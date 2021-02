Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet Corona-Selbsttests schon in den kommenden Tagen

In Deutschland sind seit dem 24.2 drei verschiedene Schnelltests zugelassen

Die drei zugelassenen Schnelltests

In Deutschland wartet man bereits auf die ersten Schnelltests, die auch Laien durchführen können. Jetzt hat das BfArM gleich drei Sonderzulassungen für solche Heimtests erteilt:

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card

Lyher Covid-19 Antigen Schnelltest (Nasal)

Clinitest Rapid COVID-19 Self-Test

Die Tests funktionieren alle nach einem ähnlichen Prinzip

Teststäbchen werden aus der Plastikverpackung genommen

Stäbchen in jeder Nasenhöhle zwei bis drei Zentimeter tief fünfmal kreisen lassen

Teststäbchen in die Testkarte stecken

Verdünnungsmittel in die Vertiefung geben

Das Stäbchen in der Flüssigkeit zwei Mal hin- und herdrehen

Die Testkarte schließen und Wartezeit auf der Packungsbeilage beachten

Testergebnis wird mit zwei Strichen angegeben

Bitte immer die Hinweise auf der Packungsbeilage beachten.

© Foto: Soeren Stache / DPA

Wo sind Selbsttests zu bekommen?

Die Tests für zu Hause sollen bald quasi überall zu kaufen sein - in Apotheken, Supermärkten, im Internet. Wie schnell Anbieter jetzt liefern können, muss sich zeigen - ebenso, wie sich die Nachfrage und die Preise entwickeln. Davon will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auch abhängig machen, ob ein Zuschuss oder kostenlose Kontingente infrage kommen. Ob ein Test im Discounter 1,99 Euro oder 8,99 Euro koste, mache da einen Unterschied. Das Ministerium erwartet in den nächsten Wochen weitere Tests verschiedener Art auf dem Markt.

Wie zuverlässig ist der Test?

Negative Testergebnisse dürfen daher nicht als Sicherheit verstanden werden. Der Test zeigt ziemlich zuverlässig an, wenn man nicht mit dem Corona-Virus infiziert sind. Ein negatives Testergebnis schließt eine Infektion allerdings nicht aus. Die Aussagekraft ist zeitlich begrenzt - schon am nächsten Tag kann das Ergebnis anders sein.dürfen daher nicht als Sicherheit verstanden werden.

Zeigt der Selbsttest „positiv“ an, kann es schon etwas komplizierter werden. Auf einer Grafik des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind verschiedene Szenarien aufgeführt, die zeigen, wie wahrscheinlich der Test ein richtiges oder falsches Ergebnis liefert.

Was passiert, wenn das Ergebnis positiv ist?

Ein positives Ergebnis gilt laut RKI nur als „Verdacht“ auf eine Infektion - für eine Diagnose muss ein PCR-Test das noch bestätigen. Wenn Laien sich selbst testen, stelle das auch hohe Anforderungen an das daraus resultierende selbstverantwortliche Handeln, schreibt das RKI. „Es ist erforderlich, dass sich die positiv getestete Person in Absonderung begibt, das heißt Kontakte konsequent reduziert, und sich telefonisch mit dem Hausarzt oder einem geeigneten Testzentrum in Verbindung setzt“.