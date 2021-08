Neue Corona Verordnung BW gilt ab Montag, 16. August

Baden-Württemberg bringt bereits davor seine neue Coronaverordnung heraus - gültig ab Montag, den 16. August. Hauptbestandteil der neusten Version der Corona-VO: Die Testpflicht für Menschen ohne Impfung und Genesung von einer Coronainfektion. Die neue Testpflicht gilt unabhängig vom Inzidenzwert – nicht erst ab einer Inzidenz von 35, wie der Bundesbeschluss. Die BaWü-Regeln gelten einheitlich für ganz Baden-Württemberg und sollen so das öffentliche Leben für alle im Land wieder ermöglichen - und vereinfachen. Beim Corona-Gipfel am 10.08. wurden neue Corona-Regeln beschlossen. Diese sollen spätestens ab dem 23. August gültig sein.

Doch wann und wo genau ist ein negativer Corona-Test als Nachweis erforderlich? Laut aktualisierter Coronaverordnung in Baden-Württemberg gilt ab Montag, den 16.08.2021 folgendes:

Hier gilt die Testpflicht für nicht geimpfte oder genesene Personen laut Corona-VO-BW

Künftig brauchen alle, die sich nicht impfen lassen möchten, in Baden-Württemberg in weiteren Bereichen einen Corona-Test als Nachweis. Entweder einen negativen Antigen-Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) oder in bestimmten Bereichen einen negativer PCR-Test, (maximal 48 Stunden alt). Dies gilt für ganz Baden-Württemberg einheitlich – unabhängig von der aktuellen 7-Tage-Inzidenz im jeweiligen Stadt- oder Landkreis.

Ausnahmen der Testpflicht in BW: Wer laut VO keinen negativen Corona-Test als Nachweis braucht

Doch nicht alle ungeimpften Menschen ohne Genesung sind von der Testpflicht in BW betroffen. Das sind die Ausnahmen nach der aktuellen Coronaverordnung BW: Keinen negativen Test als Nachweis brauchen in Baden-Württemberg vom 16.08. an folgende Personen:

Kinder unter sechs Jahren

sechsjährige Kinder, die noch nicht eingeschult sind

Schülerinnen und Schüler der Grund- und weiterführenden Schulen

Schülerinnen und Schüler an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) sowie an Berufsschulen.

Hier zählt der Nachweis durch ein entsprechendes Ausweisdokument, wie Kinderausweis oder Schülerausweis.

Wo gilt die Testpflicht für Ungeimpfte in BW laut Coronaverordnung?

Nach der neuesten Version der Corona-Verordnung von Baden-Württemberg gilt die Testpflicht für ungeimpfte Personen in den folgenden Bereichen:

Besuch in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in Einrichtungen der Behindertenhilfe

Galerien, Museen, Gedenkstätten sowie Archive, Bibliotheken und Büchereien (Medien abholen oder zurückgeben ist ohne 3G-Nachweis erlaubt)

Gastronomische Angebote in Innenräumen (Abholen von Speisen ist ohne 3G-Nachweis erlaubt)

Für externe Gäste in Betriebskantinen sowie Mensen und Cafeterien an Hochschulen und Akademien nach dem Akademiegesetz

Vergnügungsstätten in Innenräumen wie Spielhallen, Wettstuben und Casinos

Generell bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und im Freien, bei mehr als 5000 Besucherinnen und Besuchern und/oder der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Dazu zählen unter anderem:

- Konzerte

- Theater- oder Opernaufführungen

- Stadtführungen

- Betriebs- und Vereinsfeiern

- Filmvorführungen

- Stadt- und Volksfeste

- Sportveranstaltungen

Bei der Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen wie Friseure, Kosmetikstudios, Nagelstudios, Kosmetische Fußpflege, Massagestudios, Tattoo- und Piercingstudios, Laser- und IPL-Studios für kosmetische Behandlungen, Barbershops und Massagestudios

Bei Sport im Innenbereich, etwa in Fitnessstudios, Schwimmbädern oder Sporthallen

Saunen und ähnlichen Einrichtungen wie Solarien, Dampfbäder oder Hamame

Touristische Fahrtangebote wie Fluss- und Seeschifffahrt im Ausflugsverkehr, touristische Bus-, Bahn- und Seilbahnverkehre, Zeppelinrundflügen und Museumsflügen

Zutritt zu geschlossenen Räumen in Freizeitparks und anderen Freizeiteinrichtungen wie zoologischen und botanischen Gärten sowie Hochseilgärten, Indoor-Spielplätze und Minigolf-Anlagen

Angebote der Erwachsenenbildung wie Volkshochschulkursen in geschlossenen Räumen

Bei Angeboten von Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen

In Beherbergungsbetrieben wie Hotels aller Art, Gasthäuser, Pensionen, Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Ferienparks, Sharing-Unterkünfte wie etwa airbnb-Angebote, (Dauer-) Campingplätze und kostenpflichtige Wohnmobil-Stellplätze - ein Test ist bei Anreise und dann alle drei Tage während des Aufenthalts erforderlich

Clubs und Diskotheken. Nicht geimpfte oder genesene Besucherinnen und Besucher müssen einen negativen PCR-Test vorweisen

vorweisen Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnlichen Einrichtungen

Ausgenommen sind folgende Bereiche von der Testpflicht für Ungeimpfte in BW laut Corona-VO

Die Testpflicht gilt nicht für Freizeit- und Amateursport in Sportstätten im Freien, Badeseen mit kontrolliertem Zugang und Freibädern sowie für Sport zu dienstlichen Zwecken, Reha-Sport, Schulsport, Studienbetrieb und Spitzen- oder Profisport.

Ebenso ausgenommen von der Testpflicht sind religiöse Veranstaltungen. Anbieterinnen/Anbieter, Veranstalterinnen/Veranstalter, Betreiberinnen/Betreiber und Dienstleisterinnen/Dienstleister sind zur Überprüfung der vorzulegenden Test-, Impf- oder Genesenennachweise verpflichtet.