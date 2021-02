Die Corona-Zahlen in Deutschland sind - zumindest mit Blick auf die Neuinfektionen - in den vergangenen Wochen stetig gesunken

Der nächste Corona-Gipfel soll am 10. Februar stattfinden, ob aber Lockerungen des Lockdowns kommen, gilt als fraglich

Denn: Eine neue Mutation könnte noch gefährlicher sein

An der Uniklinik Ulm wurde aber noch keine Mutation nachgewiesen

Mit Thüringen hat ein Bundesland bereits vor dem nächsten Corona-Gipfel eine Verlängerung des Lockdowns beschlossen

Wie hoch sind die Corona-Fallzahlen heute, am Mittwoch, 3.2.2021 in Deutschland?

Neuinfektionen: Das RKI teilt mit, dass die Gesundheitsämter am Donnerstagmorgen 14.211 neue Corona-Fälle in Deutschland registriert haben. Gestern waren 9705 Neuinfektionen gemeldet worden und am Donnerstag der vergangenen Woche, 28.1.21, insgesamt 17.553 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

„Zeit Online“ berichtet, dass es heute 12.390 Neuinfektionen gibt. Die Zahlen von Zeit Online basieren auf den direkten Angaben aus den Landkreisen. Sie sind weniger als die Statistiken des Robert Koch-Instituts von verzögerten Meldeketten betroffen und können deshalb abweichen.

Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 Fällen am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Infizierte: Insgesamt wurden laut dem RKI seit Beginn der Pandemie in Deutschland 2.252.001 positive Fälle registriert.

Tote: Die Gesamtzahl der Menschen, die bisher mit oder an einer Corona-Infektion gestorben sind, beträgt deutschlandweit 59.742 Personen. Das sind 786 Tote mehr als am Tag zuvor. „Zeit Online“ zufolge gab es 848 neue Todesfälle zu verzeichnen. Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am Donnerstag, 14.1., erreicht worden.

Die Zahl der Genesenen gibt das RKI mit 2.003.831 an.

R-Wert: Das RKI gibt in seinem aktuellen Lagebericht ein so genanntes Sieben-Tage-R an. Dieser Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Am Donnerstag liegt dieser Wert bei 0,83. Am Mittwoch hatte der R-Wert bei 0,85 gelegen. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

7-Tage-Inzidenz: Die zur Lagebeurteilung und für Beschlüsse rund um den Lockdown maßgebliche 7-Tage-Inzidenz beziffert die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen und liegt aktuell bei 80,7 Gestern war ein Wert von 82,9 gemeldet worden. Der bisherige Höchststand war am Dienstag, 22.12., mit 197,6 erreicht worden. Zeit Online nennt eine 7-Tage-Inzidenz von 87,8.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verhängung und Lockerung von Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus. Ziel der Bundesregierung ist es, die Inzidenz auf unter 50 zu drücken. Dann gilt eine Region nicht mehr als Risikogebiet.

Corona-Zahlen: Diese Fälle meldet die Johns-Hopkins-Universität weltweit und für Deutschland

104,88 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet am Donnerstagmorgen(Stand 5:22 Uhr) weltweit rundMillionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher.

Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 2.268.678 Millionen Menschen. Die drei am stärksten Betroffenen Länder sind:

USA: 26.554.737 Infizierte und 450.681 Tote.

Indien: 10.790.183 Infizierte und 154.703 Tote.

Brasilien: 9.339.420 Infizierte und

227.563 Tote.

Deutschland folgt weiterhin auf dem weltweit 10. Rang mit laut JHU bisher 2.252.504 Infizierten und 59.776 Toten.

