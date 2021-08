In ganz Deutschland steigen die Corona-Zahlen wieder an

Der aktuelle Corona-Inzidenzwert in Berlin ist noch einmal deutlich auf 69,2 gestiegen. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mit. Am Sonntag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz noch 61. Vor rund einer Woche lag der Wert unter 40. Die Zahl gibt an, wie viele Ansteckungen es innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gegeben hat.

Aktuell wurden 553 Neuinfektionen in Berlin gemeldet. Es wurden keine neuen Todesfälle registriert. Damit haben sich in der Hauptstadt nachweislich insgesamt 187.681 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt - 3587 Menschen sind bisher in Berlin im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Impfquote aktuell: Mehr als 56 Prozent der Berliner sind vollständig geimpft.

Corona-Test Berlin: Diese Regeln gelten

In Berlin gelten ab Freitag (20.8.) erweiterte Testpflichten für Menschen ohne Corona-Impfung. Das beschloss der Senat am Dienstag und setzte damit eine entsprechende Bund-Länder- Vereinbarung in Landesrecht um. Demnach sind noch mehr Aktivitäten vornehmlich in geschlossenen Räumen künftig nur noch für Geimpfte, Genesene und eben Getestete erlaubt.

Nach der Senatssitzung kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) außerdem an, dass im September die Auffrischungsimpfungen gegen Corona beginnen - zunächst bei alten und pflegebedürftigen Menschen. Er gab auch eine Verlängerung der Maskenpflicht an Schulen um zwei Wochen bis mindestens 5. September bekannt.

Restaurant, Konzert, Friseur – hier gilt die 3G-Regel

Die drei Gs (geimpft, genesen, getestet), die schon jetzt etwa in Innenräumen von Restaurants oder im Fitnesszentrum gelten, greifen laut Gesundheitsverwaltung künftig etwa für die Teilnahme an Veranstaltungen in geschlossenen Räumen oder an Veranstaltungen im Freien mit mehr als 100 zeitgleich anwesenden Personen. Sie greifen auch bei Versammlungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 50 zeitgleich anwesenden Personen, für den Friseurbesuch und andere körpernahe Dienstleistungen. Ebenso gilt das bei Besuchen in Krankenhäusern, Reha- oder Behinderteneinrichtungen.

Bei Übernachtungen in Hotels und Ferienwohnungen müssen Ungeimpfte ebenfalls einen negativen Test vorlegen und dies zusätzlich an jedem dritten Tag ihres Aufenthalts wiederholen. Anerkannt werden bei all den beschriebenen Aktivitäten bis zu 24 Stunden alte Schnelltests, die ab 11. Oktober bundesweit nicht mehr kostenlos sein sollen, oder PCR-Tests. Deren Geltungsdauer wurde von 24 auf 48 Stunden verlängert. Die Testpflichten gelten nicht für Schüler und Teilnehmer von religiösen Veranstaltungen wie Gottesdiensten.

Spanien stuft Berlin als Risikogebiet ein

Spanien als Risikogebiete einstuft. Nicht nur Hamburg, sondern ab Montag, 16.08., auch Berlin, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig Holstein, sind für Spanien Risikogebiete. Für Reisende, die sich in einem solchen Risikogebiet, also etwa Berlin, aufgehalten haben gilt bei der Genau die die deutsche Regierung durch das RKI, veröffentlicht auch die spanische Regierung regelmäßig eine Liste der Länder, diealseinstuft. Nicht nur Hamburg, sondern ab Montag, 16.08., auch Berlin, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig Holstein, sind für Spanien Risikogebiete. Für Reisende, die sich in einem solchen Risikogebiet, also etwa Berlin, aufgehalten haben gilt bei der Einreise nach Spanien dann laut Auswärtigem Amt folgendes:

Es muss ein Nachweis über eine vollständige Impfung vorliegen

alternativ eine Genesung, die nicht länger als 180 Tage zurückliegt

oder ein negativer Corona-Test

Corona-Zahlen für Berlin: Welcher Bezirk hat höchste Inzidenz?

Aktuell fallen vor allem zwei Berliner Bezirke auf, was die Inzidenz in der Hauptstadt betrifft. Als Corona-Hotspots könnte man Neukölln und Spandau bezeichnen. Wie hoch sind die Zahlen dort und in den anderen Bezirken aktuell (Stand 18.08.)? Bezirke mit einer Inzidenz über 50:

108,5 Neukölln

91,4 Spandau

80,2 Friedrichshain-Kreuzberg

80,0 Charlottenburg-Wilmersdorf

77,0 Mitte

73,6 Reinickendorf

70,9 Tempelhof-Schöneberg

55,7 Lichtenberg

51,9 Marzahn-Hellersdorf

46,7 Pankow

43,9 Steglitz-Zehlendorf

27,0 Treptow-Köpenick

Maskenpflicht in Berlin: Welche Maske braucht man?

In Berlin gilt keine generelle FFP2-Maskenpflicht, wie man sie etwa aus Bayern kennt – im ÖPNV aber schon. Von der Maskenpflicht sind in Berlin Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr befreit.

Einkaufen in Berlin: Welche Regeln gelten im Einzelhandel?

In Berlin dürfen Geschäfte des Einzelhandels grundsätzlich wieder öffnen. Beim Einkaufen besteht keine Testpflicht. Es gibt keine FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel, jedoch die Pflicht, eine medizinische Maske (also mindestens eine OP-Maske) zu tragen.

Corona-Regeln für Treffen und Veranstaltungen in Berlin

Wie es in der „ Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung “ für Berlin heißt, sind gemeinsame Aufenthalte im Freien für höchstens 100 Personen zeitgleich erlaubt. Veranstaltungen im Freien sind mit zeitgleich 2000 Menschen erlaubt, in Innenräumen liegt die Grenze bei 500 Personen.

Die Obergrenze für Personen und Haushalte bei privaten Treffen in Innenräumen wurden aufgehoben. Bei Treffen ohne besonderen Anlass dürfen sich die Menschen in Berlin wieder ohne Einschränkungen treffen. Bei privaten Veranstaltungen mit feierlichem Anlas – etwa Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern – dürfen bis zu 50 Personen zusammenkommen.

Corona-Test in Berlin in Schule und Kita

In Berlin sieht das Testkonzept vor, dass sich Schüler sowie das gesamte Schulpersonal in den ersten drei Schulwochen nach den Sommerferien dreimal testen lassen – also bis 27. August. Danach zweimal pro Woche. Berliner Eltern und Kita-Vertreter halten das Testkonzept des Senats nicht für ausreichend und fordern mehr Corona-Tests in Kindertagesstätten.

In Innenräumen müssen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer einen medizinische Maske tragen.

Nach Stiko-Empfehlung: So können Jugendliche in Berlin geimpft werden

Berlin setzt bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen vor allem auf die Impfzentren und Arztpraxen. Impfaktionen an Schulen mit mobilen Teams gab und gibt es nur an Oberstufenzentren, in denen ältere Schüler berufsorientiert lernen. Mobile Impfteams auch an anderen Schulen sind bislang nicht geplant. Ein Idee ist, ältere Schüler von weiterführenden Schulen per Shuttle von der Schule ins Impfzentrum zu fahren. Um von den Vorteilen der Impfung zu überzeugen, hatte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) einen Brief an 180 000 Schüler geschickt - noch vor der Stiko-Empfehlung. Die Aktion kam nicht bei allen Eltern gut an.

