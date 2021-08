Corona-Zahlen Deutschland aktuell: Inzidenz, Neuinfektionen und Impfquote am 17.08.2021

Die aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland von heute: So hoch liegen die Inzidenz und die Zahl der Neuinfektionen am Dienstag, den 17.08.2021. Hier die wichtigsten Werte im Überblick:

Sieben-Tage-Inzidenz: 37,4 (Vortag: 36,2; Vorwoche: 23,5)

Neuinfektionen heute: 3912

Infektionen gesamt: 3.827.051

Neue Todesfälle: 28

Todesfälle gesamt: 91.899

Impfquote (Erstimpfung): 63,2 Prozent

Impfquote gesamt: 57,2 Prozent









Aktuelle Inzidenzwerte der Bundesländer – die Coronazahlen für Deutschland

Die Inzidenzen steigen in ganz Deutschland stetig an. Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist der Inzidenzwert aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?



Hamburg, hier ein Blick auf den Hafen, ist weiterhin das Bundesland mit der höchsten Inzidenz in Deutschland, dahinter folgt Berlin.

© Foto: Bodo Marks/DPA



Laut „Zeit Online“ verzeichneten die Gesundheitsämter in Deutschland binnen 24 Stunden 3507 Neuinfektionen sowie elf weitere Todesfälle. Das wären 1336 Neuinfektionen und fünf Todesfälle mehr als am selben Tag der Vorwoche. Die Corona-Zahlen von „Zeit Online“ für Deutschland basieren eigenen Angaben nach auf den Daten der Landkreise und sollen weniger von Verzögerungen in den Meldeketten betroffen sein als die des Robert Koch-Instituts. Daher können die beiden Zahlreihen voneinander abweichen.

Die meisten Neuinfektionen hat es dem Bericht nach mit 1275 in Nordrhein-Westfalen gegeben. 439 neue Infektionen wurden demnach in Bayern, 368 in Baden-Württemberg gemeldet. Auch die meisten neu erfassten Todesfälle gab es „Zeit Online“ zufolge in Nordrhein-Westfalen – mit fünf. Bayern meldete zwei neue Todesfälle, Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt jeweils einen.

Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hatte das RKI für Deutschland 2126 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Dienstag, 10.08.2021, waren 2480 Neuinfektionen gemeldet worden.

höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Nun steigen die Zahlen und die Inzidenz seitdem wieder, aufgrund der neuen . Sie sind aber aktuell – im Vergleich zu anderen Ländern Europas – weiterhin auf niedrigem Niveau. Diehatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Nun steigen die Zahlen und die Inzidenz seitdem wieder, aufgrund der neuen Delta-Variante Sie sind aber aktuell – im Vergleich zu anderen Ländern Europas – weiterhin auf niedrigem Niveau.

Corona Tote und Infizierte: Zahlen der Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 06:00 Uhr) weltweit mehr als 207,8 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 4,37 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen: