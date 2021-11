Coronavirus durch den Bundestag bringen. Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ist nicht Teil des Gesetzentwurfs. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat SPD, Grüne und FDP wollen am Donnerstag (18.11) ihre Pläne für den Kampf gegen dasdurch den Bundestag bringen. Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ist nicht Teil des Gesetzentwurfs. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat erneut eine Verschärfung der Corona-Regeln für Ungeimpfte in ganz Deutschland gefordert.

Die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts in Deutschland von heute, am Mitwoch, den 17.11.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz: 319,5 (Vortag: 312,4); (Vorwoche: 232,1)

Neuinfektionen heute: 52.826

Infektionen gesamt: 5.129.950

Neue Todesfälle: 294

Todesfälle gesamt: 98.274

Impfquote (Erstimpfung): 70 Prozent

Impfquote (vollständig): 67,5 Prozent

Hospitalisierungsrate: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 4,65 an. Ein Wochen- oder Monatsvergleich ist wegen einer hohen Zahl an Nachmeldungen nicht möglich. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15.

Deutschland-Karte mit aktuellen Zahlen zur 7-Tage-Inzidenz

Corona-Zahlen der Bundesländer – Wie hoch sind die Inzidenzwerte in einzelnen Regionen von Deutschland?

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 17.11.2021)

742,2 – Sachsen

569,0 – Thüringen

568,4 – Bayern

382,8 – Baden-Württemberg

433,4 – Brandenburg

339,0 – Berlin

346,8 – Sachsen-Anhalt

227,6 – Saarland

195,5 – Hessen

173,8 – Mecklenburg-Vorpommern

179,1 – Rheinland-Pfalz

151,5 – Hamburg

183,0 – Nordrhein-Westfalen

139,2 – Niedersachsen

114,4 – Bremen

107,1 – Schleswig-Holstein

Corona-Zahlen zu Neuinfektionen und Inzidenzen gestern und vor einer Woche

Seit dem vergangenen Montag überschreitet die Inzidenz in Deutschland die 200er-Marke und bildet einen neuen Höchstwert. Die bis zur vierten Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland im Frühjahr, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt.

Ab heute gilt in BW die Alarmstufe mit 2G-Regeln