (Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan – geboren 2019)

August Philip Hawke Brooksbank (Sohn von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank – geboren 2021)

Lucas Philipp Tindall (Sohn von Zara und Mike Tindall – geboren 2021)

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor (Tochter von Prinz Harry und Herzogin Meghan – geboren 2021)

Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi (Tochter von Beatrice of York und Edoardo Mapelli Mozzi – geboren 2021)

