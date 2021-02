Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken.

Der Lockdown gilt aktuell bis zum 14.Februar

Die Impfungen laufen nur schleppend an.

Bund und Länder könnten beim nächsten Corona-Gipfel 2021 den Lockdown verlängern

Wann öffnen Schulen, Kitas, Friseure, Fitnesstudios und Geschäfte?

Lockerungen der Ist ein Ende des Lockdown in Sicht? Die Corona-Zahlen sinken. Doch die neuen ansteckenderen Mutationen des Coronavirus machen Virologen und Politikern Sorgen. Ob es nach dem nächsten Corona-Gipfelder Corona-Regeln gibt, ist deshalb noch unklar. Diskutiert werden folgende Punkte:

Ende des Lockdown oder Lockdown verlängern?

Öffnung von Schulen und Kitas

Friseure

Fitnessstudios

Restaurants und Bars

Corona-Hilfen

Video Nach schwierigem Start: Impfgipfel soll Fortschritte bringen Mehr zum Video

Wann wird über den Lockdown neu entschieden?

Das steht aktuell noch nicht fest. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass der Corona-Gipfel in der kommenden Woche stattfindet. Denn die Maßnahmen laufen zum 14. Februar aus. Denkbar ist also, dass zu Beginn der neuen Woche das Treffen angesetzt wird. der bayrische Ministerpräsident Markus Söder sprach am Montag vom 10. Februar als wahrscheinlichem Termin.

Kommen Lockerungen? Strobl warnt vor falschen Hoffnungen

Thomas Strobl warnt vor falschen Hoffnungen auf Einschränkungen nur so lange, wie sie unbedingt notwendig seien. „Freilich wäre es fatal, jetzt den Fehler des Lockdowns light im November zu wiederholen. Damals wurden Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Maßnahmen gemacht, die enttäuscht werden mussten“, sagte der CDU-Politiker. Baden-Württembergs Innenministerwarnt vor falschen Hoffnungen auf Lockerungen der Corona-Beschränkungen nach dem 14. Februar. Zwar gebe es dienur so lange, wie sie unbedingt notwendig seien. „Freilich wäre es fatal, jetzt denzu wiederholen. Damals wurden Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Maßnahmen gemacht, die enttäuscht werden mussten“, sagte der CDU-Politiker.

Kommt der Lockdown bis Ende April?

Angesichts der Corona-Mutation scheint ein schnelles Ende des Lockdown unwahrscheinlich. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) forderte deshalb eine langfristige Planung "Meine Perspektive ist keine Lockerungsdebatte, sondern ein Fahrplan, der uns über Monate hinweg eine Perspektive gibt", sagte Ramelow den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Dazu gehörten ein Kriterienkatalog, was bei bestimmten Inzidenzen und medizinischen Versorgungskapazitäten geschehe. Der Fahrplan solle möglichst bis Ostern, also Anfang April, gelten. Laut Infektionsschutzgesetz kann die Bund-Länder-Konferenz jedoch nur Maßnahmen für vier Wochen beschließen.

Wann endet der Lockdown?

Ein Ende des Lockdown ist aktuell nicht in Sicht. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sagte den RND-Zeitungen, viele Lockdown-Maßnahmen müssten im Kern vermutlich noch einmal verlängert werden. Das würde bedeuten, dass der Lockdown über den 14. Februar hinaus verlängert wird. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) machte deutlich, dass er keinen großen Spielraum für Lockerungen sieht, genau wie der bayrische Ministerpräsident Markus Söder. Derzeit werden verschiedene Termine für ein Ende des Lockdown diskutiert:

14. Februar

28. Februar

Ostern, also der 4. oder 5. April

Corona Zahlen Deutschland: Inzidenz unter 100 - Regeln zeigen Wirkung

Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken langsam. Am 26.1. meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) zum ersten Mal seit Oktober einen Inzidenz-Wert unter 100.

