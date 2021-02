Wäre eineder in manchen Landkreisen geltenden Ausgangssperren und anderen Einschränkungen auch in Baden-Württemberg denkbar? Das hängt von den aktuellen Fallzahlen ab, insbesondere von der Inzidenz. Die war zuletzt in Baden-Württemberg eine der niedrigsten in Deutschland. Bleibt das so? Wie schnell sich das Bild in einzelnen Gemeinden und Kreisen aktuell drehen kann, ist an den Situationen im Hohenlohekreis und im Kreis Schwäbisch Hall nachzuverfolgen, die von sehr niedrigen Inzidenzen kommend aktuell wieder Werte jenseits der 100 aufweisen.