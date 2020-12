Sachsen ist deutschlandweit einer der Corona-Hotspots

Bundesweit sind laut Robert Koch Institut (RKI) für Donnerstag einen neuen Rekordwert an Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.

Bundesweit wird ein härterer Lockdown diskutiert.

Diesen strikten Lockdown hat Sachsen schon beschlossen - so ist die Lage am Donnerstag in Sachsen.

Inzidenz von 319 in Sachsen - Das sind die Folgen

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) gab mit Hinweis auf die dramatisch hohe Sieben-Tage-Inzidenz von 319 am Dienstag in seinem Bundesland strenge Verschärfungen der Corona-Regeln bekannt. Am Donnerstag, 10.12., lag die Inzidenz laut Robert Koch-Institut mit 309,6 immer noch hoch. Zum (CDU) gab mit Hinweis auf die dramatisch hoheam Dienstag in seinem Bundesland strenge Verschärfungen der Corona-Regeln bekannt. Am Donnerstag, 10.12., lag die Inzidenz laut Robert Koch-Institut mit 309,6 immer noch hoch. Zum Hintergrund der hohen Corona-Zahlen in Sachsen gibt es unterdessen ganz unterschiedliche Theorien und Beobachtungen.

Corona Zahlen Sachsen: Aktuelle Fallzahlen zu Neuinfektionen, Inzidenz und Toten

Sachsen hat mit 309,6 laut Robert Koch-Institut (RKI) die höchste Inzidenz aller Bundesländer. Die Zahlen von Donnerstag im Überblick (Stand 10.12., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 75.895

Zahl der Neuinfektionen: 2129

Zahl der neugemeldeten Fälle in den letzten sieben Tagen: 12.608

7-Tage-Inzidenz:309,6

Zahl der Toten: 1428 (+47)

Corona Zahlen Sachsen: So viele Intensivbetten sind belegt

Das Land Sachsen gibt die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus aus. Stand 9.12. sehen die Zahlen wie folgt aus:

2697 Menschen werden mit Covid-19 im Krankenhaus stationär behandelt.

476 davon liegen auf der Intensivstation.

Corona Regeln Sachsen: Landkreise verschärfen Corona Maßnahmen

Wegen der angespannten Corona-Lage verschärfen mehreren Landkreise ihre Maßnahmen. In den Landkreisen Bautzen und Görlitz gilt ab Donnerstag im gesamten öffentlichen Raum eine Maskenpflicht, wenn sich Menschen begegnen. Auch der Konsum von Alkohol wird komplett - und nicht mehr nur auf bestimmten Plätzen - untersagt. Zudem gelten weitere Beschränkungen für Versammlungen.

Die beiden Kreise hätten sich abgestimmt, damit in ganz Ostsachsen einheitliche Regeln gelten, teilte der Landkreis Bautzen am Mittwoch mit. Beide Kreise haben ihre Allgemeinverfügungen entsprechend geändert. Ostsachsen ist eine der am stärksten von der Corona-Ausbreitung betroffenen Regionen.

Auch der Vogtlandkreis sowie der Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge passten ihre Allgemeinverfügungen an. Auch sie untersagten den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit sowie den Ausschank komplett.

Regelungen Sachsen Corona: Das gilt im Freistaat ab Montag

Sachsen hat die Corona-Regeln wegen der hohen Infektionszahlen verschärft. Diese Regeln gelten ab Montag:

Es gilt eine landesweite Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Ausnahmen sind nur Waldspaziergänge und Sport.

Schulen und Kitas werden geschlossen.

Der Einzelhandel wird teilweise geschossen.

Besuch im Pflegeheim oder Krankenhaus ist nur mit Mundschutz und nach einem negativen Test möglich.

Es gibt Ausnahmen zu Weihnachten.

Regelungen Sachsen Corona - Schulen, Kitas und Horte geschlossen

„Wir müssen dieses Land zur Ruhe bringen, das bedeutet weniger Bewegungen“, erklärte Michael Kretschmer (CDU). Als erstes Bundesland kehrt Sachsen zu einem harten Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zurück. Der Freistaat plant weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. Schulen, Kitas und viele Geschäfte sollen ab Montag schließen. Damit solle auf stark steigende Infektionszahlen reagiert werden, kündigte die Regierung am Dienstag an.

Schulen, Kitas, Horte und viele Geschäfte sollen geschlossen werden. Geöffnet bleiben sollen Lebensmittelgeschäfte und Geschäfte für den Grundbedarf. Das Virus habe eine viel stärkere Kraft als im Frühjahr, die Menschen würden die Lage aber bei Weitem nicht so ernst nehmen, wie Ministerpräsident Kretschmer sagte. Die Infektionen seien hier sprunghaft angestiegen.

