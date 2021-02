Die Corona-Mutation breitet sich in Deutschland aus

Die Corona-Zahlen sinken jedoch

Bund und Länder haben sich auf einem Impfgipfel beraten

Macht eine Kombination der Mutationen aus England und Südafrika das Virus jetzt noch gefährlicher?

England, Südafrika und Dänemark verbreiten sich in Deutschland. B117 aus England und E484K aus Südafrika. Ein Grund zur Sorge? Die mutierten Coronaviren ausundverbreiten sich in Deutschland. Dabei sinken die Corona-Zahlen aktuell. Experten hoffen die Varianten rechtzeitig einzudämmen. Aus England kommt nun die Meldung einer Kombination der mutierten Variantenaus England undaus Südafrika. Ein Grund zur Sorge?

Neue Kreuzung der Corona-Mutationen aus Großbritannien und Südafrika

Kombination von zwei Varianten in einem Virus gefunden. Das veränderte Spike-Protein E484K, das sich bei der Variante aus Südafrika (B1351) und Brasilien (P1) findet, ist offenbar in der englischen Variante B117 entdeckt worden. Die Forscher fanden laut einer Britische Wissenschaftler untersuchen im Auftrag der Regierung Proben des Coronavirus auf Mutationen. Nun haben die Forscher offenbar einevon zwei Varianten in einem Virus gefunden. Das veränderte, das sich bei der Variante ausundfindet, ist offenbar in der englischen Varianteentdeckt worden. Die Forscher fanden laut einer Mitteilung der britischen Regierung diese Kombination in elf Proben.

Wie gefährlich ist die neue Kreuzung der Corona-Mutationen?

Wie gefährlich die neue Variante ist, ist bei so wenigen Proben noch nicht abschätzbar. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält die Kreuzung jedoch möglicherweise für gefährlich. Auf Twitter schrieb er: „Verbindet Ansteckung UK Variante mit Risiko der Infektion trotz Impfung Vorinfektion/Impfung.“ Lauterbach forderte mehr Sequenzierungen in Deutschland, um nicht weiter im „Blindflug“ gegen die Mutationen zu kämpfen.

Corona-Massentests in England

Corona-Schnelltests unterziehen. Zuvor waren einige weitere Fälle der Südafrika aufgetaucht. In mehreren Regionen Englands sollen sich insgesamt Zehntausende Menschenunterziehen. Zuvor waren einige weitere Fälle der Virus-Mutation ausaufgetaucht.

Insgesamt 11 von 105 Fällen, die in den vergangenen Tagen bekannt geworden seien, hätten keine nachvollziehbaren Reiseverbindungen nach Südafrika, hieß es von der Behörde Public Health England am Montag, (1.1.). Die übrigen in Großbritannien entdeckten Fälle der Mutation hatte man in Verbindung mit Reisen aus den betroffenen Gebieten bringen können.