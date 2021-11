Coronazahlen in Deutschland vermeldet. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, erhöhte sich die bundesweite Inzidenz auf 263,7 und erreichte damit einen neuen Höchststand. Gestern sind über 50.000 Neuinfektionen gemeldet worden – ebenfalls ein Rekordhoch. Die Diskussionen um die Derzeit toppt die eine 7-Tage-Inzidenz die andere. Fast jeden Tag wird aktuell ein neuer Höchststand bei denin Deutschland vermeldet. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, erhöhte sich die bundesweite Inzidenz auf 263,7 und erreichte damit einen neuen Höchststand. Gestern sind über 50.000gemeldet worden – ebenfalls ein Rekordhoch. Die Diskussionen um die Booster-Impfung und strengere Corona-Regeln sind in vollem Gange. Wie sieht es heute, am 12.11.2021, aus?

In diesem Artikel bereiten wir jeden Tag die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland auf.

Wie hoch ist die Inzidenz?

Wie viele Neuinfektionen gibt es?

gibt es? Wie hoch ist die Hospitalisierungsrate ?

? Wie sind die Corona-Zahlen der einzelnen Bundesländer im Vergleich?

Aktuelle Corona-Zahlen am 12.11.2021 zu Inzidenz, Neuinfektionen und Impfungen

Die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts in Deutschland von heute, am Freitag, den 12.11.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz: 263,7 (Vortag: 249,1); (Vorwoche: 169,9)

(Vortag: 249,1); (Vorwoche: 169,9) Neuinfektionen heute: 48.640

Infektionen gesamt: 4.942.890

Neue Todesfälle: 191

Todesfälle gesamt: 97.389

Impfquote (Erstimpfung): 69,8 Prozent

Impfquote (vollständig): 67,3 Prozent

Hospitalisierungsrate: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 4,65. Ein Wochen- oder Monatsvergleich ist wegen einer hohen Zahl an Nachmeldungen nicht möglich. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15.

Corona-Zahlen der Bundesländer – Wie hoch sind die Inzidenzwerte in einzelnen Regionen von Deutschland?

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 12.11.2021)

569,0 – Sachsen

491,3 – Thüringen

454,9– Bayern

332,3 – Baden-Württemberg

323,8 – Brandenburg

279,2 – Berlin

269,3 – Sachsen-Anhalt

171,6 – Hessen

165,6 – Mecklenburg-Vorpommern

161,6 – Rheinland-Pfalz

157,0 – Nordrhein-Westfalen

153,9 – Saarland

136,5 – Hamburg

113,7 – Niedersachsen

100,6 – Bremen

93,9 – Schleswig-Holstein

Zahlen zu Neuinfektionen und Inzidenzen gestern und vor einer Woche

Gestern hat das RKI 50.196 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Freitag, 05.11.2021, waren es 37.120 Neuinfektionen.

Seit einigen Tagen schon überschreitet die Inzidenz in Deutschland die 200er-Marke und bildet einen neuen Höchstwert. Die bis zur vierten Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland im Frühjahr, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt.

Rekordhoch bei Corona-Neuinfektionen: Bald wieder kostenlose Schnelltests?

50.000 Fälle meldet das RKI am 11.11.2021. Immer öfter wird über strengere Corona-Regeln mit Testpflicht am Arbeitsplatz gesprochen oder über die 2G-plus-Regel für Alten- und Pflegeheime. Demnach hätten nur noch Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem negativem Corona-Schnelltest Zutritt. So hoch war die Zahl der Neuinfektionen noch nie.

Zum 11. Oktober endete das vom Bund finanzierte Angebot kostenloser „Bürgertests“ für alle – nun wird ihr im Prinzip schon angekündigtes Comeback konkreter. Voraussichtlich ab kommender Woche soll man wieder mindestens einen kostenlosen Schnelltest pro Woche durch geschultes Personal und mit Bescheinigung machen können. Laut einem Verordnungsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums sollen bisherige Anbieter die Tätigkeit fortsetzen können. Zusätzlich sollen nur noch Sanitätshäuser oder Drogerien beauftragt werden. Zuerst berichteten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe darüber.

Corona-Zahlen weltweit: Johns-Hopkins-Universität meldet Tote und Infizierte

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldete am Freitag (Stand 6 Uhr) weltweit mehr als 250 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Mit oder an Covid-19 gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 5 Millionen Menschen. Diese drei Länder waren und sind aktuell insgesamt am stärksten betroffen: