Die USA melden mehr als 250.000 Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Die Zahl der Neuinfektionen liegen täglich über 169.00.

Heute feiern die Amerikaner Thanksgiving. Traditionell wird der Feiertag im großen Familienkreis begangen.

Kurz vor Thanksgiving meldet die Johns Hopkins Universität mehr als 2400 Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages. Der gewählte Präsident Joe Biden ruft die Amerikaner zum Kampf gegen das Virus auf.

Corona Fallzahlen USA: Mehr als 2400 Tote in 24 Stunden

In den USA sind binnen 24 Stunden mehr als 2400 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahlen im Detail:

Insgesamt seien 2439 Corona-Todesfälle registriert worden, teilte die Johns-Hopkins-Universität am Mittwoch mit. Dies sei der höchste Anstieg seit sechs Monaten.

Bereits am Vortag hatte die Totenzahl, kurz vor dem wichtigen Familienfeiertag Thanksgiving, über 2000 gelegen.

Insgesamt seien bis Mittwoch, 20.30 Uhr Ortszeit, 262.080 Todesfälle verzeichnet worden, teilte die Universität mit.

Die Zahl der Neuinfektionen lag bei fast 200.000.

Am Donnerstag wird in den USA mit Thanksgiving eine Art Erntedankfest gefeiert. Vor dem Fest hatte die Gesundheitsbehörde CDC den Bürgern wegen der Corona-Pandemie dringend von den sonst üblichen Reisen quer durch die USA zu Angehörigen abgeraten. Es wird befürchtet, dass sich bei den Feierlichkeiten zahlreiche Menschen mit dem Coronavirus anstecken.

Corona Tote USA: Fallzahlen hoch - Jede Woche 25 Prozent mehr Tote

Die USA befänden sich an einem „gefährlichen Punkt“ in der Pandemie, sagte Admiral Brett Giroir, der der Corona-Arbeitsgruppe im Weißen Haus angehört, am vergangenen Mittwoch dem Sender MSNBC. „Im Moment verzeichnen wir den stärksten Anstieg der Fallzahlen, unsere Krankenhausaufnahmen nehmen Woche für Woche um 25 Prozent zu, unsere Todesfälle nehmen Woche für Woche um 25 Prozent zu - und das bewegt sich nicht in die richtige Richtung.“

Corona Infizierte USA: Aktuelle Fallzahlen - Neuinfektionen, Tote, Genesene

Die Steigerungsrate bei den Corona-Fällen sei zu keinem anderen Zeitpunkt in der Pandemie so schlimm gewesen. Die Corona-Neuinfektionen pro Tag bewegen sich in den USA auf sehr hohem Niveau. Seit Anfang November meldeten die Behörden täglich mehr als 100.000 Neuinfektionen.

So sehen die Zahlen der Johns Hopkins-Universität am Donnerstag aus:

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 12.777.754

Zahl der Neuinfektionen: 181.490

Zahl der Toten: 262.266

Stand: 26.11., 7:25 Uhr

Quelle: Johns Hopkins Universität

Biden ruft zur Einheit im Kampf gegen Corona auf

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat die Amerikaner im Kampf gegen die Corona-Pandemie zur Einheit aufgerufen. „Ich weiß, dass das Land des Kampfes überdrüssig geworden ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns im Krieg mit dem Virus befinden, nicht miteinander, nicht untereinander“, sagte Biden am Mittwoch in seinem Heimatort Wilmington im Bundesstaat Delaware.

Biden wandte sich anlässlich des Feiertags Thanksgiving an diesem Donnerstag mit mahnenden Worten an die Amerikaner. An Thanksgiving kommen Familien und Freunde üblicherweise zu großen Feiern zusammen. Biden forderte die Amerikaner erneut auf, wegen der Corona-Gefahr darauf zu verzichten. Angesichts des „dramatischen Anstiegs“ der Neuinfektionen forderte Biden eine „Verdoppelung“ der Anstrengungen zur Eindämmung der Pandemie.

Viele Reisen zu Thanksgiving

Trotz eindringlicher Warnungen, nicht zu vereisen, ist der Flugverkehr im Vergleich zum vergangenen Jahr nur wenig zurückgegangen. Das berichtet der „Spiegel“ mit Verweis auf das Portal Flightradar24. Es sei nur ein Rückgang von etwa 10 Prozent der Reisetätigkeit im Vergleich zum Vorjahr der Amerikaner feststellbar. Im Vergleich zu 2018 sollen es sogar mehr Flüge sein. Große US-Airlines wie American, United oder Delta stellten Hunderte Zusatzflüge bereit.

Damit würden auch die Prognosen der Behörden zu Reisen an den Feiertagen gesprengt. Der amerikanische Automobilverband AAA hatte 2,4 Millionen Fluggäste zu Thanksgiving vorhergesagt.

