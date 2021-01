Deutschland im Krisen-Modus: Dasbreitet sich weiter aus, die Fallzahlen sind auf einem besorgniserregenden Niveau. Der Bundeskanzlerinkann es deshalb nicht schnell genug gehen: Das eigentlich am 25.1.2021 geplante Treffen mit den Länderchefs wird vorgezogen. Die Konferenzschalte mit den Länderchefs geht jetzt am kommenden Dienstag, 19. Januar, über die Bühne.

Die Kernfrage der Diskussion: Wie geht der Pandemie-Alltag weiter? Dem Vernehmen nach möchte Merkel den harten Lockdown noch weiter verschärfen. Es kursieren Begriffe wie „Mega Lockdown“, der bis Ostern gehen soll. „Wir brauchen noch acht bis zehn Wochen harte Maßnahmen“, meint Merkel. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht das ähnlich: „Die nächsten zwei Monate werden die härtesten der Pandemie werden.“

In der Gastronomie schwinden nun die letzten Hoffnungen auf mögliche Lockerungen im Februar. Die Lage ist dramatisch: Drei Viertel der Gastronomen und Hoteliers bangen angesichts der Beschränkungen um ihre Existenz. In einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) gaben diesder etwa 12.000 befragten Betriebe an, demnach zieht zudem jeder vierte Unternehmer (24,9 Prozent) gar eine Schließung in Erwägung. Im Gastgewerbe stünden „Existenzen und Vertrauen in die Politik auf dem Spiel“, warnte der Verband.