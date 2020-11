Deutschland Medienberichten zufolge Corona-Zahl. In allen Städten und Landkreisen in Deutschland soll mindestens ein Mensch an oder mit Corona verstorben sein. Am Mittwoch gab es inMedienberichten zufolge so viele Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus an einem Tag wie noch nie. Nun berichtet die „Zeit“ eine weitere traurige. In allen Städten und Landkreisen insoll mindestens ein Mensch an oder mitverstorben sein.

Corona Tote Deutschland: Landkreis Uelzen verzeichnet nun einen Toten

Coronavirus gestorben sein. Dem Bericht zufolge war der Landkreis Uelzen in Niedersachsen, der letzte Kreis, der keine Corona-Toten zu verzeichnen hatte. Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Mittwoch einen Verstorbenen. Wie die Zeit am Donnerstagmorgen berichtete soll seit Mittwoch in allen 401 Städten und Landkreisen in Deutschland mindestens eine Person an oder mit demgestorben sein. Dem Bericht zufolge war derin Niedersachsen, der letzte Kreis, der keinezu verzeichnen hatte. Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Mittwoch einen Verstorbenen.

Corona Zahlen aktuell: So hoch ist die Fallsterblichkeit beim Coronavirus

Sterblichkeitsrate bei den Infizierten begründet. Doch wie hoch ist diese wirklich? Das RKI stellt in seinem Fallsterblichkeit dar. Die Fallsterblichkeit gibt an wie hoch der Anteil der Verstorbenen an den nachgewiesenen Fällen ist. Immer wieder wird Kritik an den Corona-Maßnahmen mit einer geringenbei den Infizierten begründet. Doch wie hoch ist diese wirklich? Dasstellt in seinem Steckbrief zum Coronavirus diedar. Die Fallsterblichkeit gibt an wie hoch der Anteil der Verstorbenen an den nachgewiesenen Fällen ist.

Der Fall-Verstorbenen-Anteil bei Erkrankten bis etwa 50 Jahren liegt unter 0,1%

Ab 50 steigt er an.

Bei Personen über 80 Jahren liegt der Anteil häufig über 10%.

Zur Sterblichkeitsrate (Letalität) also dem Anteil der Verstorbenen an den (tatsächlich) infizierten Fällen gibt es laut RKI nicht ausreichend Daten.

Corona Zahlen Deutschland: Aktuelle Fallzahlen für Städte und Landkreise

Corona Zahlen in Deutschland: Die aktuellen Neuinfektionen am Donnerstag 19.11

Das Robert Koch Institut in Berlin meldete für Donnerstag 22.609 Neuinfektionen.

Auch die Zahl der Toten in Zusammenhang mit Corona ist um 251 Personen gestiegen.

Damit forderte die Pandemie bis jetzt 13.370 Tote in Deutschland.

Genesene: Die Zahl der Genesenen beläuft sich laut RKI auf etwa 562.700.