Für Schulen in Sachsen gilt trotz Lockdown kein vorzeitiger Ferienbeginn

Für die Schulen gelte allerdings - anders als von der Leopoldina vorgeschlagen (siehe unten) - kein vorzeitiger Ferienbeginn. Die Kinder sollten zu Hause unterrichtet werden. Für Kleinkinder werde noch geprüft, welche Betreuungsmöglichkeiten vorhanden sind.

Kretschmer sagte, die Landesregierung wolle Sachsen "jetzt zur Ruhe bringen". Obwohl die Lage schwieriger sei als im Frühjahr, würden die Menschen die Situation bei Weitem nicht so ernst nehmen, sagte er. Auch deshalb müsse die Politik jetzt reagieren. Kretschmer sagte, er habe das Sozialministerium beauftragt, eine Kabinettsvorlage zu verfassen, die am Freitag beschlossen werden und ab Montag gelten solle.

Lockdown in Sachsen: Das gilt für Handel und Geschäfte

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sagte, die Lage sei dramatisch.

Er kündigte ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum an.

In Alten- und Pflegeheime solle es nur Zugang mit Maske und Schnelltests geben,

Sport in geschlossenen Räumen werde verboten.

Im Handel solle nur der Verkauf von Lebensmitteln und Gegenständen des täglichen Bedarfs erlaubt bleiben. Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser und Poststellen sollen neben Supermärkten geöffnet bleiben. Auch der Verkauf von Weihnachtsbäumen bleibe gestattet.

Altenheime und Pflegeheime: Mit Maske und Schnelltests

Besuche in Alten- und Pflegeheimen sind in Sachsen nur noch mit Masken und einem negativen Corona-Test möglich. Mit den Einschränkungen in Alten- und Pflegeheimen sollen die Bewohner geschützt werden, aber ihre Angehörigen weiter sehen können, wie Gesundheitsministerin Petra Köpping am Dienstag mitteilte. Es sei ihr sehr wichtig, dass niemand wegen der Corona-Einschränkungen vereinsame, erklärte die SPD-Politikerin. Schnelltests seien die Möglichkeit, Sicherheit zu schaffen. Die Einrichtungen sollen die Tests selbst organisieren.

Wie lang der harte Lockdown in Sachsen dauern könnte

Auch die in Chemnitz erscheinende „Freie Presse“ hatte bereits am Montagabend online berichtet, dass die verschärften Maßnahmen kommende Woche beginnen und bis zum 10. Januar dauern sollen. Der genaue Start war zu dem Zeitpunkt noch unklar gewesen, der 14. Dezember aber galt als möglicher Termin.

Auf einer Pressekonferenz erläuterte Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (Mitte) am Dienstag den strikten Lockdown für sein Bundesland.

© Foto: Sebastian Kahnert/DPA

Dresden verbietet Querdenker-Demo wegen Corona

Unterdessen hat die Stadt Dresden die für Samstag geplante Demonstration der Initiative „Querdenken 351“ verboten. Die Versammlungsbehörde verwies am Dienstag auf die zu erwartende Teilnehmerzahl und die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Auch alle „Ersatzveranstaltungen“, die von den „Querdenkern“ vor Ort spontan angemeldet werden könnten, sind betroffen.

Corona Sachsen: Landkreis Sächsische Schweiz mit Inzidenz über 500

Trotz des mehr als einen Monat geltenden Teil-Lockdowns sind die Infektionszahlen in Sachsen besorgniserregend. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge kletterte die 7-Tage-Inzidenz nach Zahlen des RKI über die Marke von 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Auch im Landkreis Bautzen ist die Inzidenz hoch. Die Zahlen laut RKI-Dashboard (Stand 10.12., 0:00 Uhr):

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: 486,6

Kreis Bautzen: 530,4

Kreis Meißen: 426,5

Kreis Zwickau: 420,3

Bautzen ist aktuell nicht nur in Sachsen, sondern auch deutschlandweit eine der Regionen mit den höchsten Corona-Zahlen.

© Foto: Robert Michael

Corona Sachsen: Nur im bayrischen Landkreis Regen sind die Zahlen höher

Im bundesweiten Vergleich bleibt Sachsen negativer Spitzenreiter unter den Bundesländern. Der Inzidenzwert des Freistaates ist zuletzt laut RKI knapp über die Marke von 300 geklettert. Der Kreis Bautzen. gehört zu den Regionen, in denen die Pandemie den Zahlen nach derzeit am heftigsten grassiert. Höher liegt die Inzidenz einzig im bayerischen Landkreis Regen.