Verlängerung des Lockdowns auch bei Inzidenz unter 50

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hält eine Verlängerung des Corona-Lockdowns auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 für denkbar. Altmaier begründete dies in der "Welt am Sonntag" mit der Gefahr durch die neuen Varianten des Coronavirus. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warnte erneut davor. Derweil brachte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) eine "Kita-Ampel" ins Gespräch, die eine zügige Öffnung von Kindergärten ermöglichen soll.

Friseure, Geschäfte und Restaurants könnten auch nach dem 14. Februar noch geschlossen sein.

© Foto: DPA

Corona Gipfel Schule: Wann öffnen Schulen und Kitas?

Besonders hart ist der Lockdown für Familien. Denn die Schulen und Kitas sind bis auf eine Notbetreuung geschlossen. "In der Bundesregierung sind wir uns sehr bewusst, wie hart der Alltag für viele Eltern und Kinder zurzeit ist - das unterschätzt niemand von uns", sagte Merkel am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Sie versicherte erneut, dass bei Lockerungen der Corona-Maßnahmen Kitas und Schulen zuerst wieder geöffnet werden sollten.

Corona-Mutation in Deutschland verbreitet - Kommt die dritte Welle?

In immer mehr Proben aus Corona-Tests werden die Virusmutanten aus England und Südafrika nachgewiesen. Die als ansteckender geltenden Varianten machen Experten Sorgen. Der Lockdown in Deutschland könnte deswegen noch viel länger dauern. Grund sind die Mutationen des Coronavirus:

B117

P1

B1351

Wie in Großbritannien und Portugal drohen auch in Deutschland hohe Fallzahlen, wenn sich die Mutationen verbreiten.

Aktuelle Corona Regeln: Was ist erlaubt? Was ist verboten?

Auf dem letzten Corona-Gipfel am 19.1. haben sich Bund und Länder auf eine Verschärfung der Regeln geeinigt. Das gilt in Deutschland bis zum 14. Februar:

Pflicht zum Tragen medizinischer Masken im ÖPNV, in Geschäften und beim Arzt

Arbeitgeber müssen Home-Office ermöglichen

Private Treffen sind nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt erlaubt.

Friseure müssen weiter schließen. Alle körpernahen Dienstleistungen sind verboten

Geschäfte sind geschlossen. Es gelten Ausnahmen für Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Optiker, Tankstellen.

Restaurants, Bars und Clubs bleiben bis mindestens 14. Februar geschlossen.

Es gilt ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum

Die Beschlüsse des Gipfels werden von den Bundesländern verschieden umgesetzt. Insofern sind die Corona-Verordnungen der Länder zu beachten.

Corona-Gipfel 1.2.: Bund-Länder-Konferenz trifft sich zum Impfgipfel

Jens Spahn (CDU) die Erwartungen an die Bund-Länder-Konferenz gedämpft. Im Internetprogramm der "Bild"-Zeitung machte Spahn am Sonntagabend deutlich, dass er nicht mit konkreten Beschlüssen rechnet. "Wir können durch einen Gipfel allein nicht mehr Impfstoffe produzieren", sagte er. Durch ständige Forderungen nach mehr Impfdosen "wird die Produktion nicht schneller". Vor dem Corona-Impfgipfel an diesem Montag hat Bundesgesundheitsminister(CDU) die Erwartungen an die Bund-Länder-Konferenz gedämpft. Im Internetprogramm der "Bild"-Zeitung machte Spahn am Sonntagabend deutlich, dass er nicht mit konkreten Beschlüssen rechnet. "Wir können durch einen Gipfel allein nicht mehr Impfstoffe produzieren", sagte er. Durch ständige Forderungen nach mehr Impfdosen "wird die Produktion nicht schneller".

Mehrere Regierungschefs der Bundesländer hatten am Wochenende einen klaren Fahrplan für die Impfungen gefordert. Ähnlich äußerte sich nun auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Er verwies auf das von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausgegebene Ziel, allen Bürgern bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot zu machen. Beim Impfgipfel müsse "auf den Tisch, wie der verbindliche Weg dahin aussieht", sagte Klingbeil dem Nachrichtenportal "t-online".

Corona Impfgipfel: Was planen Jens Spahn, Angela Merkel und Co. zum Impfstoff?