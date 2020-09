Auch wenn die Corona-Pandemie noch längst nicht überstanden ist, haben sich die Fallzahlen in Deutschland mittlerweile stabilisiert. „Der seit Mitte Juli beobachtete Zuwachs in den übermittelten Fallzahlen hat sich in der letzten Woche“, hieß es im Situationsbericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) am vergangenen Wochenende. Aufgrund dieser Entwicklung plädiert nun die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) für weiterein Deutschland. "Man kann den Panikmodus ausschalten", sagte der KBV-Vorsitzende Andreas Gassen dem Wirtschaftsmagazin "Business Insider" in einem am Freitag veröffentlichten Interview. Bei genauerem Blick auf das Infektionsgeschehen gebe es derzeit keine explosionsartigen Corona-Hotspots . Auch gebe es auf den Intensivstationen erhebliche. Die Zahl der Intensivpatienten und Sterbefälle sei weiterhin auf niedrigem Niveau.