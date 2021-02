Landeschef Markus Söder sagte im Gespräch mit der Mediengruppe „Straubinger Tagblatt“/„Landshuter Zeitung“ und der „Münchner Abendzeitung“, dass es für

Die Tests sollen vor allem an Schulen und Kitas zum Einsatz kommen. „Zudem könnten Pilotprojekte in den Kommunen für einzelne Öffnungen starten, zum Beispiel ein Schnelltest-Zentrum der Stadt vor dem Zoo, um diesen schneller öffnen zu können“, sagte Söder.

Bayern hat strenge Corona-Regeln, aber auch Lockerungen beschlossen, etwa bei Schulen, Kitas und Baumärkten.

Ministerpräsidentsieht ingegen das Coronavirus die entscheidende Dauer-Strategie. Er hat auch bereitsspeziell für Menschen angeregt, die bereits den Corona-Impfstoff erhalten haben. Man müsse auf Dauer überfür Geimpfte sprechen. Söder fordert keine, wohl aber mehr Rechte für: „Es kann auf Dauer nicht so sein, dass, wenn sich wahnsinnig viele Leute impfen lassen - andere nicht - für die, die sich nicht impfen lassen, alle andern ein Stück weit dieselben Einschränkungen haben“, sagte Söder kürzlich dem Bayerischen Rundfunk . Bayern hat bei der Impfquote mittlerweile stark aufgeholt und liegt über dem Schnitt von Gesamt-Deutschland:

Auch Markus Söders Kollege aus Baden-Württemberg,, will den monatelangen Lockdown trotz der Gefahr einerschrittweise lockern. Winfried Kretschmann ist für Lockerungen im Einzelhandel, Gastronomie und Restaurants sowie bei Kultureinrichtungen. Er will sich beim Corona-Gipfel am 3.03.2021 für ein umfangreiches Schnelltest-Konzept, einsetzen, das eine „sichere und schrittweise Öffnung besonders betroffener Branchen erleichtern“ soll