Corona-Zahlen: Aktuelle RKI-Fallzahlen für Bundesländer und Landkreise

Das Robert Koch-Institut liefert in seinem Dashboard während der Corona-Pandemie täglich die neuen Fallzahlen – für die gesamte Bundesrepublik, die Bundesländer, aber auch die darunter liegenden Kreise. Hier geht es zum RKI-Dashboard . Das Robert Koch-Institut ist nach eigenen Angaben auf seiner Homepage „das Public-Health-Institut für Deutschland“. Ziel des Instituts: Die Bevöl­ke­rung in Deutschland vor Krank­heiten zu schützen und ihren Gesundheits­zu­stand zu verbessern. Ein Team aus 1100 Menschen, mit 90 verschiedenen Berufen, arbeitet und forscht jeden Tag gemein­sam daran.

Corona-Zahlen in Deutschland: NRW liegt laut „Zeit“ bei Neuinfektionen vor Bayern und BW

Die meisten Neuinfektionen gab es laut Zeit Online in Nordrhein-Westfalen mit 2.236 Neuinfektionen, gefolgt von Bayern mit 1.647 und Baden-Württemberg mit 1.362 neuen Fällen. Weiter berichtet die „Zeit“, dass mit Bayern mit 140 Gestorbenen die meisten Todesfälle deutschlandweit zählte, allerdings sind in dieser Zahl Nachmeldungen aus den vergangenen zwei Monaten enthalten. Das sei, so berichtet die „Zeit“, für Bayern der höchste Wert seit Pandemiebeginn. Nordrhein-Westfalen meldete dem Bericht zufolge 159 Todesfälle, Sachsen 140.

Unter den Städten verzeichnete Berlin mit 644 die meisten Neuinfektionen. Dahinter folgten Hnnover mit 263.

Kommen Lockerungen der Corona-Regeln? Strobl warnt vor falschen Hoffnungen

Thomas Strobl warnte vor falschen Hoffnungen auf Einschränkungen nur so lange, wie sie unbedingt notwendig seien. „Freilich wäre es fatal, jetzt den Fehler des Lockdowns light im November zu wiederholen. Damals wurden Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Maßnahmen gemacht, die enttäuscht werden mussten“, sagte der CDU-Politiker. Baden-Württembergs Innenministerwarnte vor falschen Hoffnungen auf Lockerungen der Corona-Beschränkungen nach dem 14. Februar. Zwar gebe es dienur so lange, wie sie unbedingt notwendig seien. „Freilich wäre es fatal, jetzt denzu wiederholen. Damals wurden Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Maßnahmen gemacht, die enttäuscht werden mussten“, sagte der CDU-Politiker.

Corona-Zahlen in Deutschland: Thüringen verlängert Lockdown

Thüringen verlängert den strengen Lockdown bis zum 19. Februar. Das beschloss das Kabinett am Dienstag, wie ein Regierungssprecher in Erfurt mitteilte. Die aktuelle Corona-Verordnung unter anderem mit strengen Kontaktbeschränkungen und einer weitgehenden Schließung des Einzelhandels galt bislang bis zum 14. Februar und wird nun um fünf Tage verlängert.

Begründet wurde dies mit der Coronalage im Freistaat sowie mit den für die kommende Woche geplanten Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der Länder. Die Beschlüsse der für den 10. Februar vorgesehenen Ministerpräsidentenkonferenz sollten dann in die neue Landesverordnung einfließen, sagte der Regierungssprecher. Zudem solle der Landtag mit einbezogen werden.

Thüringen ist das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz. Die Zahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt aktuell bei 156,6.

Corona Bayern: Markus Söder gegen Lockerungen ab dem 14. Februar

Kennzahlen der Corona-Pandemie: Was Reproduktionszahl, Neuinfektionen, Inzidenz und Co. bedeuten?

Seit Beginn der Corona-Pandemie werden jeden Tag Fallzahlen veröffentlicht, die den Verlauf nachzeichnen sollen. Hier die Erklärung, welche Zahlen was bedeuten.

Reproduktionszahl (R-Wert)

Die Reproduktionszahl - oder kurz R-Wert - beschreibt, wie viele Menschen ein Infizierter während seiner Erkrankung ansteckt. Liegt die Zahl über eins, breitet sich eine Krankheit immer weiter in der Bevölkerung aus. Je weiter sie sich von der eins entfernt, desto schneller und bedrohlicher verläuft der Trend. Dabei handelt es sich aber immer nur um eine pauschale bundesweite Lageeinschätzung.

