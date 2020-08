Noch nie warmachen so schwer, wie im Sommer 2020. Angesichts der Corona-Krise sind Reisen in viele Gebiete der Welt gar nicht, oder nur eingeschränkt möglich. Manche Länder und Regionen gelten als Risikogebiet, für wieder andere gilt eine. Doch was bedeutet das für Urlauber und wo liegt derzwischen den beiden Begriffen?

Wenn ein Land oder eine Region als Risikogebiet eingestuft wurde, ist dies nicht gleichzusetzen mit einer Reisewarnung.

Reisewarnung ist ein Appell des Auswärtigen Amts, keine Reisen in das betroffene Land oder die Region zu machen. Ausgesprochen wird eine Resewarnung dann, wenn für Reisende Gefahr für Leib und Leben droht. Bei deutschen Anbieter können Urlauber ihre Buchung dann stornieren.

Risikogebiete sind alle Regionen weltweit mit erhöhtem Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus. Aber auch Regionen mit niedrigen Fallzahlen, aber zu wenigen Testkapazitäten oder unzureichenden Maßnahmen zur Eindämmung Corona-Pandemie.

Seit Samstag, 8. August 2020, muss jeder Bürger, der aus einemzurück nach Deutschland reist, einen Pflichttest auf das Coronavirus machen. Wenn daspositiv ist, muss der Rückkehrer 14 Tage lang inbleiben. Ein Corona-Test kann an verschiedenen Testzentren in ganz Deutschland gemacht werden. Auch an vielen Flughäfen können Reisende einen Corona-Test machen. Zudem sind an den deutschen Grenzen mehrereeingerichtet worden, wie zum Beispiel an der bayrisch-österreichischen Grenze