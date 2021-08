Die Ständige(Stiko) spricht sich für Corona-für alle Kinder und Jugendlichen abaus. Nach sorgfältiger Bewertung neuer wissenschaftlicher Beobachtungen und Daten komme man zu der Einschätzung, „dass nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen“, teilte das Gremium am Montag mit und berief sich auf einen Beschlussentwurf. Der offizielle Empfehlungstext liegt noch nicht vor, Änderungen sind möglich.

Ab Montag, 16.08.2021, gilt in Baden-Württemberg die neu Coronaverordnung. Wichtiger Bestandteil ist die Testpflicht für Ungeimpfte. Künftig brauchen alle, die sich nicht impfen lassen möchten, in vielen Bereichen einen Corona-Test als Nachweis. Entweder einen Antigen-Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) oder in einen negativer PCR-Test,