Es gibt außerdem gewisse Ungenauigkeiten durch Meldeverzüge und andere Faktoren. In Deutschland schwankt der Wert nach Schätzungen des RKI derzeit um eins. Nach Angaben der Experten dort gilt das schon als Erfolg und weist darauf hin, dass Gegenmaßnahmen zur Kontaktreduzierung wirken. Diese verringern die Chance, dass ein Infizierter weiterer Menschen ansteckt und drücken so den R-Wert. Sonst könnte dieser durchaus bei drei oder vier liegen.

Neuinfektionen

Der R-Wert allein sagt nicht unbedingt etwas aus über die Dramatik der gesamten Entwicklung. Sie ergibt sich erst aus der Kombination mit der Zahl der täglichen oder wöchentlichen Neuinfektionen. Der Grund ist einfach: Bei gleichem R-Wert macht es einen gewaltigen Unterschied, ob täglich 50.000 Ansteckungen hinzukommen oder einige hundert. Die Ausbreitungsdynamik ist theoretisch gleich, belastet die Kapazitäten der Gesundheitssysteme im Fall der höheren Zahlen allein durch die schiere Masse aber mit wesentlich größerer Wucht.

In Deutschland bewegt sich die Zahl der täglichen Neuinfektionen inzwischen zwischen 12.000 und 30.000 Fällen. Das ist ein extremer Anstieg in relativ kurzer Zeit. Noch Anfang Oktober lag die Zahl der täglich neu gemeldeten Fälle laut RKI bei nur tausend bis 4000. In anderen europäischen Ländern ist die Entwicklung noch dramatischer.

Siebentage-Inzidenz

Die sogenannte Siebentageinzidenz ist ein zentraler Maßstab, um die Infektionsdynamik in einem bestimmten Gebiet zu beurteilen und über Gegenmaßnahmen zu entscheiden. Sie wird in Deutschland auf Gemeinde- oder Landkreisebene erfasst und drückt aus, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen registriert wurden.

Dahinter verbergen sich aber regional unterschiedliche Trends. Als wesentliche Schwelle zur Einführung strengerer Eindämmungsmaßnahmen wurde in Deutschland ein Inzidenzwert von 50 eingeführt, der inzwischen fast flächendeckend aber deutlich überschritten wurde.

Schwere Verläufe und Intensivbettenbelegung

Letztlich entscheiden nicht die Fallzahlen allein darüber, wie gut ein Land die Pandemie bewältigen kann. Von entscheidender Bedeutung ist vielmehr, ob die Kapazitäten des Gesundheitssystems ausreichen, um die Erkrankten zu behandeln. Deshalb beobachten Experten und Politik sehr genau, wie sich die Zahl der schweren Verläufe und der verfügbaren Behandlungsplätze entwickelt.

Erstere wird vor allem dadurch beeinflusst, wie sich das Virus innerhalb der Risikogruppen verbreitet, bei denen schwere Verläufe viel wahrscheinlicher sind. Besonders genau betrachtet wird die Anzahl der Intensivpatienten, die lebensbedrohlich erkrankt sind. Kapazitäten in diesem Bereich sind immer begrenzt, allein schon mit Blick auf das Fachpersonal.

Die Zahl ist auch noch aus anderem Grund ein wichtiger Maßstab bei Entscheidungen über die Eindämmungsmaßnahmen: Es gibt dabei keine Dunkelziffer. Anders als bei Meldezahlen zu Infektionen, die auch durch Teststrategien beeinflusst werden, gibt es bei den künstlich beatmeten Intensivpatienten in Kliniken keine „Untererfassung“. Zu beachten ist aber ein Zeitverzug von zwei Wochen. So lange dauert es nach einer Ansteckung, bis sich schwere Verläufe einstellen. Die Zahl der Intensivpatienten hinkt der Infektionsdynamik hinterher.