Corona Tote USA: Mehr Tote im Zusammenhang mit Coronavirus als jedes andere Land weltweit

Die Vereinigten Staaten sind das Land mit den meisten nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Erreger Sars-CoV-2. Auch ist die Opferzahl in dem Land - mehr als 250.000 - weltweit die bislang höchste in absoluten Zahlen - gefolgt von Brasilien mit rund 166.700 Toten und Indien mit knapp 131.000.

Relativ zur Einwohnerzahl ist die Zahl der Opfer unter anderem in Belgien, Spanien und Argentinien höher als in den USA.

In Belgien kommen laut Johns Hopkins 130 Tote auf 100.000 Einwohner,

in Spanien 89,

in Argentinien 81.

In den USA waren es bislang 76 Menschen pro 100.000 Einwohner, vergleichbar mit Italien.

In Deutschland hingegen waren pro 100.000 Einwohnern bislang 16 Tote zu beklagen.

Die Übersterblichkeit durch die Corona-Pandemie ist in den USA hoch. Die Zahl der Todesfälle waren nach Angaben von Forschern der Yale University schon im Frühjahr teilweise 18,5 Prozent höher als im Vorjahr. Dabei gingen die Forscher davon aus, dass die Zahl weiter steigen wird.

Corona Zahlen in den USA: JHU meldet höhere Fallzahlen als CDC

Die Webseite der Universität Johns Hopkins wird regelmäßig aktualisiert und zeigt daher meist einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der US-Gesundheitsbehörde CDC. In manchen Fällen wurden die Zahlen der Universität nachträglich korrigiert. Die CDC gab die Zahl der Toten am Mittwochabend (Ortszeit) mit rund 248.000 an. Der Erreger Sars-CoV-2 kann die Erkrankung Covid-19 auslösen, die vor allem für ältere oder immungeschwächte Menschen lebensgefährlich sein kann.

Thanksgiving USA: Parade fällt aus, Behörden raten von Reisen ab

Thanksgiving Anlass zur Besorgnis. Die hohen Infektionszahlen geben besonders vorAnlass zur Besorgnis. Der Feiertag ist ähnlich wie Weihnachten ein Grund für viele Amerikaner zur Familie zu fahren und im großen Kreis zu feiern. Gerade bei Feiern in großer Runde in Innenräumen ist die Infektionsgefahr aber besonders hoch.

Die traditionelle Parade zu Thanksgiving muss in diesem Jahr ausfallen.

© Foto: DPA

In diesem Jahr aber fällt das Erntedankfest am Donnerstag (26. November) mit teils dramatisch steigenden Coronavirus-Zahlen zusammen. Die Behörden raten von Reisen und Familienbesuchen dringend ab - und auch die traditionelle Parade in New York muss sich anpassen.

Zu Hause und nur mit Menschen aus dem eigenen Haushalt solle in diesem Jahr gefeiert werden, rät die US-Gesundheitsbehörde CDC. Das sei zwar keine Vorschrift, aber eine „starke Empfehlung“, sagt CDC-Manager Henry Walke angesichts der zuletzt wieder stark gestiegenen Coronavirus-Zahlen.

Black Friday 2020: Volle Geschäfte könnten Corona-Zahlen explodieren lassen

Ähnliche Befürchtungen verbinden sich mit dem auf Thanksgiving folgenden Black Friday. Am Tag nach Thanksgiving gibt es traditionell günstige Angebote in den Läden. Diese sind dann oft überfüllt. Bisher gibt es keine Beschränkungen was die Feiertage angeht. Außer einer in manchen Bundesstaaten geltenden Maskenpflicht, gibt es in den USA aktuell wenig Einschränkungen, die das Infektionsgeschehen bremsen sollen.

Die Geschäfte locken mit billigen Angeboten Kunden am Black Friday.

© Foto: Jennifer Weese/DPA

Corona USA: Biontech und Pfizer beantragen US-Zulassung für Corona-Impfstoff

Der Antrag auf Notfallzulassung werde am Freitag bei der US-Zulassungsbehörde FDA eingereicht, teilten die beiden Unternehmen in einer Erklärung mit. Eine Zulassung würde demnach bereits Mitte bis Ende Dezember eine Impfstoffversorgung von Hochrisiko-Patienten in den USA ermöglichen.

Corona USA: Regierung verteilt experimentelles Medikament

Der experimentelle Antikörper-Cocktail REGN-COV2 der US-Firma könne dazu beitragen, einen Krankenhausaufenthalt von Corona-Patienten zu vermeiden, und dadurch das Gesundheitssystem entlasten, erklärte FDA-Kommissar Stephen Hahn am Samstag (Ortszeit).