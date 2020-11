Corona Verordnung BW aktuell: Diese Kontaktbeschränkungen gelten

Seit Montag, 2. November, gilt in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung. Sie gilt zunächst bis zum 30. November und sieht neben der Schließung der Gastronomie und der Absage aller kulturellen Veranstaltungen strenge Kontaktbeschränkungen vor. Erlaubt sind:

Treffen oder Feiern im privaten oder öffentlichen Raum mit maximal zwei Haushalten.

Treffen zwischen mehr Haushalten sind möglich, wenn die Personen in gerader Linie verwandt sind.

Dabei gilt in jedem Fall eine Obergrenze von zehn Personen.

Corona Regeln Treffen: Was heißt „in gerader Linie“ verwandt?

Personen, die nicht verwandt sind, dürfen sich grundsätzlich nur mit Personen aus einem anderen Haushalt treffen. Ausnahmen gelten für Menschen, die in gerader Linie verwandt sind. Doch was bedeutet das? Diese Personen sind in gerader Linie verwandt:

Großeltern

Eltern

Kinder

Deren jeweilige Ehepartner oder Partner

Das bedeutet also, dass nicht die ganze Familie zusammenkommen darf. Nicht in gerader Linie verwandt ist man beispielsweise zu:

Tanten und Onkeln

Cousins und Cousinen

Großtanten und Großonkeln

ebenso wie zu Geschwistern

Corona Lockdown Regeln: Darf man seine Familie besuchen?

Für Mitglieder derselben Familie gelten also Ausnahmen bei den aktuellen Corona-Regeln in Baden-Württemberg. Kanzlerin Angela Merkel hat dennoch dazu aufgerufen, Besuche bei Verwandten möglichst zu unterlassen.

Auch in der Corona Verordnung des Landes Baden-Württemberg heißt es, man solle Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Das gilt auch für Kontakte in der Familie. Das sonntagliche gemeinsame Essen oder der Spaziergang im großen Familienkreis sollte deshalb im November eher ausfallen.