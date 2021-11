Am Donnerstag, 11.11. startet in den Fastnachts- und Karnevals-Hochburgen die Saison 2021/2022 – auch in Köln

Welche Veranstaltungen sind trotz Corona möglich?

sind trotz Corona möglich? Was müssen Teilnehmer und Zuschauer beachten?

Düsseldorf oder Mainz herrscht an diesem Tag Ausnahmezustand. Doch wie ist es dieses Jahr, mitten in der Karnevals-Saison 2021/22. Am Donnerstag 11.11.2021 um 11:11 Uhr ist es wieder soweit – die närrische Zeit beginnt. In Karnevals- und Fastnachts-Hochburgen wie Köln,oder Mainz herrscht an diesem Tag Ausnahmezustand. Doch wie ist es dieses Jahr, mitten in der Corona-Pandemie ? Finden die meisten Veranstaltungen statt oder fällt wie 2020 fast alles aus? Hier findet ihr einen Überblick über den Start in die

Karneval in Köln 2021: Der „Prinz“ hat sich mit Corona infiziert – das hat Folgen

Session ist der designierte Kölner Karnevals-Prinz positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der doppelt geimpfte Sven Oleff habe keinerlei Symptome und fühle sich den Umständen entsprechend gut, teilte das Einen Tag vor der Eröffnung der neuenist der designierte Kölner Karnevals-Prinz positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der doppelt geimpfte Sven Oleff habe keinerlei Symptome und fühle sich den Umständen entsprechend gut, teilte das Kölner Festkomitee am Mittwoch mit.

Bei den beiden anderen Mitgliedern des Dreigestirns sei der Test negativ ausgefallen. Dennoch sei entschieden worden, sicherheitshalber für die nächsten Tage alle öffentlichen Auftritte nicht nur des designierten Prinzen, sondern des gesamten Dreigestirns auszusetzen. "Ich muss nicht betonen, wie traurig ich bin, nicht mit den kölschen Jecken in die Session starten zu können", erklärte Oleff. "Aber Sicherheit geht vor - auch und gerade im Karneval."

„Wegen seiner vielen Auftritte trägt das Dreigestirn eine besondere Verantwortung, die über rechtliche Vorgaben hinausgeht“, teilte Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, mit. „Deswegen war für die Drei sofort klar: Wir bleiben allen karnevalistischen Aktivitäten fern, bis die Situation durch erneute Tests geklärt oder die mögliche Erkrankung überstanden ist.“

2G in den Kneipen und strenge Kontrollen – die Regeln zum Auftakt der Kölner Karnevals-Session 2021/22

Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen wird in den Karnevalshochburgen am Donnerstag (11.11 Uhr) die neue Session unter strengen Auflagen eingeläutet. In Köln gilt am Wochenende eine 2G-Regelung für Karnevalsveranstaltungen in Kneipen und Gastronomie sowie in bestimmten Bereichen der Domstadt. Ordnungsamt und Polizei kündigten verschärfte Kontrollen an.

Termine, Start, Regeln – alle Infos zum Beginn des Karnevals in Köln

Der Kölner Karneval beginnt am Donnerstag, den 11.11.2021, traditionell um 11:11 Uhr. An diesem Tag gilt an vielen Orten in der Stadt die 2G-Regel, zum Beispiel auf Karnevals-Veranstaltungen und in den Kneipen. Auf der Website der Stadt Köln findet ihr eine Übersicht über das Programm des Kölner Karnevals

Karneval und Fastnacht 2021: Auch in Düsseldorf und Mainz geht es los

Auch in Düsseldorf erwacht der Hoppeditz am Elften im Elften nur vor einem Publikum aus Geimpften und Genesenen. In Mainz begehen die Narren den Beginn der Fastnacht traditionell auf dem Schillerplatz. Erstmals kostet die Teilnahme an der Party jedoch Eintritt und ist nur für Geimpfte und Genesene möglich.

Maske, PCR-Test, Schnelltest, 2G oder 3G – Regeln für den Auftakt zum Karneval am 11.11.

Schunkeln ohne Maske. Wer drinnen an einer Karnevalsparty teilnehmen will, muss - wenn er nicht geimpft oder genesen ist - einen PCR-Test oder einen höchstens sechs Stunden alten Schnelltest vorweisen ( Das Land NRW hat kurz vor dem Start der Karnevalssession am 11.11. die Coronaschutz-Verordnung verändert und erlaubt nun unter anderem ausdrücklich. Wer drinnen an einer Karnevalsparty teilnehmen will, muss - wenn er nicht geimpft oder genesen ist - einen PCR-Test oder einen höchstens sechs Stunden alten Schnelltest vorweisen ( 3Gplus-Regel ).

In der seit Mittwoch gültigen Verordnung heißt es, dass man auf eine Maske bei „Karnevalsveranstaltungen und vergleichbaren Brauchtumsveranstaltungen mit Mitsingen, Schunkeln oder Tanzen in Innenräumen“ verzichten kann. Voraussetzung für den Zutritt ist aber - wie zum Beispiel bereits in Diskotheken - die 3Gplus-Regel.

Karneval und Fastnacht in Baden-Württemberg: Nur einzelne Veranstaltungen für den 11.11. geplant

Trotz Corona-Pandemie wollen manche Narren am Donnerstag in die „fünfte Jahreszeit“ starten. Weil die traditionelle schwäbisch-alemannische Fastnacht aber erst am Dreikönigstag, dem 6. Januar, beginnt, ist in Baden-Württemberg nur vereinzelt mit buntem Treiben zu rechnen. So wollen die Narren in Karlsruhe etwa um 16.33 Uhr auf dem Marktplatz ein kleines Programm zelebrieren. Wegen verschärfter Corona-Regeln soll das Gelände den Angaben nach umzäunt werden, Sicherheitsleute kontrollierten die 3G-Nachweise der Besucher. In vielen anderen Regionen nutzen die Zünfte und Vereine nach Angaben der Fastnachtsverbände den Tag eher für interne Veranstaltungen und Vorbereitungen für die kommenden Monate.