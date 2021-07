Die Corona-Zahlen in der Türkei liegen aktuell bei fast 100

Die Türkei ist Risikogebiet - es gibt eine landesweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Die Corona-Beschränkungen wurden wurde zum 1.Juli weitgehend aufgehoben.

Ist Urlaub in der Türkei trotz Corona möglich?

Das müssen Urlauber für Reisen zu den Regeln und Bestimmungen vor Ort wissen.

Die Türkei wird aktuell laut RKI als Risikogebiet eingestuft.

Corona-Regeln Türkei: Keine nächtlichen Ausgangssperren mehr

Die Ausgangssperre, die in der Türkei am Sonntag und in der Nacht galt, ist seit dem 1. Juli aufgehoben. Konzertsäle und andere Musiklokale müssten aber um Mitternacht schließen, da niemand das Recht habe, „andere zu stören“, sagte Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Restaurants, Cafés und andere Gast-Einrichtungen sind geöffnet.

Türkei laut RKI Risikogebiet: Von Reisen wird abgeraten

Türkei gilt weiterhin als Risikogebiet. Laut dem Delta-Variante auch in der Türkei. Wie viel Prozent diese zurzeit ausmacht, wurde aber zunächst nicht bekanntgegeben. Diegilt weiterhin als. Laut dem Auswärtigen Amt gilt keine Reisewarnung für die Türkei. Jedoch wird von nicht notwendigen, touristischen Reisen abgeraten. Nach Angaben des Gesundheitsministers steigt der Anteil der ansteckenderenauch in der Türkei. Wie viel Prozent diese zurzeit ausmacht, wurde aber zunächst nicht bekanntgegeben.

Inzidenzwert in der Türkei: Die aktuellen Corona Zahlen

Die Türkei insgesamt hat immer noch relativ hohe Corona-Zahlen. So ist die Lage in dem Urlaubsland nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (Stand 26.07.2021):

7-Tage-Inzidenz: 94,3

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 5.601.608

Neue Todesfälle: 55

Todesfälle: 50.934

Impfquote (Erstimpfung): 46,73 %

Impfquote (vollständig): 26,79 %

Urlaub in der Türkei 2021: Welche Corona-Regeln gelten?

Restaurants, Cafés und andere Gast-Einrichtungen sind geöffnet

Ausgangsbeschränkungen bestehen nicht mehr

Es gilt weiterhin eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit, also an Stränden, ÖPNV, auf Plätzen und Straßen

Rauchen in der Öffentlichkeit ist nicht gestattet

Einreise in die Türkei: Das gilt für Test und Nachweis

Wer aus Deutschland in die Türkei reisen will braucht :

einen negativen Corona-Schnelltest (nicht älter als 48 Stunden) oder einen PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden).

(nicht älter als 48 Stunden) oder einen PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden). Geimpfte und Genesene können mit entsprechendem Nachweis einreisen.

und Genesene können mit entsprechendem einreisen. Bei der Rückreise nach Deutschland muss entweder ein negativer PCR-Test, der Nachweis über eine Genesung oder eine vollständige Impfung vorgelegt werden.

der Nachweis über eine oder eine vollständige vorgelegt werden. Flugreisenden, ab sechs Jahre müssen innerhalb von 72 Stunden vor der Reise ein elektronisches Formular des türkischen Gesundheitsministeriums ausfüllen. Kontrolliert wird das bei Einreise bzw. Check-In. Reisende erhalten danach einen Genehmigungscode („HES-Code“).

Digitaler Impfpass: Urlaub, Gastronomie, Reisen

Passend zur Urlaubssaison hat die Vergabe des digitalen Impfpasses in Deutschland am 10.06.2021 begonnen. Eine vollständige Corona-Immunisierung soll so einfach und unkompliziert per Handy nachzuweisen sein. Gerade für Reisende ist diese Option praktisch. So müssen Urlauber ihren gelben, analogen Impfpass nicht ständig bei sich tragen.

Wichtige Informationen für Türkei-Reisende im Überblick

Risikostufe der Türkei: Risikogebiet

Liegt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vor? Nein.

Ist ein Corona-Test bei der Einreise nötig? Ja , und zwar ein PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf.

, und zwar ein PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Wird ein Einreise-Formular gefordert? Ja, es ist auf der Website des türkischen Gesundheitsministeriums abrufbar.

