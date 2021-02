Mit Blick auf Stufenpläne aus mehreren Bundesländern mahnte Söder ebenfalls zur Vorsicht. „Bei einem Stufenplan muss man aufpassen, dass am Ende nicht ein Datum alle nächsten Schritte bestimmt“, sagte der Ministerpräsident. Am Ende müsse auch möglich sein,

Zentrales Steuerungsinstrument sollten aus Sicht Söders die Inzidenzzahlen sein. „Eine intelligente Öffnungsmatrix sollte sich an den Zahlen von 35 und 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen orientieren.“ Diese Werte stünden aus gutem Grund fest. Öffnungen müssten dann nach Daten und nicht nach einem Datum erfolgen und für alle nachvollziehbar sein. „Eine generelle Öffnungshektik hilft niemandem“, warnte der Regierungschef.

Doch in Bayern gibt es schon erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen: Ab Montag, 1. März, dürfen unter anderem Baumärkte, Blumenläden und Friseure im Freistaat wieder öffnen. Baden-Württembergs Ministerpäsident Winfried Kretschmann hatte sich zuletzt über den Vorstoß von Söder bei den Lockerungen verärgert gezeigt.

