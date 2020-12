Bundesweit sind laut Robert Koch Institut (RKI) für Dienstag mehr als 14.000 Fälle von neuen Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.

Bund und Länder haben eine Verlängerung des Teil-Lockdown bis 10. Januar beschlossen.

Diese Regeln gelten für Weihnachten und Silvester.

Bundesweit wird ein härterer Lockdown diskutiert.

So ist die Lage am Dienstag in Sachsen.

Corona Sachsen: Kommt der harte Lockdown ab Montag?

In Sachsen könnte es Medienberichten zufolge von der kommenden Woche an strengere Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie geben. Unter Berufung auf Regierungskreise berichtet die „Bild“-Zeitung am Montagabend, es werde diskutiert, Geschäfte vom kommenden Montag an (14. Dezember) zu schließen. Nur lebensnotwendige Läden sollen - wie im Frühjahr - offen bleiben. Welche das neben Lebensmittel-Geschäften genau sind, sei noch unklar.

Wie lang der harte Lockdown in Sachsen dauern könnte

Auch die in Chemnitz erscheinende „Freie Presse“ berichtete am Montagabend online, dass die verschärften Maßnahmen kommende Woche beginnen und bis zum 10. Januar dauern sollen. Der genaue Start sei unklar, schreibt das Blatt, der 14. Dezember gelte als möglicher Termin.

Kretschmer bestätigt Diskussion über verschärfte Maßnahmen

Noch am Dienstag sollen die Entscheidungen über verschärfte Corona-Maßnahmen getroffen werden. Das berichtet der MDR. Konkret soll es gehen um:

Schulen und Kitas

Pflegeheime

Offenhalten des Einzelhandels

Michael Kretschmer kündigte im MDR eine Weihnachtsruhe weit vor dem 24. Dezember an.

Lockdown in Sachsen: Wann kommt die Entscheidung über schärfere Regeln?

Das sächsische Kabinett berät am Dienstag wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen über weitere mögliche Einschränkungen für das öffentliche Leben. Möglicherweise werden Entscheidungen erst Ende der Woche fallen, denn das Kabinett möchte die Entwicklung der Infektionszahlen in dieser Woche berücksichtigen und sich zudem mit dem Landtag, den Kommunen und der Wirtschaft auseinander setzen. Als mögliche Stellschrauben für ein weiteres Verschärfen der Corona- Regeln gelten die Schließung von Kitas, Schulen und Geschäften außer Läden für Nahrungsmittel.Für den Besuch in Pflegeheimen soll man möglicherweise einen Schnelltest vorlegen müssen.

Corona Zahlen Sachsen: Aktuelle Fallzahlen zu Neuinfektionen, Inzidenz und Toten

Das Bundesland Sachsen hat mit 321,9 laut Robert Koch-Institut (RKI) die höchste Inzidenz aller Bundesländer. Die Zahlen von Montag im Überblick (Stand 8.12., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 71.636

Zahl der Neuinfektionen: 1469

Zahl der neugemeldeten Fälle in den letzten sieben Tagen: 13.005

7-Tage-Inzidenz:319,4

Zahl der Toten: 1307

Corona Zahlen Sachsen: So viele Intensivbetten sind belegt

Das Land Sachsen gibt die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus aus. Stand 7.12. sehen die Zahlen wie folgt aus:

2492 Menschen werden mit Covid-19 im Krankenhaus stationär behandelt.

458 davon liegen auf der Intensivstation.

Corona Bestimmungen Sachsen: Diese Regeln gelten

Ab dem 1. Dezember gilt eine neue Corona-Verordnung in Sachsen. Diese sieht unter anderem folgende Regeln vor:

Kontaktbeschränkungen: Treffen dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Kinder bis 14 Jahren sind davon ausgenommen.

Maskenpflicht: Die Maskenpflicht gilt nun auch am Arbeitsplatz, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann.

Kultureinrichtungen bleiben geschlossen.

In Sachsen gilt seit 1. Dezember eine erweiterte Maskenpflicht.

© Foto: DPA

Für Hotspots mit einer Inzidenz von 200 über fünf Tage gelten besondere Regeln:

Zeitlich befristete Ausgangssperren: Die Wohnung darf nur noch aus triftigen Gründen verlassen werden.

Versammlungen werden auf maximal 200 Teilnehmende beschränkt.

Es gibt Alkoholverbote an bestimmten Orten.

Kretschmer kündigt Verschärfung der Corona-Regeln an

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat am Montag im MDR eine Verschärfung der Regeln angekündigt. Es sei offensichtlich, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichten, so Kretschmer gegenüber dem MDR. Er kündigte Änderungen im Bereich der Schulen und Kitas an.

Corona Regeln Weihnachten Sachsen: Familienbesuche, Hotelübernachtungen, Reisen

Weihnachten wird in diesem Jahr anders ablaufen als in den vergangenen Jahren. Das gilt an den Feiertagen in Sachsen:

Besuch bei Familie: Laut der aktuellen Corona-Verordnung dürfen sich ab dem 23. Dezember maximal zehn Personen aus mehreren Haushalten treffen. Auch hier werden Kinder unter 14 Jahren nicht gezählt.

Hotelübernachtungen: Wer seine Familie besucht, darf im Hotel übernachten.

Reisen: Auf touristische Ausflüge ist zu verzichten.

Gottesdienste bleiben erlaubt. Ab einer Inzidenz von 200 kann die Zahl der Besucher auf 50 reduziert werden.

Corona Sachsen: Landkreis Sächsische Schweiz mit Inzidenz über 500

Trotz des mehr als einen Monat geltenden Teil-Lockdowns sind die Infektionszahlen in Sachsen besorgniserregend. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge klettert die 7-Tage-Inzidenz nach Zahlen des RKI über die Marke von 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Auch im Landkreis Bautzen ist die Inzidenz hoch. Die Zahlen laut RKI-Dashboard (Stand 8.12., 0:00 Uhr):

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: 508,2

Kreis Bautzen: 500,7

Kreis Zwickau: 458,1

Corona Sachsen: Nur im Landkreis Regen sind die Zahlen höher

Im bundesweiten Vergleich bleibt Sachsen negativer Spitzenreiter unter den Bundesländern. Der Inzidenzwert des Freistaates ist zuletzt laut RKI knapp über die Marke von 300 geklettert - das ist mehr als doppelt so hoch wie der Wert bundesweit (142). Der Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gehört zu den Regionen, in denen die Pandemie den Zahlen nach derzeit am heftigsten grassiert. Höher liegt die Inzidenz einzig im bayerischen Landkreis Regen.

Verstöße gegen Corona-Regeln in Sachsen

Trotz der hohen Infektionszahlen gibt es in Sachsen immer wieder Verstöße gegen die aktuellen Verhaltensregeln, mit denen die Pandemie eingedämmt werden soll. So berichtete die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag von fast 100 gemeldeten Verstößen am Freitag und Samstag. Demnach mussten Polizisten etwa in Chemnitz bei Feiern eingreifen, bei denen sich Personen aus mehr als zwei Haushalten getroffen hatten. Auch am Fichtelberg in Oberwiesenthal wurden etliche Autofahrer erwischt, die gegen die Ausgangsbeschränkungen verstießen.