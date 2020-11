Die USA melden mehr als 250.000 Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Die Zahl der Neuinfektionen liegen täglich über dem Wert von 100.000

In der kommenden Woche feiern die Amerikaner Thanksgiving. Traditionell wird der Feiertag im großen Familienkreis begangen.

Eine Woche vor einem der größten Feiertage in den USA - Thanksgiving - hat die Zahl der Toten eine weitere kritische Marke überschritten. Derweil sind die gemeldeten Neuinfektionen hoch.

Corona USA: Fallzahlen hoch - Jede Woche 25 Prozent mehr Corona Tote

Die USA befänden sich an einem „gefährlichen Punkt“ in der Pandemie, sagte Admiral Brett Giroir, der der Corona-Arbeitsgruppe im Weißen Haus angehört, am Mittwoch dem Sender MSNBC. „Im Moment verzeichnen wir den stärksten Anstieg der Fallzahlen, unsere Krankenhausaufnahmen nehmen Woche für Woche um 25 Prozent zu, unsere Todesfälle nehmen Woche für Woche um 25 Prozent zu - und das bewegt sich nicht in die richtige Richtung.“

Corona Zahlen USA: Fallzahlen heute - Neuinfektionen, Tote, Genesene

Die Steigerungsrate bei den Corona-Fällen sei zu keinem anderen Zeitpunkt in der Pandemie so schlimm gewesen. Die Corona-Neuinfektionen pro Tag bewegen sich in den USA auf sehr hohem Niveau. Seit Anfang November meldeten die Behörden täglich mehr als 100.000 Neuinfektionen.

So sehen die Zahlen der Johns Hopkins-Universität am Donnerstag aus:

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 11.529.818

Zahl der Neuinfektionen: 170.161

Zahl der Toten: 250.537 (+1848 mehr als am Vortag)

Corona Tote USA: Mehr Tote im Zusammenhang mit Coronavirus als jedes andere Land weltweit

Die Vereinigten Staaten sind das Land mit den meisten nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Erreger Sars-CoV-2. Auch ist die Opferzahl in dem Land - mehr als 250.000 - weltweit die bislang höchste in absoluten Zahlen - gefolgt von Brasilien mit rund 166.700 Toten und Indien mit knapp 131.000.

Relativ zur Einwohnerzahl ist die Zahl der Opfer unter anderem in Belgien, Spanien und Argentinien höher als in den USA.

In Belgien kommen laut Johns Hopkins 130 Tote auf 100.000 Einwohner,

in Spanien 89,

in Argentinien 81.

In den USA waren es bislang 76 Menschen pro 100.000 Einwohner, vergleichbar mit Italien.

In Deutschland hingegen waren pro 100.000 Einwohnern bislang 16 Tote zu beklagen.

Die Übersterblichkeit durch die Corona-Pandemie ist in den USA hoch. Die Zahl der Todesfälle waren nach Angaben von Forschern der Yale University schon im Frühjahr teilweise 18,5 Prozent höher als im Vorjahr. Dabei gingen die Forscher davon aus, dass die Zahl weiter steigen wird.

Corona Zahlen in den USA: JHU meldet höhere Fallzahlen als CDC

Die Webseite der Universität Johns Hopkins wird regelmäßig aktualisiert und zeigt daher meist einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der US-Gesundheitsbehörde CDC. In manchen Fällen wurden die Zahlen der Universität nachträglich korrigiert. Die CDC gab die Zahl der Toten am Mittwochabend (Ortszeit) mit rund 248.000 an. Der Erreger Sars-CoV-2 kann die Erkrankung Covid-19 auslösen, die vor allem für ältere oder immungeschwächte Menschen lebensgefährlich sein kann.

Wahl USA: Kritik an Trump - Biden fordert bessere Maßnahmen gegen Corona-Pandemie

Kritiker werfen dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump schwere Versäumnisse in der Pandemie vor. Zuletzt äußerte sich Trump vor allem mit Blick auf die Fortschritte bei der Entwicklung von Impfstoffen, nicht aber zu den dramatisch steigenden Fallzahlen. Der gewählte Präsident Joe Biden forderte Sofortmaßnahmen von Trumps Regierung. Er will den Kampf gegen die Pandemie zur Priorität machen, sobald er ins Weiße Haus eingezogen ist. Die Amtseinführung ist für den 20. Januar geplant.

Corona USA: Sorge vor Thanksgiving und Black Friday 2020

Thanksgiving Anlass zur Besorgnis. Die hohen Infektionszahlen geben besonders vorAnlass zur Besorgnis. Der Feiertag ist ähnlich wie Weihnachten ein Grund für viele Amerikaner zur Familie zu fahren und im großen Kreis zu feiern. Gerade bei Feiern in großer Runde in Innenräumen ist die Infektionsgefahr aber besonders hoch.

Traditionell locken die Geschäfte die amerikanischen Kunden am Freitag nach Thanksgiving mit Schnäppchen-Preisen. Die Folge: Überfüllte Geschäfte.

Ähnliche Befürchtungen verbinden sich mit dem auf Thanksgiving folgenden Black Friday. Am Tag nach Thanksgiving gibt es traditionell günstige Angebote in den Läden. Diese sind dann oft überfüllt. Bisher gibt es keine Beschränkungen was die Feiertage angeht. Außer einer in manchen Bundesstaaten geltenden Maskenpflicht, gibt es in den USA aktuell wenig Einschränkungen, die das Infektionsgeschehen bremsen sollen.

Corona Maßnahmen USA: New York schließt Schulen

In New York müssen die Schulen ab diesem Donnerstag wieder schließen. New York City ist mit 1,1 Millionen Schülern und 1800 öffentlichen Schulen der größte Schulbezirk der USA.

Allerdings hatte nur rund ein Drittel der Schüler im Herbst wieder den Präsenzunterricht besucht. Viele Eltern ließen ihre Kinder aus Angst vor einer Ansteckung am Online-Unterricht teilnehmen, der weiterhin angeboten wurde.

New York gehörte während der ersten Infektionswelle im Frühling zu den am schwersten von der Pandemie betroffenen Großstädten der Welt.