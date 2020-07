Bayern richtet Corona-Teststationen an der Grenze zu Österreich ein

Am Donnerstag wurde an der A3 bei Passau eine von drei Corona-Teststationen für Reiserückkehrer in Betrieb genommen. Neben Kiefersfelden und Walserberg ist sie eine von drei bayrischen Stationen an der österreichischen Grenze. Reiserückkehrer aus Österreich können sich dort rund um die Uhr am Rastplatz Donautal Ost testen lassen. Diese Tests sind kostenlos.

Wie der Bayrische Rundfunk mitteilt, kalkuliert das Bayrische Rote Kreuz mit 2.000 Tests pro Tag. Rund 60 Mitarbeiter werden täglich an der A3 im Einsatz sein.

Corona Österreich: Das sind die aktuellen Fallzahlen

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen liegt aktuell (Stand: 31.07.2020) bei 1609. 100 Menschen gelten in der Zwischenzeit wieder als genesen.

Die Zahl der mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen steigt nach einer wochenlangen Stagnation nun wieder leicht. 718 Menschen werden hier mit aktuellem Stand in der offiziellen Statistik des Gesundheitsministeriums geführt.